Que no se olvide, plantas sostienen vida en la tierra: Inecol

En tiempos de pandemia donde la vida se ha vuelto electrónica nos hemos olvidado de que la vida de las personas y los animales está sostenida por las plantas, afirmó Orlik Gómez director del Jardín Botánico "Francisco Javier Clavijero".

Explica que una de las misiones del Jardín Botánico es, con sus colecciones de plantas vivas, generar conocimiento y socializarlo, por lo que la idea del libro "Una Perspectiva Etnobiológica de la biodiversidad y conocimientos tradicionales del centro de Veracruz" que fue presentado ayer, surge de un proyecto enfocado en crear una gran exhibición etnobiológica.

"A pesar de que es una tarea que venimos realizando desde hace 45 años, que este año celebramos los 45 años, ahora se amplía y se enfatiza la colección etnobiológica".



De esa forma anuncia que será en dos semanas cuando se reabra el Jardín Botánico después de dos años de pandemia, mismo que resguarda casi 6 mil ejemplares de poco más de mil especies. "Definitivamente es un tema necesario acercar a la población en general el conocimiento tradicional de las plantas útiles, sean comestibles, medicinales, aromáticas, que sirvan para envolver otros alimentos como los tamales".

Este libro reúne algunos de los resultados del proyecto “Un Jardín Etnobiológico: ampliando los horizontes del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, de Xalapa, Veracruz”, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Está orientado al establecimiento de colecciones de plantas medicinales, aromáticas, textiles, rituales, y otras utilizadas para envolver otros alimentos, como los tamales, de todos conocidos, para hacer aún más evidente, la vinculación entre las plantas y las comunidades rurales y urbanas de esta región central de la entidad.

El director del Inecol, Miguel Rubio Godoy, agrega que con esto se logró un compendio de la idiosincrasia y de la cocina del centro de Veracruz.

“Y como con cosas tan coloquiales que no pensamos, por ejemplo cuando dicen te van a dar toloache, bueno sí es una expresión super común, no solo en Veracruz sino el resto del país, pero no todo el mundo sabe que el toloache es una planta y que aquí en el Jardín Botánico tenemos una planta de toloache y que si quieren venir a ver qué es, qué tipo de chiles hay, un montón de cosas que damos por hecho, en realidad sí hay un componente etnobiológico, etnobiotánico y que es una cosa que estamos tratando de rescatar en este libro”.

Por su parte Milton Díaz curador del Jardín Botánico y coeditor del libro, señala que se busca enriquecer el jardín con las colecciones que ya se tienen, con ese proyecto que deriva en el libro y que busca enriquecerlo con plantas comestibles del centro de Veracruz.

“Hemos hecho colectas en campo, hemos entrevistado personas para justo rescatar y visibilizar todo ese conocimiento tradicional que existe alrededor de todas estas plantas que son muchísimas, en un periodo de tres o cuatro meses que estuvimos haciendo las salidas de campo, registramos alrededor de 100 especies de cerca de 20 municipios que visitamos del centro del estado”.