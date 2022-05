Trabajadores de la SEV solicitan regresar a su anterior inmueble en Veracruz

Veracruz, Ver.- Personal de la Secretaría de Educación de Veracruz se manifestaron la mañana de este miércoles para exigir que los regresen al inmueble sede en la calle Negrete del municipio de Veracruz.

Los trabajadores recuerdan que hace tres años fueron reubicados de manera provisional a otro edificio del municipio de Boca del Río pues la promesa es que tardarían un año en arreglar el edificio de la Delegación de la SEV, sin embargo a la fecha no habido avances en esos trabajos.

Los manifestantes señalan qué, el actual edificio ubicado en la calle Camino Real en el municipio de Boca del Río, no cuenta con las condiciones aptas para desempeñar sus labores.

Acusan que no cuentan con climas, ventiladores, agua purificada y que se encuentran hacinados, además, presenta deficiencias el actual edificio donde laboran desde hace tres años.

“La mayoría son administrativos, no docentes, qué no perciben un sueldo de más de 4 500 pesos a la quincena, entonces es imposible que nosotros tengamos que pagar agua, que conectar los climas, que estén compañeras con los vidrios a punto de caerse, arriesgando su salud, no hay protocolos de seguridad, estamos amontonados, no hay mobiliario", denuncia Daniela Torres Sánchez.

De acuerdo a la entrevistada han enviado varios oficios, sin embargo solo han recibido promesas.

Dice que son alrededor de 150 personas quienes laboran en el inmueble.

Los manifestantes aseguraron que, continuarán con el paro hasta que las autoridades pertinentes les den una solución a su problemática.

Y es que recuerda que la sede de la SEV Veracruz, atiende a 25 municipios y atiende desde usuarios hasta docentes y padres de familia.