Gente previene más sus trámites funerarios, dice empresario de Veracruz

Veracruz, Ver.- Tras una pandemia que dejó miles de víctimas, la población ha hecho más conciencia acerca de la muerte y previsto a través de la adquisición de paquetes funerarios, incluso la misma cremación se ha vuelto una mejor opción para los deudos reconoce el empresario del ramo, Rafael Iglesias Dueñas.

En entrevista indica que aunque la salud siempre es un tema que se deja para después y que una mayoría de las personas se burlan de la muerte señalando que los vivos se quedaran con el problema de los gastos, un 20 por ciento de la población empieza a prevenir en el tema de las defunciones, para ellos y sus familiares.

“La gente aplica la clásica de que ya no me va a tocar pagar, ahí que se arreglen los que quedan, pero venimos de una pandemia que fue una sacudida para todos, muchas familias perdieron uno, dos o más integrantes, entonces empiezan a ser conscientes, todos vamos a cerrar los ojos alguna vez y que mejor estar preparado, considero que un 20 por ciento de la población dijo, espera, vale la pena tomar en cuenta esto porque puede llegar en cualquier momento”, expresa.

Reconoce que durante la pandemia los costos funerarios se elevaron debido a todos los insumos que se tuvieron que adquirir para la protección del personal; trajes especiales, materiales, así como capacitación en el manejo de los procesos desde sanitización y control.

“En lo que respecta a mi marca, sí hubo aumento en los servicios por todo lo que tuvimos que comprar, la capacitación que se dio, conseguimos los protocolos nacionales e internacionales conforme a la Comisión Federal de Protección contra Riesgo Sanitario para poder velar porque eso fue una crisis terrible”, detalló.

En ese sentido los precios se elevaron entre cuatro mil a cinco mil pesos más; actualmente los paquetes funerarios tienen un costo de entre los 10 mil y 16 mil pesos.

Para las personas que adquieren su plan funerario, este servicio se paga en parcialidades y los precios dependen de la adquisición del paquete.

Esto es como comprar un coche, una casa, una fiesta, lo pagas en mensualidades, en cualquier emergencia ya tienes asegurado el servicio

De igual manera, Iglesias Dueñas hace referencia que de diez años a la fecha ante la saturación de panteones la gente ha modificado su tradición y han optado por la cremación, para poder tener más cerca a sus difuntos. “Hay muchos que se dicen funerarios porque tiene un local con dos o tres bajas pero no cumplen con normas sanitarias, no se trata de afectar o confrontarnos, para todos debe salir el sol porque esto es un negocio pero también debe haber sensibilidad, solidaridad y no trabajar como buitres a las afueras de hospitales aprovechándose de la gente”, puntualiza.