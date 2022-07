Pánuco, Tuxpan y Poza Rica, los que siguen en vacunas para menores de 5-11 años

En Veracruz son 145 mil menores de 5 a 11 años que ya fueron vacunados contra el Covid-19, revea el delegado de los programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. En entrevista precisa que tienen para aplicar 132 mil vacunas y se espera que esta semana lleguen más dosis para ampliar el número de beneficiarios.

“Va acelerado el proceso de vacunación de 5 a 11 años, la verdad porque los contagios, aunque no es un sector de riesgo, sí queremos actuar muy preventivamente, estamos viendo que hay mucha conciencia de los padres. Aprovecho para recordar y pedirle a los padres que sigan hablando con los hijos, todavía nos llegan estresados por la vacuna, les da miedo la vacuna, entonces hay que hablar con ellos, decirles que es por su salud, que nadie los lleve sin desayunar”.

Refiere que se espera que con las vacunas que llegarán en próximos días se pueda inocular en otros municipios como Coatepec, Tihuatlán y Coatzintla para tener mayor cobertura. A la fecha se ha vacunado en siete municipios entre ellos Xalapa, Boca del Río, Veracruz, Isla, Playa Vicente y Rodríguez Clara.

“Pero vamos a ir a todos los municipios, la verdad es que los niños son muy valientes y sus papás muy decididos y están protegiendo mucho a sus hijos, lo cual nos merece un reconocimiento”.

Local No se ha terminado la pandemia: Exhortan a xalapeños a usar cubrebocas

Anuncia que la vacunación contra el Covid-19 para menores de 5 a ll años se hará el 8 y 9 de julio en Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, así como el 9 de julio en Cosamaloapan y Chacaltianguis. “Es para recordarle a la gente que se vaya a vacunar los niños y niñas de 5 años, que los niveles de contagio cuando estén vacunados es menos la posibilidad de la hospitalización y que nos sigamos cuidando todos”.

Este miércoles se llevó a cabo el Operativo de Pago Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores al que asistió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y donde recordó que son más de 4 mil millones de pesos lo que se tiene de derrama económica bimestral con más de un millón de beneficiarios de los dos programas de Pensión adultos mayores (PAM) y Pensión a Personas con Discapacidad (PCD).

“Tan solo son 976 mil de PAM y de PCD más de 90 mil y este pago asistido que iniciamos hoy, que es importante que lo sepa la gente, lo hacemos en mil 102 mesas de atención que atienden a 10 mil 741 comunidades, el resto obviamente cobran en tarjeta bancarias, ya iniciaron las dispersiones excepto para los recién incorporados, porque ellos tardan 10 días a partir de que les dimos la tarjeta, pero todos los demás ya pueden ir a hacer sus retiros a los bancos”.

En otro tema aclara que no ha habido despidos de Servidores de la Nación, aunque ya no hay recontrataciones.

Lee más: Paso a paso: ¿Cómo registrar a tus hijos de entre 5 y 11 años para recibir la vacuna anticovid?

“Ya no hay ampliaciones de personal y si alguien me renuncia, lamentablemente ya no me dan la plaza. No son despidos, sino que más bien, no los vuelven a contratar, terminan su contrato y ya”