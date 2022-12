“Periodistas somos incómodos”; Carlos fue detenido y golpeado por mostrar la verdad

Hacer visible la violencia registrada en la zona Centro de Veracruz, captar con la lente actos de injusticia y mostrar a la letra la verdad fue el detonante para que Carlos fuera víctima de agresiones, intimidaciones y diferentes actos que pusieron en riesgo su integridad.

Se registraba la administración de Javier "N" cuando comenzó a ser objetivo de quienes consideraban su labor una amenaza, “porque la verdad siempre será incómoda, porque los periodistas somos incómodos”. Fueron elementos de la Policía Estatal Acreditable quienes lo “levantaron” y desaparecieron por un periodo de entre catorce y quince horas, tiempo en el que fue sometido a golpes, amenazas y violencia de varios tipos.

Tras ello, le fueron ofrecidas medidas de protección estatales y federales, las cuales rechazó por temor y ante la desconfianza que tenía hacia las autoridades. “Fue un proceso largo, lo único que quería era mantenerme en un bajo perfil, actuar de manera discreta, por un periodo de seis meses no estuve trabajando como reportero, sino que cumplía con otras actividades hasta que llegó el momento de regresar a las actividades diarias”, dijo.

¿Por qué fue secuestrado el periodista Carlos "N"?

Han ocurrido 157 muertes de periodistas en el país | Foto: Ricardo Martínez

Señaló que los hechos se registraron por haber dado a conocer las ejecuciones constantes que se registraban en el clima de violencia, mismo que se pretendía contener. “El reportero policiaco prácticamente hace lo que el reportero general no quiere hacer, el reportero policiaco siempre va a ser incómodo, cualquier reportero, de cualquier área siempre va a ser incómodo. Imagina un reportero policiaco al que mandan a cubrir el muladar que hay en el estado, a las autoridades no les conviene y siempre se van contra ellos”, expuso.

Refirió que el proceso fue desgastante, debido a que no aceptó las medidas federales ni estatales, “¿cómo voy a aceptar una medida cautelar del Estado si es la gente del mismo Estado la que me está agrediendo?”.

“El Estado tiene todos los elementos para desaparecerte, no solamente es el desprestigio, que fue como empezó el acoso hacia los comunicadores, era el denostar el trabajo del periodista, era el hecho de involucrarlo en delitos del fuero común o federal hasta la desaparición, Seguridad Pública está para protegerte, para vigilar la seguridad de las personas, pero cuando es la misma policía la que te agrede sabes que todo está mal”, puntualizó.

Actualmente cuenta con medidas preventivas que le fueron otorgadas por la CEAPP, ya que no hubo una agresión directa, ni verbal o física, pero sí se registró un evento en el que fue testigo de un acto de violencia relacionado con una detención.

“Anteriormente no había una credibilidad de las organizaciones, no se tenía un respaldo de la CEAPP, pero actualmente se le puede dar un voto de confianza, en el organismo hay reporteros de a pie, por eso acepté, de lo contrario no lo hubiera hecho, el mecanismo federal ayuda mucho, pero es muy burocrático”, expresó.

Recordó que en los casos más complicados existe una protección de identidad, a la persona la sacan del estado e incluso del país. “Todo este proceso implica el hecho de descuidar a tu familia, a veces no se ven en todo el día, el tiempo que se les dedica es muy poco, cuando se es reportero policiaco no hay agenda, al momento en que se presenta un hecho debes moverte, acudir al lugar, actualmente ya no soy reportero policiaco, pero eso no me deja exento de sufrir cualquier amenaza o riesgo”, comentó.

Ante la satisfacción que deja esta actividad no ve como una posibilidad alejarse del periodismo o dedicarse a algo diferente, “cuando se presenta acoso u hostigamiento por parte de alguna autoridad es satisfactorio porque se está haciendo bien el trabajo, pero también es de riesgo porque se desconoce la manera en que va a actuar”.

