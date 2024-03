Invasión de banquetas en Xalapa, ¿cuáles son algunas sanciones?

La invasión de banquetas de parte de comercios establecidos e informales en Xalapa es una hecho permanente, por lo que distintas dependencias municipales encargadas de la movilidad de las personas trabajan para evitarlo, expresa Alfonso López Pineda, jefe de la Unidad de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Xalapa.

En entrevista, lamenta que sea una costumbre para muchos comercios ampliar su negocio y tomar parcial o totalmente la banqueta, situación que es constantemente combatida, porque se debe asegurar la seguridad para los peatones.

Detalla que no se deben obstaculizar las banquetas y eso hay que evitarlo. “Así como los vehículos demandan su vialidad para circular, los peatones demandan poder caminar con seguridad”.

Local Autos y productos de comerciantes impiden a xalapeños utilizar banquetas

Remarca que hay personal que anda en la calle revisando que no suceda y se atienden las quejas de la ciudadanía que denuncia casos, principalmente, en el centro histórico.

El titular de la Unidad de Movilidad Urbana reconoce que hay un abuso en el uso de las banquetas, por lo que buscan atender los casos de las invasiones, para lo que envían brigadas que les piden a los comercios que desalojen la acera.

Señala que algunas personas se sienten agraviadas cuando se les retira su mercancía y se les pide llevársela, “pero ellos suponen que se les quiere robar y eso no es cierto, se les permite llevársela y se les hace un primer llamado de atención, pero en caso de no atenderlo se les aplicaría una sanción económica, pero hasta hay muchos que entienden que no es suya la banqueta y que debe liberarla”.

Lamentablemente, dice, invadir las banquetas es una práctica común, “y muestra de ello es que hay quienes construyen en su casa y suelen dejar el material afuera y eso no debería ocurrir. No se puede hacer aunque sea de forma temporal”.

El bloqueo de banquetas y calles es una situación persistente en esa zona de la ciudad | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Cuáles son algunas sanciones por invadir las banquetas en Xalapa?

Las sanciones económicas son variables, pero pueden llegar a ser de más de cinco mil pesos.

Indica que el asunto en muchas colonias y zonas de la ciudad sobre puestos comerciales, es que en administraciones anteriores se les dieron permisos y entonces no se les puede retirar.

La invasión de banquetas es uno de los muchos puntos que se combaten y se puede atribuir a muchos factores y la actividad comercial es una de ellas, porque atrae más vehículos de carga y descarga o de compradores.

La actividad comercial es sin duda un factor que hace que las zonas sean más congestionadas, también inciden escuelas o de tipo laboral, eso puntos por el número de personas que acuden generan caos vial.

Pero las situaciones que más inciden en el problema de vialidad son vehículos mal estacionados o en doble fila o actividad comercial en la banqueta, porque las personas deben bajarse y eso los pone en riesgo.

López Pineda subraya que hay que ponderar mucho el asunto de la seguridad pública para los peatones y vehículos porque son muchos los factores que afectan su movilidad, concluyó.