Violencia y autocensura, principales retos de los periodistas en América Latina

Boca del Río, Ver.- Para evitar la precarización del trabajo periodístico, es necesario que el gremio se prepare para abordar cualquier tema y brindar información precisa y concisa.

En el marco de la presentación del libro Periodismo de Frontera en América Latina, la periodista Celia del Palacio Montiel, reconoció que el libro no fue escrito exclusivamente para el gremio periodístico, sino, para que el público en general se dé cuenta de la realidad por la que deben pasar los periodistas en México.

¿Qué retos enfrenta el gremio periodístico?

En entrevista, la también investigadora manifestó que, el gremio periodístico debe tener en cuenta medidas de prevención para desarrollar su trabajo.

“El libro habla de los periodistas que son más vulnerables y que tienen muchas precariedades no solo económicas, educativas, falta de preparación y que viven fuera de las grandes ciudades y son los más vulnerables para recibir violencia de parte de todo el mundo”.

La periodista aconsejó a los futuros perfiles periodistas a que se preparen a través del estudio, que les permita recibir una educación adecuada para tomar medidas de prevención y dar información veraz y oportuna.

“No decir cualquier cosa, porque eso es lo que pasa con los periodistas precarizados, que no saben cómo dar la información. De pronto dicen cosas que no están confirmadas, que no están contrastadas por otra fuente y muchas veces decir eso, los puede llevar a la muerte”.

En este sentido, el periodista Efraín Hernández Hebrard, quien apenas concluyó la carrera en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UV reconoció que la profesión es difícil de desarrollar, porque existe una autocensura que no permite el libre desarrollo de la misma.

Es por miedo a posibles represalias, la precariedad en los salarios y falta de condiciones para el libre trabajo periodístico que cada día los egresados deciden encaminarse al trabajo periodístico.

“Por desgracia la pasión del periodista en los jóvenes ya no está tan ordénate, justamente por el tema del riesgo; el mensaje para las nuevas generaciones, incluyéndome, es que si de verdad nos apasiona, hagamos periodismo”, resaltó Efraín.

Consideró que la autocensura es el principal obstáculo para ejercer el periodismo, “porque realmente es algo que tenemos presente todos, escribamos lo que escribamos sobre todo si uno se dedica a la nota roja o temas políticos, sabemos que hay temas que uno no puede tocar por posibles represalias”.

Para el joven periodista el tema más preocupante para ejercer su profesión se lo lleva la violencia y la autocensura que debe mantener para no poner su vida en riesgo.

Precisamente este libro aborda la violencia y desigualdad que enfrentan los periodistas en Latinoamérica, con enfoque a quienes laboran en los márgenes físicos, políticos, culturales y económicos de una población.