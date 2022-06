Mañana lunes habrá vacunación para población de 12 a 14 años

Xalapa, Ver.-El delegado de los programas federales de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer que este lunes 6 de junio se aplicará el refuerzo de la vacuna Pfizer a los menores de 12 a 14 años.

Entrevistado en el Gimnasio Omega, refiere que la aplicación de la dosis se realizará sólo un día para los municipios de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Poza Rica y Coatzacoalcos.

Sin embargo, se valorarán si es necesario abrir otro día más para la aplicación de la dosis para este sector de la población.

El proceso de inmunización será a partir de las 8:00 de la mañana y hasta que se vaya la última persona.

Huerta Ladrón de Guevara comenta que en las siete sedes además habrá vacuna AstraZeneca para los mayores de 60 años, para sus refuerzos o en el caso de aquellos que nunca se la han puesto.

Aseveró que la aplicación del refuerzo se hará en 60 municipios, en los cuales estiman aplicar más de 120 mil dosis a los menores de 12 a 14 años.

De manera que en la semana darán a conocer los municipios en donde se continuará poniendo la vacuna a dicho sector de la población.

Por otra parte, descarta que exista riesgo o emergencia por enfermedades como la viruela del mono o hepatitis aguda infantil; sin embargo, la emergencia sanitaria por Covid-19 sí permanece.

“Entiendo que ha sido un solo caso en el país (de viruela), México, como todos los países, tiene una cobertura epidemiológica muy fuerte, exitosa, no bajamos la guardia, pero no es una pandemia o algo que no esté preocupando como para tomar una circunstancia de emergencia, todavía la emergencia sanitaria por Covid se mantiene, no está terminada porque, aunque sea fase endémica, tiene un nivel de riesgo”, dijo.

En torno a los casos de hepatitis infantil, manifesta que existe un seguimiento a nivel internacional, pero “no es algo que esté llegando con dificultades”.

El delegado Manuel Huerta anunciando vacunación para población de 12 a 14 años / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Refiere que la preocupación del gobierno de la República es generar un sistema de salud para la población con el que se ofrezcan médicos y medicinas gratuitas, a partir del despegue del IMSS-Bienestar, programa en el que Veracruz participa.

“Una cobertura amplia que garantice médicos los siete días de la semana, en teres horarios, especialistas, medicinas, infraestructura médica, ya en Nayarit está muy avanzado, en Colima, en Sonora, Veracruz firmó la federalización de este sistema y se está trabajando, en Veracruz ya hay un diagnóstico cuando inicie ustedes estarán informados”, expresa.