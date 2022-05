Te avisamos con tiempo: Transportistas planean otro bloqueo nacional

Córdoba, Ver.- Este 30 de mayo y 1 de junio se llevará a cabo el segundo paro a nivel nacional de transportistas agremiados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) ante la nula respuesta del gobierno por el tema de seguridad ahora volverán a tomar las calles, aseguró Valentín Romero Trujillo, delegado de la zona centro de la misma.

Luego de que en días pasados llegará a Ciudad Mendoza el delegado Nacional de la Amotac , Rafael Ortiz Pacheco, quien entabló un diálogo con algunos transportistas de la región para acordar la fecha del segundo paro nacional, se fijó la fecha ya mencionada.

Te puede interesar: Conoce las demandas de los camioneros que paralizaron carreteras



“Está acordada, serán dos días de paro nacional, la vez pasada fue marcha lenta, esta vez será paro porque no hemos tenido respuesta, se van a bloquear todas las carreteras”, dijo.

Local Inseguridad y violencia, factores que golpean a la iniciativa privada: CCE

Expresó que en la zona de Córdoba estarán estacionados en Rancho Trejo y en Orizaba será por el Parque Industrial del Valle de Orizaba (PIVO) y en Nogales.



Cuestionado sobre si ante la inseguridad es necesario que los transportistas porten armas, señaló que esto no es necesario, “nosotros no somos delincuentes, venimos a trabajar”.

Asimismo hizo un llamado a las autoridades para que no usurpen funciones que no competen y es que la tarde del 9 de mayo, narró, policías estatales quisieron fincar una multa a un agremiado a la Amotac, sin embargo, estos no tienen la injerencia.

Lo hacen en Coatzacoalcos, Poza Rica y hoy es el primer caso en Córdoba, están deteniendo vehículos donde piden la concesión, pero esto no les compete a ellos sino a Transporte del Estado, no a Seguridad Pública

Recalcó que la inseguridad sigue sin bajar y es ahí donde deben de poner atención en focos rojos como La Esperanza, Acayucan y la caseta de Cosamaloapan.

Publicada originalmente en El Sol de Córdoba