¡Ya no alcanza el dinero! Precios de la canasta básica al cierre de septiembre

Ante el constante aumento en los precios de la canasta básica, familias siguen optando por comprar menos de ciertos productos, como la carne y han quitado otros “lujos” de su despensa, para que el dinero les rinda más.

Isis Suárez asegura que solo dos veces a la semana compra carne y solo medio kilo porque es muy cara, el resto de días opta por las verduras o cualquier otra cosa, “y no son los grandes cortes, es de la más económica”. El kilo de carne de res se encuentra en alrededor de 200 pesos en el mercado y en 110 el de cerdo.

¿Los productos de higiene también subieron?

Señala además que entre las cosas más caras que se encuentra al hacer su despensa están los artículos de limpieza e higiene personal que han subido en promedio 6 pesos. Nancy Hernández agrega que ir al supermercado es un martirio porque todo está caro y ya no alcanza para casi nada.

En el mercado Jáuregui familias buscan los mejores precios | Foto: David Bello

Precisa que cereales que compraba en 30 o 40 pesos ahora están hasta en 80 pesos; la leche incluso la económica está cara, lo mismo que el azúcar. “Incluso hace unos meses acudimos a las tiendas de Chedraui y nuestros tickets eran de 800 o 900 pesos y llevabas lo básico, lo que es el pan bimbo, leche, cereales, azúcar, arroz y todavía podías darte el lujo de llevar unas galletas extra o algún dulce, pero últimamente hemos acudido y está todo carísimo”.

Su canasta básica, sostiene, se ha reducido y ahora debe elegir entre llevar pan bimbo o azúcar o frijoles que es lo más consumen. “Otra cosa que está muy elevado es el aceite en comparación con el año pasado, yo entiendo que tienen que subir las cosas, pero creo que es excesivo, un pan molido lo encuentras hasta en 30 pesos que es algo que se nos hace muy caro, la situación está muy difícil cada día y uno que tiene hijos tiene que ir administrando lo que más se pueda y comprar sin darse lujo”.

Entre los productos que más han registrado aumentos está la leche, pues en tiendas de la esquina la caja se compraba en 190 pesos y subió a 210. Una caja de litro de marcas de leche conocidas en el supermercado ronda los 40 pesos.

¿Cuál es el precio de los huevos?

Érika, una de las vendedoras de las tiendas de conveniencia, recordó que el huevo había bajado a 65 el cono y los últimos días volvió a subir a 85 el cono; mientras que en el supermercado se encuentra en alrededor de 79 pesos; el azúcar subió de 21 pesos el kilo a 25 pesos y en supermercados se puede encontrar en cerca de 45 pesos dos kilogramos.

A esto se suman algunos productos como el pan Bimbo, Sabritas, Coca-Cola, Barcel y Gamesa que subieron 2 pesos, pero en el año ya lleva varios aumentos.

El aceite que se comercializa más el de marca Patrona se vende en alrededor de 55 pesos cuando, el año pasado estaba en 28 pesos el litro. En el supermercado el precio baja apenas unos 8 o 9 pesos.

En el caso de los jabones de tocador subieron casi 6 pesos; el más barato se vendía entre 12 y 14 pesos y ahora salen en 20 y 22 pesos. En el caso de los suavizantes para ropa también se elevaron pues de 22 pesos hay unos que se venden al público hasta en 29 pesos.

Crisis afecta a vendedores porque se les queda el producto

En el caso de las verduras don Juan del mercado Jauregui señala que la cebolla bajó un poco su precio pues el kilo está entre los 30 o 35 pesos, cuando estaba entre los 45 y 50 pesos, lo mismo que la calabaza y la papa que tiene un precio el kilo de entre los 25 y 30 pesos que se podía encontrar hasta en 10 pesos más hace unas semanas.

Pese a ello señala que las ventas, derivado de los aumentos en otros productos, han bajado considerablemente porque la población cada vez compra menos.

“Ha habido una disminución en las ventas porque los productos suben y la gente compra menos, ese es el problema, y lo malo es que la verdura no se vende y se echa a perder y me lo tengo que llevar. Ahorita en la actualidad todo está subiendo y debido a ello las ventas disminuyen yo creo que como el 30 o 40 por ciento en estos últimos meses”.

Aun así, refiere que tienen esperanza que, durante los últimos meses del año, por las distintas celebraciones aumenten sus clientes.

En los próximos meses aumentan un poquito, es temporada alta y lo que esperamos es que aumenten las ventas

Por su parte, Eric Bonilla de la carnicería Esmeralda agregó que, aunque los proveedores sí les han aumentado el precio de la carne, ellos han decidido no subir los costos a sus clientes para que les sigan comprando.

