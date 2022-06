Ofertas laborales falsas, ¿sabes cómo identificarlas para evitar riesgos?

En los últimos años, se han incrementado las ofertas laborales falsas que tienen como objetivo la comisión de un delito y las formas en las que se dan estos ofrecimientos son cada vez más personales. Y aunque cada día hay nuevas formas de contacto, en todas estas ofertas hay señales de alerta que la población puede detectar para saber que se trata de una farsa.

De acuerdo a especialistas, entre estas alarmas, se encuentran la solicitud de documentos personales originales antes del proceso de contratación, el establecimiento de cuotas económicas o pagos para cursos de capacitación, la flexibilidad laboral y los salarios exorbitantes, así como el hecho de que ofrezcan vacantes sin haber iniciado un proceso de reclutamiento con la empresa.

Atender las señales de alarma

Laura Celia Pérez Estrada, docente de tiempo completo en la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), advirtió a la población sobre el aumento en este tipo de ofrecimiento así como los medios de contacto cada vez más personales que tienen los falsos reclutadores.

Esto, dijo, es el resultado de la facilidad con la que se comparten datos personales y evidencia un riesgo que hay que atender. “Esto ha venido creciendo y estamos viendo cada vez más fraudes con estos procesos de contratación laboral (...) hay alarmas que debemos prender cuando se reciben mensajes, correos electrónicos o cuando se establecen contacto con personas a través de redes sociales”, dijo.

Pérez Estrada dio a conocer que la Ley Federal del Trabajo estipula que ninguna empresa debe cobrar por los procesos de reclutamiento y capacitación por lo que, el hecho de que alguien pida dinero para garantizar el trabajo o para preparar al aspirante al puesto es señal de que se trata de un fraude. “La Ley siempre ha dicho que la capacitación es gratuita para el trabajador y obligatoria para el patrón porque se trata de un derecho que tenemos como trabajadores”, dijo.

Otras de las alertas a detectar en estos procesos, alertó la abogada, es la solicitud de datos personales que pueden poner no solo en riesgo el patrimonio sino la vida de la persona que los entrega. Destacó que ninguna empresa o reclutador tiene que solicitar documentos como credencial de elector, identificación, comprobantes de domicilio durante los procesos de selección y que estos deberán ser entregados hasta que haya iniciado la relación obrero- patronal.

La doctora en Derecho Procesal dio a conocer que los salarios y la flexibilidad que pueden ofrecer algunos puestos de trabajo hacen sospechar que se trata de ofertas falsas. Y es que, dijo, quienes solicitan empleo deben ser realistas con los sueldos a obtener y estar conscientes de que estos van en función de la preparación y capacitación que tenga el solicitante. “Ningún trabajo se va a otorgar si no tienes un perfil, una preparación o habilidad y eso de que ‘no necesitamos experiencia’ o ‘no necesitas preparación’ también es un gancho que los reclutadores fraudulentos hacen para poder cometer un ilícito”, precisó.

Investigar la empresa antes de acudir a una entrevista

Por su parte, Juan Manuel Gutiérrez García, profesor investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, recomendó que antes de acudir a una entrevista laboral o vincularse a una empresa es necesario llevar a cabo una investigación sobre la misma para poder tomar una decisión y desconfiar de aquellos procesos que no parecen formales.

El catedrático expuso que es fundamental que los aspirantes a ocupar un cargo estén enterados de las formas en las que opera la empresa con la que van a vincularse y esto incluye las dinámicas de contratación.

“Hay que saber qué empresa es, si es una que ya está en el mercado o es de nueva creación, saber cuál es el puesto que me ofrece, cuánto me están ofreciendo de salarios, cuáles son las condiciones que me piden para integrarse entre otras cosas para poder tomar decisiones adecuadas”, dijo.

Y es que, reconoció que muchos jóvenes sobre todo los recién egresados no se toman el tiempo de investigar antes a las empresas a las que aspiran entrar y de sus características para ver qué les están ofertando. Gutiérrez García destacó que las empresas y organizaciones deben contar con un área encargada de la gestión del capital humano y que es esta la que debe asumir el proceso de incorporación de nuevo personal.

Recordó que, si bien las nuevas tecnologías han modificado estos procesos, aún se siguen protocolos como la entrevista laboral, la aplicación de pruebas psicométricas y pruebas de trabajo con los que se toma la decisión de quién seleccionar y a quién no.

No responder ofertas de trabajo hasta tener certeza de que son reales

Por su parte, el colectivo feminista Las Brujas del Mar hizo un llamado a las mujeres a no responder a solicitudes de trabajo en redes sociales, a través de intermediarios y sin tener la absoluta certeza de que las vacantes existen y son solicitadas directamente por los negocios o empresas y que estos son reales".

Estamos atravesando momentos críticos en cuestiones de seguridad entre desapariciones y feminicidios al alza, no es momento de temer, es momento de luchar". La agrupación veracruzana detalló que desde principios de la pandemia se han documentado muchos casos de entrevistas de trabajo a través de grupos de Facebook para mujeres que sirven para captarlas en lo que pudieran ser redes de trata. Expusieron que esto es especialmente cruel debido a la crisis económica y de desempleo que azota principalmente a las mujeres y que recrudeció debido a la pandemia. "Es urgente que las autoridades atiendan esto y lo investiguen", señalaron.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) a través de la Unidad de Policía Científica Preventiva alertó a la población sobre las supuestas ofertas laborales que se han difundido a través de mensajes de texto. Alertó que estos ofrecimientos piden a los usuarios ingresar a un link para postularse o solicitar más información sin embargo, este se trata de un virus. “Cuidado, no caigas en el engaño”.