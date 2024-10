Carreteras en mal estado una problemática que no se toma en serio [Fotos]

El mal estado de las carreteras veracruzanas es un problema crónico que solo ha sido atendido de manera superficial señalan automovilistas y empresarios quienes señalan que los daños económicos son cuantiosos.

Por ello, señalan que dar mantenimiento y ampliar la red carretera de Veracruz es una propuesta prioritaria e interesante, porque más que una necesidad es una urgencia dado su estado deplorable.

De manera general, destacan que las carretera Paso del Macho- Acayucan y la Xalapa-Veracruz libre son una de las más afectadas. A través de un recorrido se pudo constatar el daño que presentan ambas vialidades en las que circulan diariamente miles de automóviles, camiones, trailers y vehículos de carga.

De acuerdo con datos de la Federación de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), entre 70 y 80% de las carreteras del país están en mal estado y en Veracruz ese porcentaje es un poco más alto.

Los tráileres aunque circulan a toda velocidad no se les dañan tanto las llantas, porque son grandes y fuertes / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Cabe recordar que durante el anuncio de los primeros 100 compromisos de su administración, la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo anunció la rehabilitación de las carreteras Tuxpan- Pánuco-Tampico y Paso del Toro-Los Tuxtlas- Acayucan en Veracruz, esto como parte fundamental de su plan de gobierno.

Carretera Paso del Toro-Tantoyuca una de las más peligrosas

El pésimo estado en que se encuentra la carretera Paso del Toro-Los Tuxtlas- Acayucan la convierte en una de las carreteras más peligrosas del estado de Veracruz señalan automovilistas quienes acusan que esta vía está plagada de hoyos que a su vez pueden provocar un accidente de tráfico y sin ningún tipo de iluminación ni señalamiento que puedan prevenirlos.

Esta vía, que conecta de Paso del Toro a Acayucan desde el 2018 acumula una serie de denuncias de parte de ciudadanos que piden mejorar la vialidad.

Los habitantes de la comunidad Laguna, en el municipio de Medellín exponen que hace menos de un mes, se realizaron obras de bacheo en el tramo Paso del Toro- Alvarado, sin embargo, se trató de un trabajo superficial porque las recientes lluvias volvieron a descomponer la carretera.

“Según vinieron a componer hace un mes, pero la carretera está horrible llena de baches, a mi esposo se le tronó la llanta de la camioneta, venía por la zona del Jarocho, delante de la comunidad de Paso del Toro cuando se fue a un hoyo”, señaló la señora Rosa Montiel Jiménez.

Margarito Maza ruletero de la zona indicó que, aunque en general toda la carretera se encuentra en malas condiciones, uno de los peores tramos es el de Paso del Toro-Alvarado y Salinas-Alvarado donde incluso los mismos habitantes de las comunidades pertenecientes a Medellín de Bravo han tenido que hacer trabajos de bacheo.

“Nosotros hemos medio reparado, entre todos hemos medio compuesto para prestar un mejor servicio, pero de que está en malas condiciones, si está y eso es de tiempo pero no prestan atención, hace poco vinieron y echaron un material que se veía brilloso pero creo que nada más fue para presentar que sí trabajan pero así no se hacen las cosas”, dijo.

Automovilistas particulares así como transporte de carga y tráileres señalan el riesgo que implica circular por la carretera libre federal Xalapa-Veracruz ya que hay tramos de la capa asfáltica están destrozados por la cantidad de baches / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Señaló que por la cantidad de hoyos que hay en la carretera, se producen muchos accidentes, pues mucha desconoce el estado de la vialidad y quieren correr sin imaginar que corren el riesgo de caer en un bache. “Si hay muchos accidentes, es que quieren correr como no hay señalamientos piensan que es una vialidad rápida, no conocen la carretera y se van a los hoyos, hasta yo me he ido a los hoyos y eso que conozco la carretera”, externó.

