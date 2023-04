Robo, principal línea de investigación en muerte de enfermera Yazareth: Fiscalía

La fiscala general del estado, Verónica Hernández Giadáns, dijo que no hay antecedentes de que la joven Yarazeth Zepeta García, víctima de feminicidio el sábado pasado en Xalapa haya presentado denuncias previas por ser víctima de robo en su domicilio.

Además, en conferencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que la principal línea de investigación es el robo y remarcó que no habrá impunidad.

¿Hubo denuncias de robo ante la Fiscalía?

“Tenemos como línea fuerte un robo, tenemos una investigación avanzada, como lo dijimos el vehículo de la víctima fue localizado y eso ha ayudado mucho a ampliar la investigación, no quisiera decir más, tengan la certeza de que se informará de alguna posible detención o judicialización de la misma carpeta”.

Local “El Cecan está de luto”; así protestaron tras asesinato de enfermera

Cuestionada en torno a lo dicho por sus compañeros de trabajo que señalaron que había tres denuncias previas por parte de Yara por robos, la encargada de la procuración de justicia en Veracruz aclaró que no hay antecedentes en la FGE.

“Muchas veces cuando alguien es víctima de un delito hace alguna llamada o lo hace mediático; sin embargo, legalmente, a veces en la Fiscalía no consta denuncia por la víctima, entonces no podemos hablar de antecedentes legales en la fiscalía cuando la víctima no acude y no presenta una denuncia”.

La fiscala expuso que desgraciadamente cuando ocurre una muerte violenta de una mujer hay muchas opiniones y los medios se dejan llevar por ello; sin embargo, señaló que ella está obligada a no revictimizar y guardar secrecía.

“Hemos dado muestra de que no hay impunidad y de que una investigación seria, la mayoría de las veces lleva un tiempo prudente, si bien la justicia debe ser pronta y expedita, también debe ser seria y profesional y para ello requiere un tiempo prudente y lo hacemos mediante las páginas oficiales”.

¿Cuándo será procesado adolescente feminicida de Estefanhy?

Lee más: Padres de Marlon "N" vuelven a prisión por delito de omisión de auxilio

Asimismo, sobre el caso del feminicidio de la menor de 13 años Estefany Naomi en Tecolutla, por el cual su compañero de escuela Victor Yael “N” se encuentra en el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes de Palma Sola, dijo que el también menor de edad tendrá su audiencia de vinculación a proceso este viernes.

Asimismo, sostuvo que la investigación sigue abierta hasta que se concluya el proceso y se obtenga una sentencia y agoten todas las líneas de investigación, aunque reiteró que hay un presunto responsable y está detenido.

Local Secretario de Salud dice que habrá justicia en el caso de Yara; seguirán las protestas

“Hay un detenido, por ser menor de edad la ley nos obliga a guardar la secrecía y no revelar datos personales ni de familia, él fue llevado ante juez de Palma Sola que es lo que corresponde en menores, de responsabilidad juvenil, está en internamiento, y en próximos días, me parece que el viernes será la audiencia de vinculación”.

Sobre el caso de la muerte de una joven en Perote, rechazó fuera golpeada, aunque reconoció que al tratarse de un suicidio se considera una muerte violenta que está siendo investigada, aunque no hay antecedentes denunciados de violencia en su contra.

“Fue una muerte violenta, un suicidio es una muerte violenta de mujeres y se tiene que aplicar el protocolo correspondiente, estamos obligados a hacerlo y lamentablemente ante una muerte de este tipo, a veces se opina por parte de gente que la conocía, pero habrá que ver si en las instituciones que deben presentar una denuncia, se hizo. Por eso invito a las mujeres que son violentadas que denuncien los hechos porque eso puede propiciar que se generen medidas de protección y los antecedentes para tener los datos generados”, abundó.