¿Cuándo visitará Samuel García a Xalapa? Lo que sabemos

Quedó confirmado que Samuel García, hoy gobernador de Nuevo León, que será aspirante a la presidencia del país por Movimiento Ciudadano, vendrá a Veracruz los días 18 y 19 del presente mes; sostendrá reuniones con militantes y simpatizantes de MC en Veracruz y Xalapa, pero se buscará que visite otras ciudades, explicó Sergio Gil Rullán, presidente estatal de ese partido.

Respecto al actual proceso electoral, dijo que todavía no hay registro de aspirantes de su partido al gobierno estatal. “Porque quienes andan ya en campaña deberían de ser investigados y sancionados al llevar varios meses en campaña, “apelamos a un sistema de justicia que asegure que las elecciones sean justas e imparciales que haya piso parejo, pero la realidad es que hay una cargada de los gobiernos del estado y federal para apoyar a sus candidatos de forma anticipada y con recursos de quién sabe dónde”.

Subraya que sería importante que la ciudadanía conozca de dónde salieron los recursos para las campañas internas, porque se violaron todos los topes de campaña y en el caso de Claudia Sheinbaum tendría que ser sancionada y no podría ser candidata “eso sería si fuera un proceso justo y qué decir de Rocío Nahle”.

Sergio Gil expresa que Movimiento Ciudadano está feliz y de buenas porque tiene una gran oportunidad de ganar en Veracruz, “nosotros aspiramos a gobernar para hacer y cambiar la situación actual de la entidad”.

Resalta el ejemplo de Samuel García. “En 2 años ha atraído millones de dólares en inversión para Nuevo León y ha enfrentado la inseguridad con la compra de helicópteros de última generación y modernizando patrullas para enfrentar la fuerza de la delincuencia”.

Agrega que uno de cada 5 empleos que se genera en el país está en Nuevo León y Jalisco que son entidades gobernadas por MC, “la mayor inversión privada del sexenio se dio en un estado gobernado por nuestro partido, así que las posibilidades para Veracruz son excelentes”.

“No podemos permitir que regresen las malas décadas de abusos del PRI, ni que siga el pésimo y nefasto gobierno de Cuitláhuac García, por eso le apostamos a Veracruz”.

Reiteró que él como cualquier veracruzano aspira a gobernar su estado, “pero hoy me toca encabezar un proyecto más grande y hay varios que podrían ser, pero será cuando salga la convocatoria porque nosotros sí nos esperamos y respetamos la ley. Hay aspirantes fuertes en la entidad. No me descarto para esta o la siguiente ocasión”.

El candidato veracruzano a MC podría ser alguien joven, pero también alguien con experiencia. “Las convocatorias serán abiertas como ya lo fueron a nivel federal, nuestro estatuto es el único que por ley puede tener 100% de candidaturas para ciudadanos sin militancia partidista, así que por lo menos el 50 por ciento serán aspirantes que no han pertenecido a los partidos”.

Remarcó que otra vez Samuel García es un ejemplo, porque no hizo campaña ilegal, esperó los tiempos y con nueve días de precampaña ya superó Xóchitl Gálvez.

El nicho de oportunidad de Movimiento Ciudadano en Veracruz como en todo el país, expuso, está en el 57 por ciento del electorado que tiene entre 18 y 35 años. Es ahí donde debemos motivar a que la población participe.

Dijo que la convocatoria de MC saldrá el 20 de diciembre, apegada a la legalidad, el registro del precandidato o precandidata a la gubernatura será el 29 de diciembre.

Los otros partidos están viendo que los seis meses de campaña ilegales de nada les sirvieron porque ya los empatamos y superamos. “Para llegar al primer lugar, primero hay que estar en el segundo y ya estamos ahí”.

¿De cómo ganar? Sergio Gil remarca que se puede ganar en Veracruz a quien sea, porque lo importante es el mensaje, la emoción y el sentimiento por lo que genera en los demás. “Claro que se les puede ganar en Veracruz como se les va a ganar a nivel nacional”, concluyó.