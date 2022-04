Camioneros suben tarifa de urbanos en Orizaba ¿y en Xalapa?

Choferes del transporte público en Xalapa se pronunciaron a favor de un aumento en el precio del pasaje urbano y en la actualización de las tarifas de taxi, ante el aumento generalizado de las gasolinas y las refacciones automotrices.

De acuerdo a los conductores, a los aumentos que han padecido se sumó la disminución de pasajeros que se tuvo durante el 2020 y parte del 2021 por lo que la economía de quienes se dedican a conducir camiones y taxis está sumamente afectada.

CAMIONES QUIEREN UN AUMENTO DE TRES PESOS, MÍNIMO

Conductores de camiones aseguran que un aumento sería algo justo para ellos ya que en la entidad se mantiene la misma tarifa desde el 2014, esto a pesar de que el precio de los insumos -principalmente la gasolina- ha aumentado exponencialmente en los últimos 8 años.

“Ya se ha estado pidiendo desde hace tres años el aumento porque creo que ya es justo para nosotros. Todo sube pero la tarifa nos la mantienen igual" , asegura José Luis, chofer de la ruta Terminal.

Reconoce que los concesionarios fueron prudentes al no presionar por un aumento de precio “en plena pandemia” cuando la economía de miles de veracruzanos se estaba viendo afectada, sin embargo, destaca que “es hora” de que se retome el asunto y se aumente de manera formal. “Yo se que ya están viendo eso (lo del aumento) porque la verdad es que se sufrió mucho con la pandemia. Tuvimos camiones vacíos y el gasto de gasolina y el desgaste del camión es el mismo así lleves a un pasajero o a 40”, explica.

El conductor aseguró que además de los costos normales de operación, la pandemia del Covid-19 dejó nuevos gastos para ellos ya que para el retorno a la nueva normalidad tuvieron que invertir en gel antibacterial, tapetes, productos de limpieza, cubrebocas, cárteles y lonas informativos e incluso, algunos pagaron procesos de limpieza especializados para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Eso fue un gasto extra que no se tenía contemplado

Por su parte, Ramiro Cruz, chofer xalapeño aseguró que para hacerle frente a los nuevos gastos el aumento en la tarifa de pasaje debería ser de al menos tres pesos más, es decir, pasar de 9 a 12 pesos por persona en tanto que la tarifa para estudiantes y personas adultas mayores de 10 pesos. “Hemos dicho que se requiere de un aumento que impacte positivamente para nosotros y que no afecte tanto a la ciudadanía y creo que 12 pesos es justo”.

Coincidió en que aunque aún no se tiene nada oficial ya se está trabajando con las autoridades para pedir un incremento que pueda ser favorable para ambas partes.

Cabe destacar que actualmente el precio del transporte público en Veracruz es de 9 pesos para la ciudadanía en general y 7 pesos para estudiantes y personas adultas mayores.

TARIFAS DE TAXI TIENEN 20 AÑOS DE RETRASO

David Vega, chofer de taxi desde hace 10 años, asegura que urge que las autoridades lleven a cabo una actualización de las tarifas en Xalapa ya que las actuales tienen cerca de dos décadas.

Explica que, aunque los costos se han ido ajustando de acuerdo a las necesidades, este vacío legal ha provocado abusos tanto de los pasajeros como de algunos ruleteros. “Desde que yo empecé en el taxi están vigentes las tarifas oficiales, es cierto que nadie las aplica pero por ley eso es lo que deberíamos cobrar y es muy poco justo”.

Dio a conocer que aunque en Xalapa ya no hay tarifas “mínimas” de 13 o 18 pesos como lo marca el último tarifario, si hay gente que quiere seguir pagando 20 o 24 pesos por un viaje cuando esto no es redituable para ellos. “Ni la gasolina se paga con eso”, explica.

Para el taxista, la crisis del Covid-19 fue “la gota que derramó el vaso” ya que la actividad bajó de manera dramática y por ende, el trabajo para ellos. Apunta que aunque parte del 2021 y lo que va del 2022 se ha ido regularizando el flujo de pasaje aún no se puede hablar de una recuperación completa.