Julio Castro Hernández, otro de los habitantes de la zona comentó que el tramo Paso del Toro hacía Acayucan es una vialidad muy transitada por vehículos de carga pesada como tráileres que son los que más descomponen la carretera. Aunado a eso, criticó que no haya programas de mantenimiento.

“Todo el tramo Paso del Toro-Alvarado, hacia Santa Fe son tramos muy peligrosos donde pasa mucho tráiler, hacen bacheos pero se necesita rehabilitación profunda, en la noche con la lluvia no se va nada porque tampoco hay iluminación”, expresó.





La Xalapa-Veracruz, plagada de baches

Automovilistas particulares así como transporte de carga y tráileres señalan el riesgo que implica circular por la carretera libre federal Xalapa-Veracruz ya que hay tramos de la capa asfáltica están destrozados por la cantidad de baches que se han formado en esa vía.

Las lluvias han complicado el problema de los hoyos en esta transitada carretera, ya que, aseguran que aunque siempre los ha habido, en este momento se agudizó la problemática.

Eso provoca que a cada rato haya conductores que sufren daños en su unidad al no poder esquivar los baches, que en días de lluvia o por noche no se ven y al caer se rompe la llanta o se dañan los rines.

Oscar Ulises García Palmeros, quien tiene su negocio de transporte en el kilómetro 42 de esta vía, expone que hay días en que se juntan hasta cinco vehículos que cayeron en los baches y se les rompió la llanta enfrente a su propiedad, “se paran aquí porque hay alumbrado para poder ir a buscar quienes les apoye a reparar su auto”.

Indica que no se explica por qué el mal estado de la carretera porque nota que la reparan seguido, la arreglan seguido, pero los baches son cada vez más grandes y eso afecta a numerosos conductores que no se dan cuenta y caen.

“Es obvio que las rehabilitaciones que hacen no son de calidad, porque en unas semanas vuelven los hoyos, seguro es pésimo el parche que le ponen y se echa a perder, además porque pasa mucho tráfico pesado”.

Circular por esta carretera libre se debe hacer con precaución porque desde la población de Dos Ríos, municipio de Emiliano Zapata empiezan los baches.

En el tramo poco antes de dónde se ubica la Editora de Gobierno la situación es más grave. Hay una mayor cantidad de hoyos en algunos trechos.

La situación sigue complicada al avanzar al entronque con la pista de cobro donde hay numerosos baches que aunque son pequeños afectan a quienes circulan, principalmente, en el carril interior.

Los habitantes de la comunidad Laguna, en el municipio de Medellín exponen que hace menos de un mes, se realizaron obras de bacheo en el tramo Paso del Toro- Alvarado, sin embargo, se trató de un trabajo superficial / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

La mayor cantidad de baches se han formado en la entrada a la población Cerro Gordo, principalmente en el carril que va a Veracruz. Al salir de esta comunidad los conductores encuentran hoyos más y continuos grandes.

En esta zona resulta más complicado transitar por el tamaño y cantidad de hoyos que hay en la zona. Lo mismo ocurre llegando a Palo Gacho donde el tramo que sigue hasta la salida a Rinconada tiene hoyos más grandes y profundos en tramos más largos y que abarcan los dos carriles de circulación.

Lo mismo ocurre en el tramo que va de Rinconada a Buenavista los carriles hacia Xalapa están destrozados, son hoyos que abarcan lo ancho de la carretera.

Es un riesgo transitar por esta carretera, pero es el trabajo de uno y no queda de otra, explica Carlos Osiris Alfonseca, quien lamenta que no le pongan atención a esta carretera que vital para el transporte de carga y particulares que la usan de forma permanente, “porque las casetas están muy caras”.

A cada rato hay conductores que sufren daños, “ya hasta ha habido quienes se matan, ha pasado en los meses y años pasados, porque se voltean, pero nadie quiere hacer nada por nosotros”.

Mucha chamba para las vulcanizadoras

Araceli Rivas y Félix Rivas, propietarios de la vulcanizadora Tres Hermanos, ubicada en las afueras de Buenavista, comentan que hay noches lluviosas que llegan a atender a cinco conductores a los que se les partieron las llantas y se les enchueca el rin.

