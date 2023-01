Anuncian alza en precios de actas de nacimiento certificadas

Desde principios de enero, las solicitudes de copias certificadas de actas de nacimiento han incrementado hasta un 30 por ciento en la ciudad y a partir de febrero tendrá un aumento en su costo como cada año.



El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, precisó que normalmente atienden en promedio a cerca de 125 usuarios diariamente, pero durante enero y febrero pueden llegar a ser hasta 200 al día.

“Desde principios del año como es costumbre, empezamos a recibir la visita de un mayor número de usuarios que acuden al Registro Civil con la intención de adquirir copias certificadas de sus actas de sus de nacimiento que van a ocupar para las preinscripciones en las diversas escuelas de los niveles que hay en la capital del estado”, dijo.

Refirió que eso hace que incluso hayan incrementado el número de operadores en las ventanillas para que den la atención con la mayor agilidad posible a los usuarios y que no demoren más del tiempo necesario en el trámite.



“El tiempo promedio es de 15 minutos para que un usuario venga y se lleve su copia certificada de acta de nacimiento o de cualquier otra materia que la ocupe”.

¿Cuál es el precio de las actas certificadas?



Actualmente el costo de las copias certificadas de actas de nacimiento es de 192.24 centavos; sin embargo, atendiendo al incremento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMAS) en los trámites de beneficios y derechos del Ayuntamiento de Xalapa, el precio a partir de febrero será de 207.48 pesos.



Para solicitarlas se puede acudir a la Oficialía del Registro Civil de Xalapa ubicada en Central de Abasto que atienden en horario de 8:00 a 19:00 horas de lunes a domingo o al módulo ubicado en la calle Barragán número uno donde está el de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Además, se puede acudir a los Centros Comunitarios Norte y Constituyentes que atienden de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas donde se pueden adquirir copias certificadas en cualquier materia de plataforma nacional; es decir, sin importar de qué municipio del país.



Sobre el registro de nacimientos extemporáneos, afirmó que no se incrementa en estos meses, dado que no es un trámite que se realice de manera inmediata.

“Es un trámite en el cual, toda vez que los usuarios que lo solicitan, para quienes está dirigido tienen de 15 años de edad en adelante, tenemos que integrar un expediente muy minucioso en el que se acrediten los lugares en que la persona ha vivido y el nombre con el que se ha ostentado y hacer una búsqueda para determinar que esta persona no haya sido registrada previamente y no generar una situación de doble identidad que le afecte jurídicamente”.



Por ello, reiteró que es un trámite que lleva varios pasos para la integración del expediente y una vez integrado se remite a la Dirección General del Registro Civil de Veracruz para su dictaminación y aprobación.



“Ellos a su vez hacen una segunda búsqueda en las diferentes bases de datos a nivel nacional para que pueda autorizarse que esa persona sea registrada de manera extemporánea, por lo tanto, ese trámite tiene un promedio de dos meses desde que se inicia hasta que se concluye y no es un trámite urgente y no incide en la cuestión de la expedición de copias certificadas para la inscripción en las escuelas”, aclaró.