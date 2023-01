Empleo formal no garantiza superar la pobreza; ¿cuál es la razón?

Contrario a lo que mucha gente piensa, la pobreza y la precariedad afectan a los trabajos formales. En Veracruz, al 49 por ciento de las personas con empleo formal registradas ante el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) el salario que reciben no les alcanza para comprar dos canastas básicas al mes.



De acuerdo con el reporte del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (OTD) –el cual analiza los salarios de las personas con trabajo formal registradas en el IMSS, al mes de diciembre de 2022– en el estado de Veracruz hay 372 mil 253 personas con empleo formal que tienen un salario precario.

Este salario insuficiente o precario equivale a un sueldo menor de 8 mil 467 pesos al mes (el costo de dos canastas básicas, al mes de noviembre de 2022).

¿Qué lugar ocupa Veracruz en salario mínimo?

Por su proporción de personas con trabajo formal sin salario suficiente (49 por ciento), el estado de Veracruz se ubica en el lugar 20 de 32 entidades federativas.



Con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre del año pasado, casi la mitad, 45 por ciento de las personas con empleo formal en el país, carecen de salario suficiente que les permita dejar de ser pobres.



Se trata de 9 millones 598 mil personas, casi 10 millones de personas, a quienes el salario mensual no les alcanza para comprar dos canastas básicas.



Asimismo, el informe indica que el 53 por ciento de esos trabajadores, que tienen un salario precario, son trabajadores y trabajadoras de medianas y grandes empresas, ya sea en fábricas, almacenes, tiendas departamentales, corporativos o consorcios.



Ante ello, la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señala que el hecho de que millones de mexicanos cuenten con un empleo formal no es garantía de que puedan superar su condición de pobreza.

“La pobreza y precariedad laboral que se asocia únicamente con la informalidad o el subempleo, también invade en gran medida la economía formal. Las empresas con mayor soporte económico también son fábricas de pobreza”, apunta el reporte.

¿Cuánto gana la mayoría de la gente con trabajo formal?

El informe nacional detalla que siete de cada diez personas con trabajo formal ganan menos de 15 mil pesos al mes; ocho de cada diez trabajadores ganan menos de 20 mil pesos y solo uno de cada diez personas gana mil pesos o más al día, es decir un salario de 30 mil al mes o más.



En México, 9 millones 597 mil 976 personas con empleo formal registradas en el IMSS, ganan hasta el equivalente a dos canastas básicas.



Mientras que 894 mil 574 personas con trabajo formal (4 por ciento) recibe un salario mensual entre 50 a 100 mil pesos.

¿Cuál es el punto medio de los salarios en trabajos formales?

El punto medio de los salarios de las personas con trabajo formal es un salario de 9 mil 463 al mes.

Al respecto, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, refiere que se ha insistido a los grupos empresariales que no basta pagar el salario mínimo o poco más, lo mínimo son 8 mil 600, “pues si no alcanza para dos personas, no puede ser suficiente para una familia. No puede haber responsabilidad social empresarial si los bajos salarios producen pobreza”.

Explicó que un ingreso menor al costo de dos canastas básicas es insuficiente para superar la pobreza, pues el tamaño promedio de los hogares en México es de 3.6 personas con 1.6 perceptores de ingreso por hogar. Por tanto, cada perceptor de ingreso tiene poco más de una persona dependiente a su cargo.

Un salario suficiente para comprar dos canastas básicas, explicó, es el umbral mínimo indispensable de ingreso familiar.



Por ello, la organización nacional destaca la propuesta dirigida a los organismos empresariales de garantizar salario suficiente (8 mil 600 pesos al mes). Y, a partir de ahí, avanzar hasta lograr un “ingreso digno” (que puede ser de más de 10 mil pesos al mes).



Mientras el trabajo siga siendo precario, afirmó Gómez Hermosillo, producirá pobreza, en lugar de ser la puerta de salida, y los cambios en los niveles de la pobreza en México seguirán siendo marginales.

¿En qué estados hay más personas con trabajo formal sin salario suficiente?

En ocho estados (una cuarta parte de las entidades del país) el salario insuficiente afecta a más del 55 por ciento de los trabajadores formales (10 puntos más que el promedio nacional: 45 por ciento).

Los estados de Sinaloa, Durango, Tlaxcala y Michoacán son los estados con la mayor proporción de personas con trabajo formal sin salario suficiente.

Publicado originalmente en Diario de Xalapa.