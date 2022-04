Ante falta de agua, la roban en colonias veracruzanas

Veracruz, Ver.- Más de una veintena de colonias y fraccionamientos en la zona norte de la ciudad de Veracruz, una de las zonas más pobladas de la ciudad, no tienen acceso al agua potable debido a que se encuentran sin municipalizar y esto conlleva a que no tienen derecho de gozar de este servicio tan básico. Hace 20 años, Adriana Montalvo Cueto, invirtió todos sus ahorros para la compra de un predio con la ilusión de hacerse de una casa propia en lo que hoy se conoce como fraccionamiento Las Orquídeas ubicado en la zona norte de la ciudad.

Levantó su casa lentamente a base de materiales muy económicos pero la idea era ya no pagar renta y poder vivir tranquilamente el resto de sus días. Han pasado dos décadas y Adriana no cuenta con el servicio de agua potable y reconoce que para tener agua en su casa “se la roba”, sin embargo, no es el único caso, todos sus vecinos y conocidos aplican el mismo método.

“Aquí no está regularizado y por eso no tenemos servicio de agua ni de luz, para tener luz nos colgamos de los postes de CFE y para el agua nos conectamos de manera irregular, la verdad nos la robamos, de lo contrario cómo podríamos hacerle, no podríamos bañarnos, ni nada”, explica.

Andrés Azamar, habitante del fraccionamiento Oasis, también ubicado en la zona norte, menciona que en muchas ocasiones los vecinos de colonias y fraccionamientos a los alrededores como Chalchihuecan, Patria y Granjas de Río Medio que se encuentran en la misma situación se han organizado para hacer las solicitudes de municipalizar sus predios, pero tanto Grupo MAS como el mismo ayuntamiento argumentan que es una cuestión del fraccionador.





“Sabemos que está mal, pero hemos tratado de municipalizarnos pero nos han traído en vueltas y nadie se hace responsable, no sabemos a quién acudir, cuando hay campañas los candidatos nos han prometido regularizarnos pero nada, seguimos igual, algunos ya tenemos más de 12 años así”, menciona.

Detalla que todos los usuarios de al menos seis colonias alrededor están conectados de manera irregular del pozo que surte el agua hacía algunas de las zonas que sí están municipalizadas.

De acuerdo con el coordinador jurídico del Movimiento Civil Independiente (MOCI) Rafael Gómez Casas la ausencia de agua potable en las colonias y fraccionamientos sin municipalizar es consecuencia de la corrupción entre todos los niveles de gobierno.

Explica que para la construcción de un nuevo fraccionamiento se deben hacer gestiones ante el gobierno municipal y el estado para los permisos de construcción, uso de suelo y demás.

Para el caso de las colonias, señala que aunque se trata de zonas que fueron invadidas, actualmente demandan el servicio de agua potable, aún más que atravesamos por una pandemia donde era básico el lavado constante de manos.

“Más del 80 por ciento de las colonias y fraccionamientos de la zona norte, hablamos de una veintena, no están municipalizados y por eso no tienen derecho al agua, cuando no es culpa de ellos, es toda una complicidad de los tres niveles de gobierno con los constructores, el municipio tiene que dar las licencias, el gobierno el permiso ambiental, también entra la Conagua son muchos trámites y las fianzas de los seguros que dejan a las personas, desaparecen, nunca las pueden hacer efectivas y es la gente que compra o que llega a vivir en la zona que se queda con el problema, hay personas que llevan viviendo más de 20 años en algunos lugares y aún no tienen agua potable regular, se tienen que conectar a la brava para poder hacer uso de esto” argumenta.

El presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento en el Congreso Local, Fernando Arteaga Aponte refiere que la responsabilidad de dotar de agua a la población, sin importar si viven en áreas rurales y sin municipalizar es del ayuntamiento de Veracruz.