En zona conurbada Veracruz-Boca del Río aumentaría 5 pesos

Veracruz, Ver.- La tarifa mínima de taxi en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río podría ser modificada aumentando cinco pesos más debido al alza de precios que impacta en el bolsillo de permisionarios con el incremento en la gasolina, llantas, refacciones y gastos de mantenimiento argumenta Raúl Mendoza Alducín presidente adjunto de Servicio de Taxis en la Central de Autobuses (Sertacaver).

En entrevista habla de la complicada situación que vive todo el gremio de taxistas en la zona a consecuencia del incremento de todos los productos de la canasta básica, pero sobre todo los que pegan directamente a los transportistas.

Menciona que están en la búsqueda de un acercamiento con el gobierno del estado para exponer la situación, ya que según varios socios esta inflación les afecta entre un 25 a 30 por ciento.

“Desde hace tiempo atrás buscamos sentarnos con las autoridades para ver lo de las tarifas, llegar a una negociación porque con el aumento de la gasolina, las refacciones y todo el mantenimiento ya es muy caro y no nos resulta, sabemos que siempre el tema del aumento en el pasaje es muy difícil para la gente, hay protestas y no quisiéramos afectar a las familias, pero no nos resulta, estamos perdiendo, tenemos unidades paradas”, explica.

Menciona que la propuesta es un aumento de cinco pesos en la corrida mínima, aunque algunos grupos han pedido que sea de 10 pesos.

Por su parte, Guillermo Larios Barrios director de Taxis GL recuerda que 15 años atrás la tarifa mínima era de 25 pesos y al paso de los años ha aumentado; en la actualidad es de 30 a 35 pesos.

Sin embargo, hace hincapié en que las tarifas son negociables ya que el usuario antes de abordar el taxi lanza la pregunta ¿Cuánto será? y si conviene a su interés lo toman o lo rechazan.

“El gobierno del estado tiene una tarifa de 30 pesos, pero la tarifa es negociada, regularmente estaba en un promedio de 30 a 35 y llegar a ser de 40, recordemos que nosotros tenemos gastos de gasolina, mantenimiento de la unidad, el costo de la unidad y pasa que cuando el usuario aborda el taxi pregunta sobre el costo y si no le parece no lo aborda o a veces llega a decir tengo tanto y ya verá el taxista si le conviene o no”, detalla.

En ese sentido en la actualidad la tarifa mínima de taxis en la conurbación puede ser de hasta 35 pesos mientras que el costo del boleto de las unidades locales es de 9.00 pesos desde hace más de cuatro años.





En el caso de las unidades foráneas que circulan por Veracruz con rutas, Veracruz-Tejería; Veracruz-Paso del Toro; Veracruz-Laguna; Veracruz-Costera su precio llega a los 11 y 13 pesos según la distancia ya que recorren desde el centro de Veracruz.

Con información de Ingrid Ruiz

Aumenta el precio del transporte público en Orizaba

Orizaba, Ver.- Habitantes del Valle de Orizaba amanecieron con la novedad de un aumento en el costo del pasaje del transporte de concesión federal, que a partir de hoy es ya de 13 pesos, lo que provocó el descontento de usuarios.

Desde la noche del miércoles comenzó a circular la noticia del incremento a la tarifa de las líneas camioneras y hoy la confirmó la población.

En el frente de los autobuses de líneas como Metropolitanos y ChyC se observa el aviso del incremento al pasaje en una calcomanía donde además del nuevo costo se lee que es la tarifa vigente en apego a los Artículos 61 y 62 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Federal.

Sofía Díaz, ama de casa de la colonia Modelo, dijo que el alza al transporte golpea aún más el bolsillo de las familias.

Orizabeños inconformes con aumento al pasaje / Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba





A su vez Fermín Sánchez, obrero de la cervecería, expresó que muchas personas están regresando a usar la bicicleta como medio de trasporte después del incremento a la tarifa de 10 a 13 pesos.

Las tarifas de la línea de transporte ChyC, en sus diferentes rutas, que notifica a sus usuarios quedó de la siguiente manera:

Orizaba-Acultzingo - $18.00

Río Blanco-Acultzingo - $15.00

Nogales-Acultzingo - $15.00

Ciudad Mendoza-Acultzingo $13.00

Ojo Zarco-Orizaba - $13.00

Aguaxinola-Orizaba - $15.00

Tecamalucan-Orizaba $15.00

Puente Guadalupe-Orizaba - $15.00

La parada mínima es de $13.00





Con información de Mayra Figueiras

Nota publicada en Diario de Xalapa