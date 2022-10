Cáritas apoya hasta 600 familias con despensas; ¿quieres sumarte a campaña?

Aunque la pandemia por Covid-19 está pasando, la inflación registrada en el país ha hecho que las necesidades de las familias de escasos recursos que son apoyadas por Cáritas arrecien y los apoyos aumenten. Andrea Arcos, encargada de las Cáritas Parroquiales, dijo que ha aumentado el apoyo de alimentos y víveres básicos para completar a las familias para que puedan cocinar ante el alza en los productos de la canasta básica.

Aunque en términos generales se entregan de manera mensual cerca de 600 despensas en toda la Arquidiócesis, esto depende de la necesidad de cada familia. Hay algunas que por su situación requieren un apoyo semanal o quincenal y hay a quien se le otorga de manera bimestral.

¿A cuántas familias apoya Cáritas?

“Son 600 familias las que tenemos identificadas como de muy escasos recursos que se conoce el caso a profundidad, eso también es importante darlo a conocer, las personas acuden, se platica con ellos, se les visita, se les conoce más y se busca la manera y el plan de ayuda. No solo es venir a formarse y que se les dé, porque la intención es que llegue verdaderamente a quien más la necesite, que sea transparente esta parte”, dijo Andrea.

La idea, agregó, es que quienes cooperan con Cáritas tengan la certeza de que están haciendo el esfuerzo para que llegue a quien más lo necesite, además de destacar que las ayudas en Cáritas son oportunas y temporales y en el momento en que se necesita por la persona que lo solicita.

“Son pocos los casos que ameritan que se les apoye digamos para toda la vida, pero en la mayoría de los casos se busca apoyarles durante el tiempo en que verdaderamente los necesitan e impulsarlos a que salgan adelante porque si no estaríamos cayendo en esta parte de la dependencia de dar por dar, entonces se busca por eso conocer a las personas, atender su situación en la emergencia y después ayudarlos a salir de ahí”.



El sábado 12 de noviembre inicia la colecta de Cáritas | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Cuándo se realizará la colecta anual de Cáritas en Xalapa?



El próximo sábado 12 de noviembre se realizará la Colecta Anual del Día de la Caridad de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche con la ayuda de cerca de 2 mil 500 voluntarios por lo que se está invocando a la población a sumarse.

Los voluntarios estarán identificados con un gafete y un bote alcancía con el que pedirán una aportación voluntaria y por lo que la invitación es a ser generosos.

Andrea Arcos, encargada de las Cáritas Parroquiales, señaló que este día saldrán a la vía pública a solicitar el apoyo de toda la comunidad para seguir realizando las obras de caridad en beneficio de la gente más necesitada de las personas de escasos recursos.

En toda la arquidiócesis de Xalapa salen equipos de voluntarios en Xalapa y 36 municipios más que la conforman, entre éstas Coatepec, Xico, Altotonga, Jilotepec, Alto Lucero, Banderilla y otros.

El año pasado se logró recaudar un millón 360 mil pesos, mientras que, durante el 2020, se reunió casi un millón 500 mil pesos.

“Desde el 2019 casi viene siendo la misma cantidad de recaudación, a nosotros nos alegró que en los dos años de pandemia no disminuyó ni siquiera el 50 por ciento, sino que fue lo mismo, pero nosotros no tenemos una meta porque realmente en los últimos 4 o 5 años se ha visto que casi ha sido lo mismo y las despensas, los costos, las materias primas han aumentado y las necesidades de los hermanos con desempleo, con enfermedades y todo eso, han aumentado”, dijo Eva Leticia Villagrán Ramírez, contadora de Cáritas.

Y es que, desde hace 31 años, los servicios de albergue temporal, albergo definitivo, comedor, farmacia, laboratorio de análisis clínicos que funciona por cooperación, continúan.

Necesitamos que la gente sea generosa, que conozca los servicios de Cáritas, que confíe en que cada peso que dé, será usado para los servicios



Recordó que mensualmente se requieren por lo menos 50 mil pesos para sostener esos albergues, el laboratorio, y el pago de servicios considerando que la energía eléctrica la pagan como si fueran una empresa con fines de lucro.

Leticia Villagrán, Andrea Arcos y Artemia Jiménez | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Qué servicios ofreció más Cáritas en la pandemia?

La hermana Artemia Jiménez del equipo administrativo de Religiosas agregó que, aunque a las personas no se les ha dejado de apoyar con los alimentos a través del comedor, aún no se puede ingresar por lo que se llevan la comida en sus propios trastes en promedio 25 personas diariamente solo en Cáritas centro. Entre los cinco comedores, se atienden cerca de 250 personas por día.

Durante la pandemia, la demanda de los servicios que más aumentó fue en despensas, comedor, y el apoyo en farmacia, medicamentos y estudios especializados e incluso hospitalizaciones.

“Porque sabemos que los hospitales del sector salud se estaban dedicando un poco más a toda la atención de Covid y también mucha gente tenía miedo de ir a los hospitales, entonces acudían con sus medios, buscaban las formas de ir a lo mejor a un hospital privado, a una consulta privada y de repente la enfermedad sabemos que nos puede rebasar a todos”, abundó Andrea Arcos.

El año 2020 fue el más complicado, durante el 2021 la población empezó a establecerse un poco más en su rutina diaria y este año, las peticiones de apoyo han disminuido un poco en cuanto a comedores y despensas.

Incluso en 2020 tuvieron un comedor extra en toda la zona de la parroquia de San Antonio de Padua en el que se daban hasta 400 comidas diarias.

“Esto para las colonias de la capilla de Cristo Rey que sería 3 de mayo, de Coapexpan para atrás, ahí, implementaron un comedor en donde llevaban a las personas hasta la puerta de su hogar comida para toda su familia de quienes habían perdido el trabajo, de quienes estaban enfermos, incluso se atendieron algunas familias con Covid que no podían salir a abastecerse, a comer ni nada por el estilo y se les llevaba hasta su hogar”, dijo Andrea.

“Seguimos necesitando el apoyo, si la gente no se solidariza con Cáritas, no puede cumplir su función porque nosotros nada más recibimos para darlo a quien verdaderamente lo necesitan”, expuso Leticia Villagrán.