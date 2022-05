Amor, sentimiento del que depende la felicidad: Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, destaca la importancia que tiene el amor, no solo hacia Dios, sino también al prójimo porque de ello depende la felicidad y tener una vida llena de paz y armonía.

Durante la homilía dominical, señala que los discípulos de Jesús viven de manera diferente a la del resto del mundo porque reconocen que el amor es el sentimiento más puro y real que puede existir.

“Yo no vengo a misa para amar a Dios, no hago cosas buenas para conseguir el amor de Dios, no son las normas, las leyes o las obligaciones las que nos acercan a Dios, es el Espíritu Santo el que ya habita en nosotros y nos acerca a él”, dijo.

Refiere que todos los seres humanos experimentan el amor hacia Dios y los demás, por lo que en circunstancias difíciles pueden tomar decisiones basadas en este sentimiento.

Local ¿Qué opina arzobispo sobre la labor diaria de los docentes?

“El joven que necesitando la economía para salir adelante en sus estudios decide no ser parte de una red de narcotráfico por el amor que sus padres le dieron, por el amor propio. No es por miedo, es por amor que se detiene y no realiza actos indebidos”, expuso.

Desde la Catedral Metropolitana de Xalapa, destaca que ejemplo del amor puro es el que tienen las madres con sus hijos, pues en ocasiones realizan varios sacrificios por ellos.

Te puede interesar: Personas deben eliminar "ruidos" que impiden la felicidad: Arzobispo

“Las esposas y madres son pacientes, hacen muchos actos por amor, a veces les cuestionan por qué aguantan tanto y ellas responden que por amor a su familia, a su esposo, a sus hijos, a Dios, lo que como cristianos debemos ser es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a amar como Dios padre nos ama, ese es el secreto para vivir una vida plena y llena de amor”.