2024, tercer año con más hectáreas afectadas por incendios forestales

La Secretaría de Protección Civil del estado dio a conocer que, hasta el último reporte, en Veracruz habían 21 incendios activos en atención, 3 de ellos en proceso de cerrar. La dependencia precisó que en las últimas horas han quedado liquidados 11 incendios forestales.

¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por incendios forestales en Veracruz este año?

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que, hasta el 30 de mayo se han registrado 145 incendios forestales en Veracruz. Jesica Luna Lagunes, jefa del Proyecto de Hidrometeorología del Organismo Cuenca Golfo Centro de la Conagua resaltó que 2024, por la cantidad de superficie afectada por incendios forestales se coloca como el tercer año con mayor cantidad de superficie siniestrada con 7 mil 400 hectáreas. Se trata, dijo, de datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Veracruz se ha colocado en el noveno sitio en cuanto al registro de incendios forestales | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Aparte de esa cifra, agregó que al día de ayer a las 23:42 horas acumuló otras mil 600 hectáreas afectadas.

En año 2019 se tuvieron 11 mil y en 1998 alrededor de 9 mil, quiere decir que este año casi se alcanzaron las cifras de 1998 que tuvo un gran número de incendios con 539. “Así que este año va a quedar en la historia por el registro histórico de siniestros, pero también por el déficit de lluvias y por la superficie afectada a lo largo de la entidad”, dijo.

Agrega que de acuerdo a las cifras de la Conafor, hasta el 23 de mayo, Veracruz se ha colocado en el noveno sitio en cuanto al registro de incendios forestales, solo lo superan el Estado de México con 997, Ciudad de México 820, Jalisco con 773, Michoacán 286, Durango 257, Chihuahua 199 y Tlaxcala 152.

Jesica Luna se refirió también a las causantes de los incendios que 27 por ciento fueron provocados por intervención humana, 26 por ciento más fueron intencionales, 17 por ciento por actividades agrícolas, 15 por ciento por actividades ganaderas, 4.3 por incendios de fogatas y 3 por ciento más por fumadores.

Exhortó a la población a extremar precauciones para no provocar conatos de incendios no realizando fogatas y no tirando colillas de cigarro en zonas de pasto seco.

Aparte de esa cifra, agregó que al día de ayer a las 23:42 horas acumuló otras mil 600 hectáreas afectadas | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

¿Qué lugares necesitan víveres por los incendios forestales?

En tanto, voluntarios y brigadistas en los municipios de Xico, Teocelo, Ixhuacán de los Reyes y Cosautlán mantienen el combate al fuego por lo que también se mantiene el acopio de alimentos perecederos y agua para familias afectadas en distintos municipios de la entidad, además siguen la solicitud y de medicamentos y alimentos para los animales de carga que apoyan en las labores de llevar los víveres a las zonas altas.

Voluntarios y brigadistas en los municipios de Xico, Teocelo, Ixhuacán de los Reyes y Cosautlán mantienen el combate al fuego | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Qué alimentos se necesitan donar para ayudar a quienes combaten incendios forestales?

Entre la ayuda que se está pidiendo están alimentos enlatados, agua embotellada, insumos de primeros auxilios, medicamentos y artículos de curación, herramientas de mano, artículos de higiene y equipo de protección personal, entre otros.

La ayuda para damnificados se continúa recolectando entre otros sitios en el Gimnasio Universitario "Miguel Ángel Ríos Torres" de la Universidad Veracruzana.

Ahí, voluntarios se mantienen en espera de la llegada de alimentos, agua y medicamentos que ayuden ante la emergencia derivada de los incendios en zonas aledañas a Xalapa.

Personal de la Universidad Veracruzana recolecta en este centro de acopio apoyos para los municipios de Xico, Teocelo, Ixhuacán de los Reyes y Cosautlán.

Se requiere Recolectar pacas de avena, zacate y alimentos para mantener sanos y en condiciones adecuadas a estos animales que han sido primordiales para subir a las montañas | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

¿Qué alimentos para animales de carga se pueden donar?

Por su parte, en la zona de las comunidades de Barranca Grande y la Raya, de los municipios de Ixhuacán de los Reyes y Cosautlán, siguen necesitando apoyos para las familias y animales de carga.

La veterinaria Zaira Paola Ortiz Navarro resalta que aunque ya les llegó ayuda se requieren más pacas de avena y rastrojo, así como alimentos y para hidratar a los animales de carga que son los que transportan los víveres a las zonas altas a donde no llegan las unidades vehiculares.

Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Xalapa), Juan Carlos Díaz Morante, expuso que desde este organismo en conjunto con la empresa Femsa entregaron bebidas en estos momentos difíciles Precisó que brigadistas otorgaron apoyos en los municipios de Xico y Coatepec.

Se requiere Recolectar pacas de avena, zacate y alimentos para mantener sanos y en condiciones adecuadas a estos animales que han sido primordiales para subir a las montañas | Foto ilustrativa: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro.com

Precisó que han entregado más de 3 mil litros de agua y bebidas rehidratantes en apoyo a los brigadistas que atienden los incendios en la región.