“Porque si de por sí no hay casi venta, entonces si incrementamos el precio obvio no vamos a vender, entonces tratamos de subsistir, al final de cuentas el precio que nos da el introductor nosotros optamos por no incrementar nosotros al pueblo porque si no, lamentablemente no vamos a vender nosotros, pero sí ha habido un incremento de parte de los productores, los que traen el ganado, el cerdo o la res”.

Familias compran menos, reconocen los comerciantes | Foto: David Bello

En ese sentido, dijo esperar que ya no les aumenten más para no verse obligados a darle más caro a la gente que acude con ellos. “A nosotros cada día nos van subiendo, aparentemente son de 50 centavos o un peso, pero es diario, entonces en una semana ya se van 10 o 20 pesos, y así sucesivamente, pero sí ha incrementado por el costo de la música, nos ponen muchas cosas porque no hay nada”.

Actualmente el kilo de res cuesta 200 pesos, mismo que se ha mantenido desde hace seis meses, mientras que el de cerdo cuesta 110 pesos. “Pero sí aumentó en comparación con el inicio de año porque nos dieron un incremento bastante fuerte entonces tuvimos que aumentarle unos 10 pesos”.

¿Cómo va la escala de precios en el puerto de Veracruz?

Con 300 pesos en mano, Lupita Ortiz recorre los pasillos del centro comercial para surtir la despensa del día, pero al ver los últimos precios de los productos de la canasta básica, solo deja ir un suspiro expresando “esta duro, está durísimo, no alcanza”.

Asegura que anteriormente entre 200 y 300 pesos eran suficientes para comprar lo necesario para la comida del día, incluso alcanzaba para el medio pollo o el kilo de carne de res.

Sin embargo, el alza en los precios, a veces ya no le permite comprar carne y opta una sopita con menudencia de pollo, por los huevos o por el atún, aunque estos últimos también han elevado su precio.

Llegas al centro comercial y te quieres poner a llorar porque te das cuenta que el dinero que traes ya no te alcanza, está muy duro todo

"Yo surtía mi día con 250 a 300 pesos pero ya no es suficiente aunque busco lo más barato. Ahora compro frijoles enlatados porque eso de ponerlos a hervir el gas también está caro, la carne por las nubes, la cebolla y la papa también han ido subiendo”, externa.

Rafael Hernández, jefe de familia reconoce que desconocía los precios de algunos productos, ya que regularmente le entrega el dinero del gasto a su mamá para que haga la despensa, pero al recorrer las tiendas comprobó que todo está muy caro.

“No me había dado cuenta que está todo muy caro, estoy viendo los precios porque me tocó hacer la despensa generalmente la hace mi mamá, ya veo que estira el dinero a más no poder, aunque también debo decir que no hay que quejarse porque las cervezas y refrescos también están caros y ahí si no dicen nada”, mencionó.

Con la escalada de precios en algunos centros comerciales se ofertan productos de primera necesidad, con marcas propias pero que la ciudadanía se puede ahorrar entre 10 a 25 pesos.

Tan solo el precio del frijol en centros comerciales se vende entre los 35 a 40 y los de marca propia se da en los 23.90 pesos al igual que el arroz que ronda entre los 28 a 33 pesos y de marca propia a 20. Otros productos de primera necesidad como el huevo están entre los 30 a 70 pesos mientras que la leche por caja en los 17 la más económica a los 40 pesos.

“En las leches hay que tener cuidado porque las más baratas saben a pura agua, vienen muy rebajadas, si le estás dando leche a tus hijos al menos compra Lala que está en los 25 pesos pero al menos si sabe a leche”, comenta otra de las señoras que hacen su despensa.

En las últimas fechas productos como la papa, la cebolla y el chile han incrementado sus precios entre un 30 a 50 por ciento señalan los locatarios de la zona de mercados pero en esta última semana disminuyeron considerablemente.

“Hay días en que viene caro y hay otros días que baja, así es la actividad en el mercado, la papa estuvo en los 50 pesos, ahorita está en los 34 pesos el kilo igual que la cebolla, es variable”, detalla uno de los locatarios del mercado Hidalgo.

Incluso la carne de pollo ha tenido aumento en precios | Foto: Margarito Pérez/ Cuartoscuro

Frutas de temporada como la naranja se encuentra en los 18 pesos por kilo, el melón en 60, la manzana 40 pesos, las uvas entre los 30 a 70 pesos según la calidad.

De igual manera los tablajeros argumentan que aunque los precios de la carne se han mantenido, las ventas han disminuido, sobre todo porque acaba de pasar el regreso a clases.

“Ahorita las ventas muy bajas porque pasó el regreso a clases, los papás pagaron escuelas, compraron útiles y uniformes y también estamos a fin de quincena, esperamos que se puedan estabilizar porque los precios de la carne se mantiene, estamos dando a 180 pesos el kilo de bisteces, 140 la molida de res que es lo que más se llevan”, indica.

(Con información de Ingrid Ruiz)