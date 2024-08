Estragos por las sequías apenas se van a sentir en el campo veracruzano

El ciclo agrícola Otoño-Invierno se encuentra en riesgo de perderse a causa del retraso en las siembras por la falta de lluvias, lo que significa que habría menos producción de granos comestibles este año, señala Israel Castillo Cano, líder de la UGOCM Democrática en la entidad.

Precisa que a causa de las temperaturas extremas y la falta de agua en meses pasados hubo campos agrícolas que no fueron sembrados en tiempo y forma o que de plano se quedaron abandonados.

Productores no podrán cosechar a tiempo

A causa de la sequía, campesinos esperaron las primeras lluvias para sembrar con retraso durante el ciclo agrícola Primavera-Verano, lo significa que habrá una producción tardía, abunda.

En caso de que el ciclo Otoño-Invierno se pierda, solamente habría una cosecha, la de Primavera-Verano y con menor volumen de producción a causa de las afectaciones por la sequía y el abandono de superficies de siembra.

Local Continúa la importación de alimentos; sequía y atraso en lluvias limitó las siembras

¿Cuándo inician los ciclos agrícolas en Veracruz?

Según él, comúnmente el ciclo agrícola Primavera-Verano comienza a cosecharse entre octubre y noviembre de cada año, mientras que para esta ocasión se presume que pueda ser durante noviembre y probablemente en enero del 2025.

Por lo anterior, el ciclo agrícola Otoño-Invierno estaría desfasado, pues aunque suele sembrarse entre octubre y noviembre, aún no concluye el Primavera-Verano de este 2024.

"Entonces, el siguiente ciclo que es el Otoño-Invierno, no habría o quedaría desfasado, porque ese ciclo empieza a sembrarse máximo en diciembre, pero si el que está ahorita no llega a salir para esas fechas, no podrá sembrarse", reitera.

Además, la Canícula, que es un periodo de calor entre etapas de lluvias, no ha tenido efecto en este año y es necesaria para que los cultivos desarrollen la floración.

"Al no haber un incremento en las temperaturas y al no tener ese estrés hídrico por el calor, las plantas no comenzarán a florear ni a producir granos básicos o cualquier fruto con oportunidad", agrega.

En algunas regiones, como Totalco, en Perote, de plano no sembraron maíz, frijol y otros granos por la tardanza de las lluvias | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Como ejemplo, señala que hay sembradíos de ciruela que han sido poco productivos en este año y que en algunas regiones, como Totalco, en Perote, de plano no sembraron maíz, frijol y otros granos por la tardanza de las lluvias. La producción de naranjas en Álamo también presenta un retraso por sequía y precipitaciones tardías.

"Tenemos un ciclo agrícola Primavera-Verano desfasado, pues por la falta de lluvia hay varias superficies que no se pudieron sembrar a tiempo o que de plano no se sembraron; las cosechas que se esperan llegarán tarde y eso obviamente afectará la puesta en marcha del ciclo Otoño-Invierno, sin omitir que habría menos alimentos", puntualiza.