Más de 90 recomendaciones ha emitido la CEDH en 2022; FGE y SSP las encabezan

Este 2022 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió alrededor de 9 mil solicitudes de intervención y más de 90 recomendaciones, afirmó la presidenta Namiko Matzumoto Benítez.

Señaló que los derechos conocidos como de la víctima o persona ofendida y que guardan una relación estrecha con la falta de debida diligencia en la integración de carpetas de investigación son los más recurrentes.

Apuntó que el mayor número de casos tiene relación con personas desaparecidas, por lo que se enfrentan grandes retos para consolidar una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos.

También explicó que no todas las solicitudes de intervención terminan en quejas porque tienen otros mecanismos para atender aquellas violaciones que no se conviertan graves, "siempre he dicho que hay que privilegiar, tener una respuesta inmediata al peticionario y solucionar lo que se está planteando".

"Lamentablemente las violaciones a derechos humanos siguen ocurriendo, quizá la diferencia que tendríamos que analizar y en eso estamos, es cuál es el impacto que ha tenido todo el trabajo que estamos haciendo desde la comisión en materia de capacitación a servidores públicos y como ha variado con relación a los derechos que se han visto inmersos en las recomendaciones que hemos emitido".

¿Qué otras dependencias han recibido recomendaciones por parte de la CEDH?

Refirió que la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, de Educación y de Salud son las que más recomendaciones han recibido, lo anterior pese a que los servidores públicos han estado siendo capacitados.

Expuso que en el caso de la FGE tiene su propio instituto de capacitación, por lo que la CEDH no interviene, "ellos envían evidencia de que efectivamente están cumpliendo con la capacitación, pero no la realiza directamente la Comisión".

Este año, refirió que se podría llegar a las 100 recomendaciones donde además resaltan los ayuntamientos, que ocupan el tercer lugar en autoridades más recomendadas.

"Yo había anunciado que estaríamos entre las 90 y 100 recomendaciones y estamos casi seguros que vamos a cumplir con esa cantidad, al día de hoy estamos en la recomendación 93 todavía tenemos tiempo para avanzar en otras que están en análisis", abundó.