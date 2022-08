¡Con la tortilla, no! Así aumentaron los precios en Xalapa y zona conurbada

En la zona conurbada Veracruz- Boca del Río el precio del kilogramo de masa y tortilla ya tuvo un ajuste en algunos negocios durante el fin de semana. Mientras que otros establecimientos informan que mantienen los costos a pesar del incremento en insumos.

Arturo Hernández Martínez, responsable de una tortillería ubicada en la zona de mercados, detalló que los precios aumentaron de 19 a 21 pesos en el costo del kilo de tortilla, mientras que la masa pasó de los 11 a los 13 pesos, lo que significó un ajuste de un peso.

Este sería el segundo ajuste al alza que se da en este negocio en lo que va del año y aunque afirma que no ha generado una caída en las ventas desde que se aplicó este fin de semana, señala que sí hay clientes que prefieren ir a otros negocios a buscar precios más bajos.

"Hay algunos clientes que sí dejaron de comprar aquí, otros que no, nos dicen que si se puede bajar el precio o darle al precio de antes, a quienes nos compramos siempre a veces les dejamos el precio, pero es algo que no se puede hacer con todos".

Precio del bulto de maíz pasó de 600 a 700 pesos | Foto: Archivo OEM |

En otro negocio de la misma zona, el precio de la tortilla se mantiene en 15 pesos el kilogramo y 13 pesos en el caso de la masa, como es el caso de la tortillería de Samuel Caballero Pérez, quien no ha subido los costos desde hace cuatro meses.

El encargado del negocio afirma que es complicado mantener los cosos dado que existe un aumento en todos los insumos de manera general, actualmente el precio del bulto de maíz, que es la materia prima, pasó de los 600 a los 700 pesos, señala. Y pese a ser de los negocios que ofrecen menores precios a sus clientes, dice que las ventas han caído a la mitad en lo que va del año. "Compran menos los clientes, muchos ya no vienen, nosotros teníamos clientes que compraban 10 kilos, ahora compran menos, 5 kilos. Los taqueros nos dicen que no tienen clientes y no les resulta llevar más", declara.

Manuel Granados, encargado de otro local de tortillas y masa en la ciudad de Veracruz, detalla que por ahora en su negocio el precio no ha tenido ningún aumento, ya que se mantiene en 20 pesos el kilogramo de tortilla y 12 pesos el de masa.

En este negocio además se ofrecen tortillas grandes a 1 5 pesos el kilogramo, dando una alternativa más cómoda a los consumidores. Aun así, dice que existe el rumor de que se podría presentar un aumento en el precio, debido al aumento en diversos insumos, algo que genera incertidumbre porque podría verse afectada la venta.

Por el momento, el ajuste en los precios se realizó de manera parcial solo en algunos establecimientos y de manera oficial no hay aviso de que exista algún ajuste en puerta, pero sí el rumor entre los dueños de estos negocios.

¿Cuánto aumentó el kilo de tortilla en Xalapa?

Desde hace una semana el precio del kilo de tortilla ha empezado a tener nuevos incrementos en algunos establecimientos de la ciudad. Este puede variar y se puede adquirir desde los 10 y hasta los 24 pesos el kilogramo.

En los supermercados puede encontrarse el kilo de tortilla taquera hasta en 24 pesos, mientras que la normal, “hecha con Maseca” cuesta 10.50 pesos. En tiendas de conveniencia puede encontrarse también en 10 pesos.

En las tiendas de la esquina de las colonias, la tortilla tuvo aumentos y la que costaba 17 pesos el kilo, ahora cuesta 20.00. En algunos lugares se mantiene, pero ya anuncian que, en breve, le subirán 4 o 5 pesos.

“Yo tengo dos proveedores el de Maseca que a partir del 20 de julio me lo incrementó, estaba en 17 y ahora está en 20 pesos y el otro que me trae tortilla nixtamalizada; este no ha aumentado su precio y sigue en 16 pesos el kilo de venta al público. Decían que les habían subido el precio de las harinas y ese era el motivo del aumento”, dijo Cosme Bonilla de la tienda La Providencia.

Explicó que, si bien sus proveedores señalaron que podría tener un nuevo incremento, por el momento el precio máximo es de 20 pesos. Pese a ese aumento, sostuvo, no se ha dejado de vender porque la tortilla es un alimento fundamental para muchas familias.

“La que se incrementó a 20 pesos sigue la venta igual, la que sí bajó un poco es la que viene nixtamalizada que es más barata, como que bajó un poco porque me estaban dejando 20 kilos y después me dejaban 15 y ahorita nada más me están dejando 12, entonces sí se bajó la venta, aunque está más barata es la que se bajó en la venta”.

Refirió que, si bien hay personas que buscan lo barato, hay otras que sin importar cuánto aumente, sigue comprando “aunque esté más cara, pero que esté mejor la tortilla”.

La señora Rosa, otra vendedora dijo que, desde el año pasado, el costo de las tortillas aumentó 3 pesos pues se venía dando a principios de 2021 en 12 pesos y para julio subió a 15 pesos, así estuvo hasta la semana pasada que les notificaron que subirá entre 4 y 5 pesos dependiendo de la zona.

“Nosotros ahorita las mantenemos así a 15 pesos el kilo, pero ya estamos notificando a nuestros clientes sobre el incremento, en colonias como la Hidalgo ya el kilo está en 20 pesos”.

(Con información de Ariadna García)