“Yo no veo el futuro, me veo ahorita, quizá lo que pueda hacer en unos días, pero no me veo ni siquiera dejando el fotoperiodismo, sea la fuente que sea, ya no cubro al cien por ciento la nota roja, me enfoco en los temas sociales que han sido descuidados por mucho tiempo, no me veo dejando esto, si las circunstancias se dan y, obviamente, que sea para ayudar a otras personas y para mi familia lo pensaría porque el simple hecho de que te digan ‘cuídate’ es una alerta de que se preocupan por ti”, expuso.

Destacó que en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares hubo una tensa calma porque no se sabía qué iba a suceder, pero a pesar de ello hubo periodistas agredidos. Reconoció que actualmente sigue habiendo agresiones, no con la misma intensidad, pero no significa que ello no ocurra.

Además de ello, existe desistimiento de denuncias ante la vulneración que representa acudir a solicitar ayuda de las autoridades y proporcionar los datos personales, incluidos los de la familia e hijos.

“Se trata de información que el Estado puede usar en tu contra, como institución deben tener protocolos, pero nada te asegura que no se ventilen los datos, te sientes desprotegido porque se quedan con todos tus datos, ¿cómo vas a dar el voto de confianza a la autoridad que te está agrediendo, que está denostando tu trabajo, que hace lo posible por esconder la verdad”, agregó.

¿Por qué Veracruz es letal para periodistas?

Veracruz es considerado por las organizaciones de derechos humanos y defensa de los comunicadores como uno de los estados más violentos de México para ejercer el periodismo.

De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 157 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor. De dicho total, 145 son hombres y 12 son mujeres.

Veracruz es el estado que tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas al sumar 31 casos

De acuerdo a la organización, el gobierno de Javier "N", que inició en diciembre de 2010 y concluyó el 30 de noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los comunicadores, pues 18 periodistas fueron asesinados durante dicha administración.

Conforme al reporte de la organización, el 19 de octubre de 2002 se registró el asesinato del periodista José Miranda Virgen, el 8 de abril de 2005 el de Raúl Gibb Guerrero, el 26 de noviembre de 2006 el de Roberto Marcos García y el 30 de noviembre de 2006 el de Adolfo Sánchez Guzmán.

Para el 22 de febrero de 2009 se registró el asesinato de Luis Méndez Hernández, el 1 de junio de 2011 se presentó el homicidio de Noel López Olguín, el 13 de junio de 2011 el de Pablo Aurelio Ruelas, el 20 de junio de 2011 el de Misael López Solana, el 20 de junio de 2011 el de Miguel Ángel López Velasco y el 27 de Julio de 2011 el de Yolanda Ordaz de la Cruz.

En el año 2012 fueron asesinados Regina Martínez, el 28 de abril; Gabriel Huge, Esteban Rodríguez y Guillermo Luna, el 3 de mayo; y Víctor Manuel Báez, el 14 de junio.

El 11 de febrero de 2014 fue asesinado Gregorio Jiménez, el 2 de enero de 2015 fue Moisés Sánchez Cerezo, el 4 de mayo de 2015 fue Armando Saldaña, y el 30 de junio de 2015 fue Juan Mendoza Delgado.

Durante el 2016 fueron asesinados Anabel Flores, el 8 de febrero; Manuel Torres González, el 15 de mayo; y Pedro Tamayo, el 20 de julio.

Ricardo Monlui Cabrera fue asesinado el 19 de marzo del 2017; Edwin Rivera Paz el 9 de julio, Cándido Ríos el 22 de agosto; y Gumaro Pérez el 19 de diciembre.

En marzo del 2018 Leobardo Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado y el 2 de agosto de 2019 le quitaron la vida a Jorge Celestino Ruíz Vázquez.

En el 2020 le quitaron la vida a María Elena Ferral el 30 de marzo y a Julio Valdivia el 9 de septiembre. En agosto de 2021 fue asesinado Jacinto Romero Flores.

Este año, el 10 de enero fue asesinado José Luis Arenas Gamboa, y el 9 de mayo le quitaron la vida a Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera.

¿Cuántas agresiones para periodistas hay registras en Veracruz?

En el reporte anual de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) señala que de enero a noviembre de esta anualidad se tuvo conocimiento de 106 agresiones reportadas por periodistas.

