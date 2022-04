¿Ajustarán precios de las gradas del Carnaval?; Comité tiene un nuevo plan

Veracruz, Ver.- El precio de las gradas del Carnaval de Veracruz 2022 podría sufrir un ajuste, pero no más allá de la inflación, admite el presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga.

Recuerda que el costo es fijado entre la Asociación de graderos y el concesionario de los espacios metálicos y con base en ello el cabildo porteño acepta o rechaza la propuesta.

Señala además que gestiona que el lunes se mantenga como gratuito, para ello mantiene reuniones con la asociación de graderos y con el propietario.

Hasta el momento no existe una propuesta de los precios de las gradas, ya que apenas dialogarán la asociación de graderos y la empresa concesionaria.

"Siempre han subido conforme a la inflación, siempre el ayuntamiento no permite ningún abuso y que sea lo más accesible a nivel popular. Lo que si estoy exigiendo que se mantenga el día gratis para que ningún veracruzano por falta de recursos se quede sin ver su Carnaval, por tanto el lunes seguirá siendo un día gratis", informa. Las gradas se colocarán 25 días antes y se quitarán en un máximo de 15 días. Por cuanto hace a la organización de la festividad, confirma que la construcción de carros alegóricos avanza en tiempo y forma y que en esta ocasión se permitirá la participación de 52 agrupaciones de 78 que eran hasta hace dos años.

Lo anterior con la finalidad de acortar la duración de los paseos y exponer menos a la gente al Covid-19 y a la ingesta de alcohol.

Al momento van 30 carros alegóricos inscritos entre institucionales y particulares. Los desfiles seguirán desarrollándose sobre el bulevar costero y se reducirán los puestos de cerveza.

Agrega además que a partir de este miércoles 6 de abril iniciará la primera reunión de seguridad, la cual asistirá la presidenta municipal y mandos de corporaciones policiacas. En los trabajos se contará con la participación de la Primera Región Naval, Policía Federal, la Fuerza Civil, la Policía Estatal, Protección Civil, C5i, por mencionar algunas.

“Haremos un perímetro que abarca hasta el ADO para que no haya asaltos, llevamos orgullosamente cinco años con saldo blanco, se acabaron esas broncas de carnaval o batallas campales o algún acuchillado, por lo tanto será un Carnaval familiar”, confía. Cuestionado si invitarán al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a las coronaciones de la Corte Real como tradicionalmente se hacía, el presidente del Comité Organizador, respondió, “pues él se ha desinvitado solo, llevamos tres años que no nos acompaña, nosotros no le negamos a nadie el acceso, ya es decisión de él”.