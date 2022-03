Ha pasado un año de la tragedia en puente de Xico y no hay reparación

XICO, Ver.- El próximo 11 de abril se cumple un año que el puente colgante de la cascada de Texolo en el municipio de Xico está sin reparación y sigue sin funcionar, luego de que una mujer originaria de Minatitlán perdiera la vida al desprenderse una de las maderas del puente y cayera al vacío.

Aunque los comerciantes, empresarios y los propios turistas han pedido a las autoridades que se repare, a la fecha no han sido escuchados. Si bien, con la idea de que los visitantes puedan seguir disfrutando de la cascada y ese espacio natural, se creó un camino alterno, temen que, en las próximas vacaciones de Semana Santa, disminuya el turismo por esa razón.

Antonio Morales Hernández dueño del restaurante “Mirador Cantil de Piedra”, recuerda que han pedido a las autoridades que aceleren la reparación del puente, pues como prestadores de servicios se ubican en una de las zonas turísticas más importantes de Xico y el estado.

“Hasta la fecha el puente sigue igual, si no hubiera sido por nosotros que por la vía particular abrimos el camino, seguiríamos peor, claro, hay mucha gente que no puede bajar y le gustaría por lo menos estar en el mirador, pero aquí yo creo que también es falta de interés tanto del gobierno federal como del gobierno del estado y municipio”.

Negocios de la zona esperan la recuperación que no llega. | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Señala que siguen a la espera de que la autoridad municipal haga algo al respecto dado que se vienen fechas importantes para el turismo. Ahora esperan poder contar con el apoyo del alcalde de Xico, Luis Yoval Maldonado.

“Porque uno y otro se cambian la jugada, yo creo que se debe todo a la inexistencia del interés por parte de todos, porque el gobierno estatal dice una cosa, la Comisión (Federal de Electricidad) dice otra cosa y el gobierno municipal otra, yo creo que aquí para que esto se hubiera destrabado, ya hubieran mandado a arreglar ese puente porque están dejando mucho que desear en ese aspecto”.

Asimismo, señala que el camino de acceso a ese sitio no está en las mejores condiciones, lo que, aunado a la pandemia, ha sido un golpe para los empresarios del ramo.

“Yo creo que aquí entre todos tienen que empujar para que esto se destrabe y se pueda darle pronta solución porque sí nos está pegado bastante. Se supone que apenas se está liberando lo de la pandemia, este año esperemos que ahora sí llegue más gente de otras partes sobre todo en Semana Santa, y el camino que se abrió provisionalmente nos está sirviendo bastante porque la gente baja hasta allá, pero yo creo que sí nos pega porque si estuviéramos al cien de los dos lados, nos ayudaría más, pero ¿qué podemos hacer? Tuvimos que hacer ese acceso a la cascada para que los turistas no se fueran”.

Local A una semana de recuperar el cuerpo de Estrella, su familia no lo ha recibido Al inicio de lo ocurrido, el Ayuntamiento de Xico expuso que el espacio en el que se encuentra el puente es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que al tratarse de una zona de carácter federal no tienen injerencia ahí.

La entonces alcaldesa Gloria Galván dijo que desde marzo del 2020 se había intentado establecer un convenio de colaboración con la empresa nacional a fin de que el ayuntamiento pueda invertir recursos públicos en el mantenimiento del espacio, pero no se logró.

Morales Hernández sostiene que, aunque el puente estaría en manos de la CFE, al estar dentro del municipio, las autoridades locales deberían estar buscando ser parte de la solución.

Remarca que las vacaciones de Semana Santa son las más importantes para los prestadores de servicios pues mucha gente acude a disfrutar de los paisajes que le ofrece esa zona.

“Es la fecha más importante porque aquí se llena de gente y ojalá que se pueda atender porque yo veo que se pelea por muchas cosas en las mañaneras, pero se está dejando lo importante, Xico depende del desarrollo del turismo, de muchas actividades y no nada más Xico, yo creo que toda esta zona”.

En relación con el tema se buscó la versión del alcalde de Xico (Morena) Luis Yoval Maldonado, pero no respondió a la entrevista.