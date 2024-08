Congreso no ha sido notificado sobre fecha de informe de gobierno de Cuitláhuac García

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Adriana Esther Martínez Sánchez señaló que a la fecha no han recibido la notificación oficial de la fecha en la cual el gobernador presentará su informe de gobierno.

En entrevista, refirió que el Legislativo cada año recibe la invitación oficial para el desarrollo de esta actividad y a la fecha no ha llegado a las oficinas.

¿Cuándo podría ser el informe de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez?

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló presentará su informe el próximo 18 de agosto en el puerto de Veracruz, donde hará públicas las acciones que se han realizado en este último año de administración.

“Vamos a presentar todas estas acciones, estamos a unos días de dar a conocer los resultados de las actividades que se han realizado en este último año de administración”, comentó.

Al respecto, la legisladora mencionó que serán respetuosos de los tiempos y decisiones del mandatario estatal.

“De forma oficial no nos han hecho llegar todavía nada, esperemos que de aquí, no sé, al lunes o martes, porque estamos apenas al día 9, esperemos y con gusto cuando nos hagan llegar la invitación para su informe, pues lo haremos saber”, dijo.

Por otra parte, evitó declarar sobre quién tomaría el lugar de García Jiménez en caso de que solicite licencia para integrarse al equipo de trabajo de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ya lo he comentado que no hemos tocado ese tema aquí en el Congreso todavía y seremos respetuosos de los tiempos, de los momentos, aquí no hemos tocado el tema ni con él, ni con nadie y vamos a ser respetuosos de sus decisiones, de él, no sabemos qué día se va, cuándo, entonces vamos a esperar tiempos”, expuso.

Sin embargo, detalló que todas las acciones legales que deben generarse desde el Congreso local se aplicarán en los tiempos marcados en la ley.

"Nosotros cumpliremos con todas las acciones legales, todo está marcado en la ley y si el gobernador pide licencia habrán de realizarse todos los procesos legislativos para nombrar a una persona que concluya la administración", argumentó.

