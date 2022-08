Ahteca: esto es lo que gasta la asociación mensualmente en medicamentos oncológicos

La presidenta de la asociación civil Ayúdame Hermano Tengo Cáncer (AHTECA), Ana María Chedraui Obeso dio a conocer que cada mes se tiene un gasto de alrededor de 350 mil pesos en la compra de medicamentos oncológicos, los cuales son solicitados por pacientes con esta enfermedad.

En conferencia de prensa, en la que se anunció la 12ª Exposición Autos Antiguos que se realizará los días 19 y 20 de noviembre en apoyo a la asociación que representa, reconoció que en ocasiones las autoridades no tienen abasto suficiente de medicamentos, motivo por el que los pacientes solicitan el apoyo con ellos.

“No me gusta meterme con las cosas de gobierno porque ellos nos apoyan, pero sí ha habido ocasiones en las que se siente mucho la falta de medicamentos, cuando se tiene abasto nos damos perfectamente cuenta porque no nos requieren tanto, nosotros consideramos que los gobiernos a veces sí tienen solucionado y a veces, por diferentes cosas, no lo solucionan y ahí es donde estamos", expuso.

¿Cuántos medicamentos ha comprado la asociación AHTECA?

Refirió que el año pasado se realizó la compra de 6 mil 527 medicamentos algunos con costos elevados y otros económicos.

Destacó que, además de medicamentos se brindan otros apoyos, por lo que el año pasado otorgaron alimentación a 21 mil personas contabilizando a pacientes y familiares.

Además, en las instalaciones de AHTECA se hospedaron 11 mil personas.

Manifestó que en algunos casos observan que los pacientes quizá podrían tener posibilidades económicas para pagar los medicamentos, pero debido a lo costoso de la enfermedad se quedan sin nada “porque el cáncer es una enfermedad muy cara y cruel”.

"Nuestra peor angustia es decir: Se nos acabó el dinero y ya no vamos a poder apoyar, tenemos una cantidad que recibimos, muchas veces mis hermanos me han apoyado, pero hay veces que ya no se puede porque mensualmente se gasta un aproximado de 350 mil pesos en medicamentos, cuando nos va bien, a veces gastamos más”, expresó.

El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que donará un automóvil para que sea rifado y comprar medicamento oncológico / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En torno a la exposición de autos, dio a conocer la rifa del vehículo Dodge color azul del año 1949, donado por el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil. Los recursos captados servirán para ayuda de la asociación.