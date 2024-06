Confirman segundo paseo del Carnaval suspendido este domingo para el miércoles 3 de julio

Veracruz, Ver.- El desfile de carros alegóricos que estaba contemplado para este domingo y que se suspendió por las condiciones climáticas se llevará a cabo el miércoles 3 de julio, confirmó la presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez.

¿Habrá segundo desfile de carros alegóricos este domingo?

Luego de reunirse con autoridades municipales y el Comité de Carnaval para evaluar las condiciones de lluvia que se presentaron durante el mediodía de este domingo y que determinaron en la suspensión de las actividades, la edil afirmó que habrá reposición del desfile para el miércoles.

¿Qué se sabe de las otras actividades que habrá por el Carnaval de Veracruz 2024?

Aseguro que habrá desfiles, lunes, martes y miércoles y en todos estará toda la Corte Real, incluida la reina de la Alegría, Yuri.

“Vamos a reponer el desfile que se tenía programado para este domingo, va a pasarse al miércoles, entonces vamos a tener los tres desfiles con nuestra reina de la Alegría, tanto lunes, martes y miércoles, este desfile se va a reponer y vamos a tener a nuestra reina esos tres días”, afirmó.

¿Cuándo se hará el concierto de Carlos Vives que fue suspendido este domingo en Veracruz?

Mencionó que el concierto del colombiano Carlos Vives que se presentaría también este domingo en la Macroplaza del Malecón, se va a reponer.

A través de sus redes sociales, el cantautor y productor colombiano, informó que ya se encontraba en Veracruz | Foto: Captura de pantalla IG @carlosvives

Puedes volver a leer: Cancelan segundo paseo y concierto masivo del Carnaval de Veracruz por lluvias

“No se preocupen, no se acaba la diversión, no se van a perder de ningún concierto, ni del el concierto de Carlos Vives ni del paseo que se va a pasar al miércoles, aquí estamos para buscar soluciones, este tipo de cosas suceden, son fenómenos naturales que pasan ahorita o en febrero, vivimos en la costa y si no tenemos norte, tenemos lluvias y si no un calor terrible, en fin es lo que nos pasa en Veracruz”, expresó.

Aclaró que la fecha exacta y el horario del concierto del cantautor de “La bicicleta” Carlos Vives se dará a conocer en unas horas para que la gente pueda disfrutar del colombiano.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Las actividades de este domingo fueron canceladas ante la presencia de lluvias por el paso del disturbio tropical 94L | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa / FB @carnavaldeveracruz2024

¿Por que fueron canceladas las actividades de este domingo en el Carnaval de Veracruz 2024?

Las actividades de este domingo fueron canceladas ante la presencia de lluvias por el paso del disturbio tropical 94L.

La secretaria de Protección Civil del gobierno del estado ya había alertado sobre el disturbio tropical que traería lluvias durante el domingo 30 y lunes 1 de julio en el territorio veracruzano.