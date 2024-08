“No ganamos ni para la suspensión o llantas”: taxistas afectados por calles y avenidas dañadas

Veracruz, Ver.- Al menos 20 unidades de taxis sufren de daños de manera diaria a causa del mal estado de las calles y avenidas de la ciudad, que provocan afectaciones en toda la suspensión y las llantas, denunció el secretario general del Servicio de Taxis de la Central de Autobuses (Sertacaver), Antonio Cobos Patatuchi.

En entrevista criticó las actuales condiciones en que se encuentran varias calles de la ciudad, al señalar que son una vergüenza porque están llenas de hoyos.

¿Cuáles son las calles y avenidas más dañadas en el puerto de Veracruz?

Dijo que algunas de las más afectadas son las del primer cuadro de la ciudad, como Díaz Mirón, Alcocer, Carlos Cruz, Pino Suárez, Revillagigedo, J.B Lobos, así como en la zona norte y otras más.

“Todos los días tenemos afectaciones en los taxis porque no ganamos para suspensión ni para llantas; ya no aguantamos esta situación. Con todo respeto, no sé qué hacen nuestras autoridades. No se dan cuenta de que las calles están llenas de baches; no son hoyos, son cráteres. Es una vergüenza andar en las calles”, expresó.

Hizo referencia que al día se reportan daños en 10 a 20 unidades porque caen en los hoyos y se dañan toda la suspensión y las llantas.

“Es que con las lluvias las calles empeoraron más, pero no se vale, diariamente nos reportan de 10 a 20 unidades dañadas; se descompone toda la suspensión y requiere cambiar todas las piezas. La llanta, nada más una llanta, vale más de mil 200 pesos, pero mejor compramos ‘gallitos’ porque no metemos llantas nuevas porque sale lo mismo”, dijo.

Al menos 20 unidades de taxis sufren de daños de manera diaria a causa del mal estado de las calles y avenidas de la ciudad | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Cuánto gastan los taxistas en reparar los daños causados en calles en mal estado?

Detalló que al dañarse la suspensión de un carro se tiene que cambiar llantas que tienen un valor entre mil 200 a mil 600 pesos; “el arbolito”, que es el eje de rotación, tiene un precio entre 450 a 600 pesos en las refaccionarias, mientras que la rótula cuesta entre 200 a 500 pesos.

Explicó que las balatas salen en los 300 a 400 pesos en promedio; las bujías de 100 a 200 pesos; las horquillas de 650 a 800, y los amortiguadores se encuentran en el mercado entre los mil 250 a mil 400 pesos.

Aseguró que como empresarios del transporte privado y como los más afectados ya han hecho varios reportes a las autoridades, pero a la fecha no se ha hecho nada.

Recordó que hace un par de años los integrantes de diversas corporaciones de taxis realizaron una megamarcha por todo el primer cuadro de la ciudad para protestar por el mal estado de las vialidades, por lo que no descartó que vuelvan a tomar esta medida para que les hagan caso.

Afirmó que la organización de Sertacaver es una de las más grandes de la conurbación con más de 300 agremiados.