“La responsabilidad es de los presidentes municipales porque ellos dan los permisos de construcción para la creación de fraccionamientos nuevos, todo ese proceso para por el cabildo y por el director de Obras, todo bajo una anuencia y una fianza que dejan los empresarios de la construcción y aquí viene la primera pregunta ¿A dónde van a parar los recursos de esa fianza? Son muchas las irregularidades que se presentan y siempre los afectados son los ciudadanos y los ciudadanos con menos recursos”, acusa.

Afirma que dentro de las cláusulas el fraccionador se compromete a entregar las casas, en el caso de los fraccionamientos, con todos los servicios municipales, sin embargo, la realidad es otra.

“Se que el tema del agua es un gran pendiente en Veracruz y como diputados tengo el compromiso de gestionar, pero la municipalización insisto es del ayuntamiento, en este caso de la presente administración porque no se puede tener a ciudadanos de primera ni de segunda, el agua es un servicio que debe ser para todos en las mismas circunstancias”, puntualiza.

Vienen tandeos ante escasez

Ante las altas temperaturas registradas en la ciudad continúa la aplicación del programa de tandeos por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) en las zonas altas, pero este mes se aplicaría para todo el municipio ante los efectos de la temporada de estiaje. Por eso, las autoridades llaman al cuidado estricto en el uso del agua.





La señora Yanet Hernández de la colonia Hidalgo en la calle 21 de agosto denuncia que de tres meses a la fecha el recibo del agua se ha duplicado aun cuando su consumo es mínimo y no varía.

"Antes, quizá el año pasado, pagaba 150 pesos por mucho de agua, ahorita estamos pagando entre 350 y 250, ya en diversas ocasiones hemos metido la queja a la Comisión Municipal del Agua, pero una vez dijeron que eran problemas de los tabuladores y que dependía de la colonia y que por eso había aumentado”.

Sin embargo, detalla que, al mes siguiente de esa respuesta, el recibo volvió a subir a 350 pesos y el argumento fue que era un problema de los medidores, “pues lo cambiaron (el medidor) y nosotros seguimos pagando lo mismo 350 y la verdad es que yo vivo sola, trabajo todo el día y poco utilizo el agua, porque casi nunca estoy y a mi 350 se me hace un precio exagerado”.

Lorena Aguilar de la colonia Lomas de Casa Blanca denuncia que, aunque haya programa de tandeos, la CMAS no lo respeta y han estado hasta cuatro días sin agua.

“Nunca se respeta el calendario de tandeos, a veces nos quedamos cuatro días sin agua y el recibo llega al mismo costo como si hubiéramos tenido agua todo el tiempo, además en CMAS no te dan solución y por más que se les pide explicaciones nada, entendemos que hay temporada de tandeos, pero esto ya es una situación continúa y además no se respetan los días de corte”.

Edith Corses de la calle del Bosque en la colonia Desarrollo Social San Bruno agrega que en su caso el costo del agua también se ha duplicado, incluso refiere que hay ocasiones en que si no se paga el día establecido se la cortan de inmediato, “no hay tolerancia, hasta que va uno a pagar, tardan 24 horas por reconectarla con cargo extra”.

“Nosotros pagamos 380 o 400 pesos a veces y somos una familia nada más, pero sí ha llegado muy alto y si no se paga puntual, la cortan, es como la luz, ahora sí; antes se pagaba menos hasta 200 o 150, pero sí ahorita sí ha llegado muy alto el recibo”, explica.

Pese a ello, destaca que no padecen por falta del líquido, “solamente cuando hay una fuga o algo es como la quitan, pero eso sí no ha fallado el agua. Cuando hay tandeos ya sabemos y sí se nos respeta, pero de ahí no ha fallado el agua”.

El alcalde de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil explica que aunque con 32 pesos que cuesta un refresco de 2 litros, se pueden pagar 20 mil litros de agua a CMAS, la población no toma conciencia de que no es una tarifa cara.