Ellos pues contentos con el trabajo que les cae, “pero la verdad es que es mucho riesgo para las personas circular por esta carretera y eso también nos preocupa”.

Cuando pueden, comentan, ayudan a las personas, “pero resulta que se dañan mucho más los autos pequeños y nuevos, y a veces no tenemos forma de atenderlos porque no tenemos ese tipo de rines y llantas especiales”.

Los tráileres aunque circulan a toda velocidad no se les dañan tanto las llantas, porque son grandes y fuertes, “pero en el caso de los pequeños luego tenemos fila porque se dañan mucho. Tenemos más trabajo de noche, porque no ven los baches y cuando llueve porque el agua los tapa y bueno nosotros les damos el servicio que necesitan cuando podemos”.

Este negocio tiene una fila de llantas rotas que han cambiado en los últimos meses debido al mal estado de la carretera.

Araceli Rivas y Félix Rivas, propietarios de la vulcanizadora Tres Hermanos, ubicada en las afueras de Buenavista, comentan que hay noches lluviosas que llegan a atender a cinco conductores a los que se les partieron las llantas y se les enchueca el rin / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

La Carretera Federal Xalapa-Veracruz recorre las poblaciones Dos Ríos, Miradores, Cerro Gordo, Plan del Río, Palo Gacho, Rinconada, Tamarindo, Puente Nacional, Paso de Ovejas, Tolome, Tierra Colorada y Puente Jula. Tiene una longitud de 117.2 kilómetros. Mientras que el trayecto de Xalapa- Veracruz. Mientras que utilizando autopista de cuota la distancia es de 102 kilómetros.

Repararlas, necesidad urgente

Dar mantenimiento y ampliar la red carretera de Veracruz es una propuesta prioritaria e interesante, porque más que una necesidad es una urgencia dado su estado deplorable, explica Rafael Fentanes Fernández, presidente nacional de la Federación de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC).

Apunta que el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que proyecta mejorar algunas redes carreteras de Veracruz, en uno de los puntos torales porque es el que fundamenta el crecimiento, desarrollo y crecimiento estatal.

Expone que es necesario que para realizar este proyecto utilice a las empresas constructoras que son expertas en esta labor, “en Veracruz hay muchas opciones de constructoras con experiencia en este tema de la construcción”.

De llevarse a cabo este proyecto, comenta que será vital para el desarrollo del país, porque una red carretera en malas condiciones de conservación implica demoras y costos económicos que paga el usuario al final.

Rafael Fentanes agrega que este proyecto carretero que se anunció es una excelente medida y requiere de hacerlo con urgencia.

“Sin embargo, creo que las acciones deben ser ejecutadas por los especialistas. Debe caer en manos de empresas que acrediten su experiencia en temas precisamente de construcción y conservación de la red carretera. Creo que ese es un tema que se debe tratar con sumo cuidado”.

Recordó que el sector de la construcción es un generador de empleo y estabilidad. “Lo he dicho en diversas ocasiones, que la obra pública detona de inmediato el sitio en donde se ejecuta. Y esta mejora de las redes carreteras puede ser positiva para numerosas poblaciones que se verán beneficiadas”.

Además, dijo que debe ser la iniciativa privada, los empresarios de la construcción los que se encarguen. “Y tenemos verdaderos ases en el trabajo de mantenimiento carretero en México. O sea, hay empresarios con años de experiencia y dedicados precisamente a la infraestructura, maquinaria y que cuentan con personal capacitado suficiente para poder hacer frente a esta demanda”.

Destaca que para ejecutar estos proyectos se debe contratar a empresas responsables que acrediten responsabilidad y compromiso porque es vital para que no haya trabajos mal realizados, “porque de ahí depende la circulación de todo el transporte público y particulares que utilizan las vías de comunicación para trasladarse y para hacer crecer sus negocios”, concluyó.