Los cadáveres de Campo Grande no tienen más de 2 años: Colectivo

ORIZABA, Ver.- Los 53 cuerpos rescatados de las fosas clandestinas de Campo Grande, en el municipio de Ixtaczoquitlán, no tenían más de dos años, así lo demostró el Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, dio a conocer la directora del mismo, Araceli Salcedo Jiménez.

Afirmó que la responsabilidad de estos recae en el gobierno actual, ante la falta de seguridad, que sus ciudadanos exigen día a día y evidencia que las Mesas de Seguridad que realiza no han dado resultados.

Aseveró que lejos de disminuir la desaparición de personas, estas se siguen dando día a día en el estado y las omisiones continúan.

Te puede interesar: Alerta: ¿cuántas mujeres han desaparecido en lo que va del año en Veracruz?

“Nosotros, que acompañamos a familias de desaparecidos, nos damos cuenta de que si los colectivos no acompañan a dichas familias, no son atendidas con prontitud por las autoridades, por lo mismo no se apegan a los protocolos establecidos por la Ley de Desaparición Forzada y por Particulares en nuestro estado”, resaltó.

Local Lamenta CEDH que aún no se resuelva al 100 por ciento la crisis forense

Reclamó que a pesar de que el compromiso del gobernador, hecho hace tres años, para designar a una persona con el perfil adecuado para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda, hasta ahora solo hay una encargada de despacho, porque de acuerdo a las fichas técnicas de los postulantes al cargo, todos salieron "bajísimos".

Agregó que la Comisión sólo realiza diligencias de prospección en acompañamiento a las familias, ya que ellos no están acreditados para hacer recuperación de restos. Otra función de la Comisión es boletinar fichas de desaparecidos en sus redes sociales, las cuales solo son emitidas a raíz de una denuncia por desaparición vía telefónica o por una denuncia interpuesta en la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, pero no cumple con los protocolos de búsqueda inmediata o con los casos de varios años atrás.

El CFD Orizaba-Córdoba ha demostrado al actual gobierno que los cuerpos recuperados en las fosas clandestinas de la zona centro de las Altas Montañas, no tenían más de dos años. Enfatizó que gracias a la tenacidad y exigencias del grupo de búsqueda interno del Colectivo han logrado localizar fosas clandestinas y recuperar 53 cuerpos en Campo Grande, municipio de Ixtaczoquitlán.

Al cruce de información de los datos que proporciona el Colectivo al área de Servicios Periciales se han podido entregar dignamente 17 cuerpos a sus familiares, para que reciban cristiana sepultura. Lo que deja claro que la labor del Colectivo no solo es encontrar, sino evitar que las familias sean revictimizadas, y que les sean violados sus derechos como víctimas indirectas.

Lee más: Colectivos de desaparecidos tienen esperanza en informe de la ONU

“Ojalá el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la fiscala general, Verónica Hernández Giandáns, sean empáticos con los integrantes de nuestro Colectivo, y se presenten físicamente en las labores de búsqueda y en mesas de trabajo con el Colectivo Familia Desaparecidos Orizaba-Córdoba”, concluyó.