“Yo le ruego a la gente que valore lo que vale el agua por favor, porque está en riesgo el futuro de sus hijos y de sus familias. A mí me comentan que el agua es muy cara y yo les reto a que se den cuenta que no es cara, lo caro es no tenerla”. Detalla que se tienen 28 kilómetros de red que necesitan más de 22 millones de reparación y no se cuenta con ello, “tenemos válvulas que cambiar, nos piden más de 280 millones de obra la ciudadanía para obras de drenaje y sanitarios y no hay ese dinero”.

Ante esto, reitera que se tiene que crear conciencia, aunque reconoce que lo que se debe cuidar es que no lleguen recibos con mala lectura, lo que se está atendiendo.

“Pero un metro cúbico de agua hoy en lo básico, vale menos mil litros de agua, que una botella que te tomes aquí en el OXXO ese es el tamaño del problema; el agua de Xalapa que nosotros tomamos para el baño y para nuestra salud, se ha quedado en el rezago por una política que aparenta ser cara, pero ahorita vale un refresco de 2 litros, 32 pesos y todo mundo lo paga; y con 32 pesos, yo pago 20 mil litros de agua a CMAS y necesito mil 600 trabajadores, 28 kilómetros de tuberías que tenemos que reparar y entonces tenemos que hacer una conciencia”.

Remarca que, si se da una imagen de honestidad en CMAS, la población va a pagar por el líquido. Agrega que la cartera vencida en la comisión “es brutal” y advierte que el abasto está en riesgo si no se tiene una medida administrativa adecuada, lo que ya se está haciendo.

Según la página de la CMAS, la tarifa por servicio de agua tratada es para el tercer mes de 2022 de 3.85 pesos por metro cúbico, aunque a todos los usuarios se les aplicará el 16 por ciento de IVA.

En el municipio vecino de Tlalnelhuayocan, algunos habitantes aseguran que no tienen problemas de desabasto ni de altos costos, pues son parte de un comité del cual no pudieron explicar más, con un servicio alterno al que brinda el municipio y que lo que deben pagar es poco y de forma anual.

Una de las vecinas expresa que “siempre tenemos agua” y que el pago que hacen es de cerca de 250 pesos de manera anual. En Xalapa, hay usuarios que reconocen que sumarse al programa de pago anual anticipado les ha dado beneficios y pueden acceder a descuentos.

Piden cuidar al máximo el agua en Poza Rica

Ante la declaratoria de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de incluir a Poza Rica dentro de los 45 municipios con sequía moderada y ante las altas registradas durante las últimas semanas, el jefe de la oficina operadora de CAEV Guillermo González Alamillo llamó a la población a cuidar el agua y almacenarla porque habrá dificultades para garantizar el suministro.

Señaló que ya se ha rebasado en varias ocasiones los 40 grados de temperatura, con sensaciones térmicas superiores, y al mismo tiempo, el nivel del río Cazones va a la baja, por lo que ya se realizan trabajos preventivos para garantizar el abastecimiento de agua con una retroexcavadora, "con la cual se refuerza un muro falso, que año con año de levanta en la zona de Corralillos, para tener una buena captación de agua con el tirante hidráulico de la boca toma, para garantizar la operación continua del equipo de bombeo y no se suspenda el suministro por los bajos niveles del afluente".

Apuntó que hay un padrón cercano a las 45 mil tomas activas, donde se ha integrado sectores que por años no contaron con agua, pero ante las condiciones actuales exhortó a la población al cuidado y almacenamiento para evitar el desperdicio porque habrá más semanas por las altas temperaturas.

Dijo que también se valoran los tandeos en la ciudad. "Algunos sectores lo tienen dos veces a la semana, así como subtandeos, que se les suministra un día a la semana, o bien, por algunas horas determinadas, por lo que según se recrudezca la situación por el estiaje se realizarán ajustes".

Con información de Ariadna García y Luis Xochihua