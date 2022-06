¿Entradas gratis para el Aquarium? Este martes será libre, conoce los detalles

Este martes 14 de junio será el primer día de ingreso gratuito al Aquarium de Veracruz, para lo cual se expedirán 5 mil boletos, los cuales se podrán tramitar a través de la página web del Aquarium: www.aquariumpuertodeveracruz.mx disponible a partir de este lunes y en la que cualquier persona podrá acceder.

El titular de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés afirmó que no se permitirá la presencia de intermediarios ni organizadores de grupos de visita, ya que se busca que personas interesadas en conocer este espacio y que no cuenten con los recursos para pagar el boleto puedan ingresar.

“La plataforma se activará para ser aplicable los segundos martes de cada mes, en ese momento llena uno un formulario, una persona puede tramitar hasta cuatro boletos, hay un horario, programado de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, con intervalos de 30 minutos la visita, una vez llenado la tabla se confirma la adquisición de los boletos”, expuso.

Leer más: Aquarium del Puerto de Veracruz: influencers ayudarán en la promoción del recinto

Local Es oficial: PMA estará a cargo del Aquarium, conoce los detalles del decreto

En conferencia de prensa, explicó que se otorgarán 5 mil boletos, por lo que 330 personas podrán ingresar cada media hora.

Los boletos serán enviados al correo electrónico del ciudadano con código QR, hasta dos días antes de cada mes, con la excepción de julio y diciembre.

“Se pide la identificación oficial para adultos, para niños credencial de escuela, el horario no es transferible, lo que deseamos es que las personas tengan un acceso adecuado, haya un orden, no queremos que lleguen al Aquarium y se tarden o no puedan ingresar”, manifestó.

Destacó que las experiencias con tiburones y pingüinario, las cuales tienen costo extra, no se incluyen en la gratuidad, por ello se pone a disposición el número telefónico 22 99 31 10 20 donde habrá personal para orientar a quienes decidan participar en alguna de estas dos actividades.

Si estás de visita en la zona conurbada #Veracruz - #BocaDelRío, no olvides darte una vuelta por el @AquariumPVer 🐠🦀 pic.twitter.com/UKkX6hq8O2 — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) June 4, 2022

Para obtener los boletos gratuitos las personas deberán ingresar al portal https://www.aquariumpuertodeveracruz.mx/ y dar clic en la sección "boletos".

Se ubica en el calendario el segundo martes de cada mes y se podrá seleccionar un máximo de 4 boletos, así como el horario en el que se acudirá (entre 10:00 y 17:00 horas).

Tras ello, se deberá llenar un formulario con los datos de los solicitantes y dar click en confirmar la compra. Los boletos serán enviados al correo electrónico proporcionado y podrán ser impresos o escaenados desde el teléfono celular, ya que cuentan con un código único QR.

Para ingresar al Aquarium es necesario presentar una identificación, en el caso de los adultos será la credencial oficial y en los menores de edad la de la institución en la que estudian.