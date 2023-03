Gobernador asegura que no aceptará recomendaciones; ¿por qué lo dice?

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez advirtió que se está dando trámite a dos recomendaciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que no las aceptará porque se trata de hechos de anteriores administraciones y no se incluyen los nombres de quienes gobernaban.

La primera es derivada de un operativo en una bodega en Río Blanco y la otra de 2013 en el gobierno de Javier "N" y Felipe Calderón, por lo que dijo que se debe hacer un análisis de cómo se emiten este tipo de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos "sin cuidar el criterio que debe prevalecer de primeros las víctimas”.

¿Qué implicaría aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

Enfatizó que aceptar las recomendaciones sin que mencionen los nombres de los responsables de administraciones pasadas, sería “limpiar” las acciones que en su momento cometieron presidentes del país o gobernadores en Veracruz.

“Lo que le dije a los asesores es que, si una recomendación de los años anteriores no dice el nombre del gobierno que estaba o del presidente que estaba, entonces lo único que estamos haciendo es limpiar la responsabilidad que podían tener (…) Ahí hay un hecho relevante que no lo están diciendo, que digan quién fue o ¿no es importante eso?”, dijo.

Sobre el caso de Río Blanco en la que el organismo determinó que tanto la Fiscalía General de Veracruz (FGE) como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) simularon pruebas para justificar el cateo ilegal y la detención de seis personas, dijo que no puede aceptar algo que no es verdad.

“Cómo voy a aceptar algo que no es verdad, nada más porque viene de una Comisión; la misma recomendación dice que no hay elementos de SSP, pero me piden que la acepte, cómo va a ser eso”.

García Jiménez aseguró que en el operativo en esta bodega no hubo presencia de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y que no aceptará “algo que no es verdad”.

“Al final se va a saber quién defiende a quién, nosotros defendemos el interés de las víctimas. Se inició la investigación sobre dónde guardaban la mercancía robada y lo que tenemos es que había bodegas con mercancía robada y tan fue cierto que la mercancía no se pudo corroborar que fuera suya. Hay que ver y eso ya no lo quieren sacar los medios, si después resulta y se sabe que ahí, con pruebas fehacientes hay mercancía robada, vean el papel que jugaron defendiendo a ciertas personas, qué papel lastimoso que en lugar de defender a los empresarios que les roban sus camiones se ponen a defender al dueño de las bodegas donde tienen la mercancía robada”.

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre la segunda recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

Sobre la segunda recomendación de la violación de derechos humanos ocurrida en 2013, dijo que no la aceptará porque en el documento no se advierte que el caso corresponde a un operativo de la llamada “guerra contra el narco” implementada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en el estado de Veracruz, gobernador por Javier "N".

“Fue un operativo de seguridad de los que implementó Calderón en la supuesta guerra contra el narco y que aquí la implemento Javier "N", de acuerdo a esa política, pero la recomendación no trae le nombre ni de Javier "N" ni de Felipe Calderón y entonces estamos limpiando los nombres. ‘Que conteste Cuitláhuac, de esos hechos, pero no vamos a mencionar ni a Felipe Calderón ni a Javier "N"’, ¿qué tipo de recomendación es esa?”, aseguró.