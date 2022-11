Ya hay fecha para pago de Bono de Bienestar para trabajadores educativos: SEV

El incremento salarial adicional del 1, 2 y 3 por ciento, llamado también Bono del Bienestar, a las y los trabajadores educativos del sistema estatal se pagará el 15 de diciembre, confirmó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

El pago será retroactivo e incluirá al personal docente, administrativo y de apoyo. El aumento no impactará en cuanto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), porque el cálculo del retroactivo se realizará por separado y se sumará a las demás prestaciones.

Este día, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) presidió una rueda de prensa para precisar la información en cuanto a los pagos y aclarar dudas en torno a las maestras y los maestros que continúan manifestándose a pesar de que las autoridades encabezadas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dieron la certeza de que se pagará el Bono del Bienestar (aumento salarial del 1, 2 y 3 por ciento).

Acompañaron a Escobar García, la oficial mayor, Ariadna Selene Aguilar Amaya; los subsecretarios de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba, y de Desarrollo Educativo, Moisés Pérez Domínguez; el coordinador de Delegaciones Regionales, Víctor Vargas Barrientos, y el titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo (UPECE), José Rodríguez Pasaran.

“En este momento no se tienen los 700 millones de pesos, todavía no los envía la Federación, es un rescate al Estado que vamos a tener el 13 de diciembre para pagar en tiempo y forma el 15”, se pagará igual que a los federales porque en Veracruz no hay trabajadores de primera y segunda, y agregó que las puertas de la Secretaría están abiertas para todo el gremio magisterial.

La oficial mayor respaldó las declaraciones de Escobar García, ambos contestaron las preguntas del gremio de reporteros. Se proyectó un video donde se explica el proceso de los pagos a fin de aclarar dudas de las y los trabajadores del sector educativo estatal.