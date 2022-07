¿Cuántas empresas vetó la SIOP por retrasos en obras veracruzanas?

En el estado hay alrededor de 30 empresas veracruzanas “vetadas” por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) por incumplir en tiempos o calidad de algunas obras, reveló su titular Elio Hernández Gutiérrez.

“Llevamos tres años en la administración y las empresas que nos han quedado bien, sí tienen obras con nosotros, las que nos han quedado mal en cuanto a tiempo, calidad y todo eso, obviamente ya no tienen contrato con nosotros, yo creo que han sido unas 20 o 30 porque en Veracruz hay muchas empresas entonces ha sido un número bastante considerable en todas las regiones”.

Asimismo, expuso que son un número similar de empresas a las que les aplican sanciones por obras que registran retraso, lo que es lamentable dado que los constructores del estado, reiteradamente se pronuncian porque se les otorguen contratos.

En entrevista durante la entrega de Reconocimientos a Brigadistas en el marco del Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales, dijo que, este año han aplicado alrededor de 30 sanciones, cuyo monto no proporcionó, a varias empresas porque no llevan en “tiempo y forma” los trabajos.

“A veces, obviamente está estipulado, hay sanciones y multas por no terminar en tiempo, por no llevar los avances, todas las obras tienen un programa de obra que se debe ir cumpliendo semanalmente, quincenalmente, mensualmente, si las empresas se atrasan obviamente tienen sanciones, y obviamente ninguna empresa quiere que se les quite dinero porque es dinero que a veces no recuperan”. Precisó que en ocasiones muchas obras llevan un buen avance, pero en temporada de lluvias se atrasan y se llega a acuerdos, pues también las empresas tienen derecho a pedir ampliaciones en tiempo cuando ello ocurre.

“Si tienen reprogramación de obra eso les ayuda a veces a no tener sanciones y ya no es imputable a la empresa porque al final de cuentas fue un huracán, fueron lluvias y todo eso, pero cuando no pasa eso, obviamente les aplicamos sanciones, la verdad es que es un porcentaje muy bajo yo creo que es el 20 o 30 por ciento de todas las obras que aplicamos sanciones, ya es cuando de plano no van en tiempo”,

Sobre lo dicho por el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, por los trabajos en la obra de la calle Sayago en la capital que no han tenido el avance programado, refirió que es un tema complicado porque en ocasiones los costos se incrementan por trabajar sábado en la tarde o domingo todo el día, pero ello depende de cada empresa.

“Yo siempre les comento a los contratistas que una obra entre más tiempo se alargue, más cara le sale, entonces ellos hacen su logística; obviamente tienen un tiempo destinado para hacer la obra, si la acaban más pronto es mejor para ello, si la acaban después les saldrá más cara porque es pagar material, pagar nómina y siempre lo ideal es terminarla en el tiempo que esté el contrato o si se puede antes”.