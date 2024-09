Víctor Manuelle ya está en Veracruz; dará concierto gratuito este sábado

Boca del Río, Ver.- Víctor Manuelle promete un gran espectáculo a Veracruz luego de que por motivos del clima tuvo que cancelar su presentación en el Salsa Fest 2024.

¿Cuándo será el concierto de Víctor Manuelle en Veracruz?

El reconocido salsero se presentará este sábado 21 de septiembre de manera gratuita en el WTC durante los festejos de su 30 aniversario, tiene la encomienda de complacer a ese público que se quedó pendiente de apreciar su talento, cuando las inclemencias del tiempo en Miami lo mantuvieron varado en el aeropuerto por más de 40 horas, cuando canceló su participación en junio pasado.

Víctor Manuelle promete un gran espectáculo a Veracruz | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Gracias por estar aquí, no se puede dejar pasar por alto la odisea que pasamos la última vez, aunque no estuvo en nuestras manos ni en las manos del empresario, obviamente fue algo que no estaba preparado y lo sentí muchísimo, estábamos muy entusiasmados por estar aquí pero que lindo que se puede repetir la ocasión de estar en un evento tan importante, les quiero dar las gracias por la confianza, hay una ansiedad increíble de mañana dar un espectáculo donde pueda complacer a ese público que se quedó pendientes”, externó Víctor Manuelle.

El salsero reiteró que para él era importante compensar su ausencia durante el Salsa Fest pues aunque no hubo reproches porque la gente entendió que se trató de una situación ajena, tenía el compromiso de presentarse ante los veracruzanos.

“Yo tengo un compromiso, salgo a trabajar, esto no es un juego y no es que yo decida, no tengo ganas de ir a Veracruz, no, porque yo amo lo que hago y porque hay una responsabilidad de que he alimentando a mi familia por 30 años haciendo esto, yo no juego”, dijo.

El intérprete de “Dile a ella”, reconoció que el Salsa Fest no fue el único evento que se perdió por causas del clima, sino que tampoco pudo llegar a un festival en Tenerife.

El artista estuvo acompañado del titular de la Secretaría de Turismo | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Asimismo, habló de su nuevo proyecto denominado “Retromantico” el cual dijo que se trata de un concepto de salsa romántica que ha estado presente en toda Latinoamérica y los países que consumen salsa y el cual tiene muchas colaboraciones con otros exponentes del género salsa. “Mañana vamos a tener la oportunidad de sonar un poco de eso y de todos los éxitos que el público conoce”, destacó.

Cabe destacar que Víctor Manuelle ya se ha presentado en el escenario del Salsa Fest, incluso fue uno de los primeros invitados a estas celebraciones.

También estuvo presente en un Festival Afrocaribeño con el acompañamiento de la agrupación Los Flamers y después de este espectáculo estuvo en el Mambo Café, una discoteca que estuvo vigente en Veracruz.

Este sábado el puertorriqueño se presentará en el 30 aniversario del WTC en Boca del Río; el evento está contemplado que inicie a las 18:00 horas y la entrada al público es gratuita.

El artista estuvo acompañado del titular de la Secretaría de Turismo, Iván Martínez Olvera y agradeció a las autoridades del gobierno del estado que le dieron la oportunidad de regresar a Veracruz.