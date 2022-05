Tráfico de animales, con ganancias millonarias y gran depredación

Luego del tráfico de personas y de armas, la comercialización ilegal de especies silvestres es un negocio con ganancias millonarias a nivel mundial, señala Gonzalo Rodríguez Díaz, representante legal de Africa Bio Zoo, en Córdoba.

Quien detalla que las especies más traficadas en nuestro país son las aves que son comercializadas en el mercado negro del continente europeo a precios elevados, principalmente aquellas especies consideradas como exóticas. Tan solo en este 2022 Africa Bio Zoo, unidad de rescate y rehabilitación animal, ha recibido diversos ejemplares de guacamayas, halcones, cocodrilos, mapaches y tejones que han sido decomisados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en diversos operativos.

“La guacamaya está prohibida su comercialización, pero ¿sabías que el precio en el comercio de una guacamaya supera los 50 mil pesos con legal procedencia?, pero si la tuviera; nosotros tenemos 14 guacamayas que recibimos de Tlajomulco de Zúñiga”, comenta.

Detalla que el tráfico de ejemplares de vida salvaje sigue siendo un negocio para quienes las comercializan a pesar de que una multa por traficar especies asciende hasta los dos millones de pesos.

Local Veracruz es un "verdadero patrimonio" de especies de plantas: Científico de EU

“La gente no alcanza a ver la magnitud del caso cuando una multa por una guacamaya supera los dos millones, el capricho por comprar y comercializar ejemplares de vida silvestre pasa los muros de la legalidad”, dice.

Por lo que invita a la población a no comprar especies silvestres, pues esto fomenta que las personas que se dedican a traficar estos ejemplares continúen con esta práctica sin importar qué generan un impacto ambiental negativo.

“El tráfico de especies lo notamos nosotros no por la cantidad de ejemplares que recibimos, sino porque tenemos clínicas veterinarias que trabajan en la vida silvestre y te puedo decir que acaba de haber un decomiso de 16 mil ejemplares a nivel nacional, principalmente de aves, reptiles, serpientes, halcones, loros, guacamayas”, comenta.

Y refiere que estos ejemplares tenían como destino el continente europeo, “es importante decir que después del tráfico de armas, el tráfico de especies silvestres ocupa el tercer lugar”, siendo aves exóticas las más traficadas en el país.

Saquean nidos de loros y tucanes veracruzanos

Loros y tucanes son las especies de origen veracruzano que llegan a comercializarse en mercados como el Sonora en la Ciudad de México debido a que sus nidos son saqueados por gente de comunidades, alerta el presidente del grupo ambientalista Earth Mission, Sergio Armando González Ramírez.

En entrevista para Diario de Xalapa menciona que el tráfico de especies tiene sus raíces en la gente de comunidades quienes saquean los nidos de algunas especies y las comercializan a bandas que se dedican a esta actividad ilícita a gran escala.

Refiere que tan solo hace un año, se reportó a unas personas que trataban de vender cinco tucanes encontrados en la comunidad de La Aguada en el municipio de Alvarado donde hay avistamientos de estas especies.

“Se presenta como un tráfico hormiga por parte de pobladores de comunidades quienes saquean los nidos de loritos y tucanes, creemos que ellos los venden a personas que están ya dentro de redes de tráfico y luego estos animalitos son exhibidos en mercados como el Sonora en la Ciudad de México donde te encuentran una gran diversidad de especies”, explica.

Reconoce que incluso en algunas temporadas, es común que haya gente de comunidades vendiendo especies desde aves, reptiles y demás, sobre las carreteras sin importar que se trata de un delito que es castigado con cárcel.

El activista indica que aunque el estado de Veracruz es una zona muy rica en biodiversidad se ha notado que especies cono el loro frente blanca, el loro cachete amarillo y el loro cabeza amarilla así como el tucán son las especies más cazadas para la venta ilegal.

Algunas zonas ricas en reproducción de aves como las antes mencionadas, son los alrededores del municipio de Alvarado como la Riviera Veracruzana, La Aguada y Antón Lizardo.

En todas las comunidades lamentablemente siempre hay alguien que está traficando con animales, desde tlacuaches, iguanas, loros, serpientes lo que sea

"No está justificado que se diga que el tráfico es por personas ignorantes o en situación de pobreza, no, se está cometiendo un delito y están las autoridades encargadas del área que han hecho operativos y han dado con algunos, pero se sigue presentando, te repito es un tráfico hormiga, pero es la raíz de un problema de gran escala”, advierte. Reconoce no tener idea de en cuanto son comercializadas las especies pero sugiere que puede ser un negocio que deja muchas ganancias pero a base de depredar la fauna en Veracruz.