Las agresiones fueron documentadas mediante fichas de solicitud de intervención, bitácoras de incidente o actas circunstanciadas tanto por la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata como por la Unidad de Monitoreo y Prevención de dicho organismo.

Del total de los casos, 41 fueron cometidos por particulares, 27 por la delincuencia, 13 por servidores públicos municipales, 10 por policías estatales, 7 por servidores públicos estatales, 1 por una capacitadora del Instituto Nacional Electoral (INE) y en 7 casos se desconoce el origen de la agresión.

En los datos se indica que 17 de los casos ocurrieron en Xalapa; 11 en Veracruz, 9 en Coatzacoalcos, 6 en Papantla, 4 en Minatitlán, 3 en Córdoba, 3 en Cosoleacaque, 3 en Tantoyuca, 3 en Poza Rica, 3 en Tempoal, 2 en Soconusco, 2 en Altotonga, 2 en Martínez de la Torre, 2 en Misantla, 2 en Acayucan, 2 en Uxpanapa y 2 en Nanchital.

Los municipios de Hidalgotitlán, Camerino Z. Mendoza, Chinameca, Sayula de Alemán, Fortín, Orizaba, Catemaco, Álamo, Xico, Tihuatlán, Río Blanco, La Antigua, Pánuco, Amatlán de los Reyes, Gutiérrez Zamora, Tuxpan, Huatusco, Tierra Blanca e Isla registraron un caso de agresión contra comunicadores.

Con respecto al género, se precisa que 73 de los periodistas atendidos por agresiones fueron hombres y 23 mujeres.

De la misma forma, se indica que en el mencionado periodo se atendieron un total de 186 expedientes, realizándose un total de 471 acciones consistentes en el acuerdo de medidas de atención, preventivas y de protección.

En este año se iniciaron un total de 163 expedientes que corresponden a los siguientes procedimientos: de protección ordinarios y extraordinarios, del programa preventivo y de seguridad y de atención por restricción a la libertad de expresión o ayuda social; en donde se dictaron un total de 381 medidas de ese mismo carácter, en atención a 231 solicitudes de intervención, 83 hechas por mujeres y 148 por hombres.

Además, durante dicho periodo se dictaron 90 medidas, las cuales también se derivan de medidas de atención, del programa preventivo y de protección, todas ellas dictadas dentro de 23 expedientes correspondientes a ejercicios anteriores, que por estar activos y ante incidentes reportados o seguimientos durante el año 2022, resultó necesario la implementación de las mismas.

El organismo abrió un total de 53 expedientes de estos procedimientos, de los cuales: 6 expedientes son de protección (4 ordinarios y 2 extraordinarios) y 47 del Programa Preventivo y de Seguridad.

De la misma forma, se dio atención a un total de 20 expedientes abiertos en ejercicios anteriores al 2022 que se encontraban activos, de los cuales: 5 también son de protección (3 extraordinarios y 2 ordinarios) y 15 del programa preventivo, cuya finalidad en todos estos casos, es otorgar medidas idóneas de prevención y protección que coadyuven a garantizar la integridad de los periodistas por una posible materialización de agresión, o en otros, la implementación posterior a la consumación de agresiones que la Comisión tenga conocimiento, tanto al periodista como a su núcleo familiar.

Debido a lo anterior, el organismo dictó medidas de carácter preventivo y de protección. En total fueron 128 Medidas se implementaron en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, así como con Policías Municipales, dentro de los cuales se encuentran enlaces, rondines, vigilancia y/o hasta escoltas.

Además, se aplicaron 119 Medidas tecnológicas consistentes en asesorías y mantenimientos tecnológicos, renovación de sistemas GPS, así como en la entrega o instalación de diversos equipos que permitan fortalecer su esquema preventivo o de protección en su caso.

En el periodo mencionado se aplicaron 36 medidas de asistencia legal, 45 medidas dictadas por concepto de diversos apoyos económicos para traslados de periodistas a efecto de presentar denuncias y atender trámites administrativos, de carácter ministerial y judicial en su caso -lo que no implica que todas hayan sido implementadas- así como 8 medidas que se otorgan por concepto de apoyos por manutención, para implementar alguna medida de seguridad o protección.