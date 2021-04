¿Cuál recuperación?, dice Gobernador sobre bienes incautados a Duarte de Ochoa

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que la incautación de bienes que Miguel Ángel Yunes Linares “presumió” durante su administración fue un engaño y muestra de ello es que a la fecha siguen los juicios por terrenos y aeronaves que habrían sido adquiridos durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa presuntamente mediante el desvío de recursos.

En conferencia de prensa, señaló que algunos de los bienes fueron expropiados, mientras que dos jets no se han podido recuperar porque se encuentra en juicio.

Al ser cuestionado sobre la petición que envío al Congreso local para entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un parte del rancho “Las Mesas”, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, mismo que fue incautado al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, García Jiménez manifestó que por dos años buscaron la forma de mantenerlo, pero “no hubo forma”.

Destacó que la pasada administración sólo le dejó complicaciones legales, ya que, además, en el caso del rancho existe un tercero al que se le deben cuidar sus derechos.

“Hemos ido actuando dentro de lo legal y por eso a la Sedena (se entregará el rancho), esa es la razón: porque lo hicieron mal. Buscamos durante dos años la forma de finalmente tenerlo, pero no la encontramos, no hubo forma”, expresó.

En el caso de los jets, puntualizó que uno de ellos no se puede utilizar porque está en juicio.

“Todavía no podemos sacar uno de los jets, estos que recuperaron, pero ahí está detenido porque está en juicio, hay dos, uno de ellos no lo podemos usar, ¿Cuál recuperación?, así todos (los bienes), incluyendo éste de la Sedena, ¿Por qué va a la Sedena?, precisamente por lo legal”, comentó.

En torno a la casa ubicada en Tlacotalpan y que era propiedad de Duarte de Ochoa refirió que este bien fue expropiado por Yunes Linares.

“Fue un total engaño a la población, hubo un pago del Gobierno por una propiedad ajena, es una expropiación, ¿Qué clase de recuperación es esa?, tuvimos que pagarle a la presunta dueña, quien demostró en el juicio ser la dueña, se tuvo que llegar a un acuerdo con ella”, mencionó.

El pasado 31 de marzo el Gobernador solicitó autorización al Congreso local para enajenar a título gratuito a favor del Gobierno Federal el 66% del rancho Las Mesas, ubicado en el municipio Valle de Bravo del Estado de México, el cual fue decomisado al exmandatario estatal, Javier Duarte de Ochoa.

La Diputación Permanente recibió la solicitud de enajenación de la propiedad que fue recuperada durante de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, misma que será analizada por la Comisión de Hacienda del Estado, desde donde se decidirá si dicha propiedad incautada a la administración Duartista será entregada para que la Sedena la utilice para el desarrollo de actividades castrenses.

“Se solicita autorización para enajenar, a título gratuito, Ad Corpus, el 66% de una superficie del rancho ubicado en Las Mesas, municipio de Valle de Bravo, Estado de México, a favor del gobierno federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el desarrollo de actividades castrenses”, señala la petición.

En febrero de 2017 el entonces gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer que el Gobierno de Veracruz tendría la posesión de un tercio del rancho que las autoridades le aseguraron al exmandatario estatal, Javier Duarte de Ochoa, en Valle de Bravo, Estado de México.

Detalló que se contaba con la escritura de una tercera parte del rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, correspondiente a 92 hectáreas.

El espacio, dijo Yunes Linares, cuenta con instalaciones lujosas y modernas, espacios para caballos, picadero, caballerizas, dos o tres viviendas y un lienzo.

“El Fiscal General del Estado estará recibiendo en posesión el rancho, conscientes de que sólo una tercera parte es propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz, de los veracruzanos y las otras dos terceras partes la PGR está haciendo todo para recuperar la propiedad, y entregarlo de inmediato a los veracruzanos”, expuso.