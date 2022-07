¿Cuánto gastas en útiles escolares? Es duro golpe a la economía familiar

Padres y madres de familia estiman que serán más de 5 mil pesos los que tendrán que gastar en este regreso a clases por cada uno de sus hijos estudiantes en la compra de útiles escolares, zapatos, uniformes y cuotas. El retorno totalmente presencial a las aulas los obligará a tener que cumplir con todos los requerimientos por parte de las instituciones educativas.

Por ello, los ahorros iniciaron desde hace algunos meses en algunos casos, y las tandas serán una forma de hacerle frente a estos compromisos. El señor Francisco Roldán explica que durante dos años de pandemia no le compró uniforme a su hijo que está por pasar al sexto de primaria en la escuela Manuel de Boza, pero ahora que regresa completamente de manera presencial tienen que adquirirlos.

“Estimamos gastarnos alrededor de 5 mil pesos, porque por ejemplo en promedio son 800 pesos del gasto para todos los útiles, desde libretas, colores, cuadernos, juego de geometría y luego, mil 950 pesos que nos va a costar el uniforme del diario y 2 mil pesos nos va a costar el uniforme deportivo más 300 pesos que acabamos de gastar para sus zapatos, el viernes tengo que pagar la inscripción y son 600 pesos, ya son 5 mil 650 pesos”.

Explica que el año pasado no le compraron uniforme pues usó el del año anterior, y pudieron reciclar un pantalón y chamarra que aún le quedaba; sin embargo, ahora tendrán que hacer un gasto fuerte por esa razón.

No todos los padres podrán reciclar las libretas

“Ya no le quedan tampoco libretas, no podemos reciclar nada, sí lo hemos hecho porque luego le quedan cuadernos y libretas y lo que hacemos es coserlas, pero esta vez ya no, todo lo vamos a renovar”.

La señora Isabel Rodríguez señala que hasta ahora ha gastado cerca de 3 mil pesos entre uniforme, mochila, y la inscripción que subió 150 pesos bajo el argumento de pagar el internet de la escuela para que los menores puedan tener aula de medios dado que la Secretaría de Educación de Veracruz ya no sufraga ningún gasto.

“Hasta el momento he tenido que comprar uniforme deportivo, mi hija va a pasar a quinto año y tengo otra hija que va a pasar a quinto semestre de la facultad. La pequeña tuve que comprarle uniforme nuevo porque estos dos años nos permitieron llevar el que ya tenía porque iba ocasionalmente a la escuela por el tema de la pandemia, pero se prevé que a partir de este ciclo ya otra vez sea presencial al 100 por ciento y eso nos obliga a comprar prácticamente todo”.

Explica que su hija reutilizará los zapatos y tenis del año pasado dado que están en buen estado considerando que no hubo clases presenciales todo el tiempo. Aún le falta comprar otro uniforme y la lista de útiles escolares, por lo que señala que podría gastarse también cerca de 5 mil pesos.

“Lo que hicimos es que sí vamos a reutilizar, por ejemplo, los zapatos; de las libretas que tiene de este ciclo escolar que concluyó ya le sacamos todas las hojas que se pueden reutilizarlas y ahora es cuestión de pegarlas o ver la manera de utilizar esas libretas. De la mayor (de sus hijas), son alrededor de 2 mil pesos de la inscripción entre lo que se paga al patronato y lo que pagas a la universidad, pues a ella de útiles escolares solo se le compra una carpeta y hojas que es lo que utiliza y lo que yo hago cada año es entrar a tandas y siempre pido el número que sea por la época de clases para no tener que estar preocupada por tantos gastos”.

El hijo de Isis Martínez está por ingresar a tercero de secundaria en una escuela pública y señala que en años anteriores ha gastado hasta 3 mil pesos en útiles escolares, más las cuotas de la asociación de padres de familia, este año estima que podrían llegar a los 5 mil.

“Por ejemplo, el año pasado se apoyó a la escuela con la compra de limpiadores e insumos para higiene de los chicos, entonces si bien estas se manejan como opciones sabemos que se tienen que dar, a estos 3 mil pesos le agregaría el tema de los uniformes y zapatos que se tiene que comprar, en general estaríamos hablando que gastaríamos cerca de 5 mil pesos por niño, y estamos hablando de escuelas públicas que manejan cuotas bajas en comparación con otras que llegan a cobrar hasta mil pesos”.

Por el regreso a clases, comercios como papelerías, casas de uniformes y calzado esperan un repunte en sus ventas de entre el 40 y 50 por ciento en comparación con el año pasado, afirma el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Xalapa, Carlos Luna Gómez.

Esperamos un repunte de ventas en estos rubros en específico. Si lo vemos en comparación con el año pasado esperamos un repunte de un 40 o 50 por ciento

Explica que al ser un regreso presencial a las aulas en educación básica y media superior, se tienen buenas expectativas. Detalla que esto representará un alivio para los negocios del ramo, aunque no para todos, dado que quienes no están relacionados con estos rubros pueden verse afectados.

Incluso dice que es poco probable que con esta reactivación económica pueda haber apertura o reapertura de empresas, en el caso de las que cerraron con la pandemia, pues es un aumento comercial temporal.

“No creo posible que con esta recuperación haya empresas que puedan reabrir en este momento, recordemos que las ventas son totalmente temporales, es la mejor época para las papelerías, zapaterías, uniformes, pero a lo largo del año tiene que sortear dificultades, por supuesto que no es una situación constante, este es el tiempo que más se vende”.

Además, refiere que muchas de las empresas que cerraron se pasaron a la informalidad y otras empezaron a vender en redes sociales por lo que muchas personas optaron por quedarse en esa modalidad.

¿Cuánto gastarán en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río?

El regreso a clases será un duro golpe para las familias veracruzanas con aumentos de hasta un 20 por ciento en la lista de útiles escolares pues los lápices, gomas y sacapuntas de un peso quedaron en el pasado. Aunque la mayoría de padres de familia aún no reciben de manera oficial la lista de útiles escolares, algunos recorren las papelerías de la zona centro para “darse una idea” del gasto que representará la compra de cuadernos, colores, plumones, juegos de geometría y demás herramientas que sus pequeños requieren para el desarrollo de su aprendizaje.

Estudiantes requerirán más útiles porque el regreso escolar será presencial

El gasto más fuerte, según los padres de familia, será cubrir la lista del preescolar ya que en la exploración de su creatividad los menores requieren cajas de colores, plumones, plastilinas que no sean tóxicas, tijeras, gises, entre otros artículos.

Las cajas de colores por ejemplo aumentaron entre los siete a 12 pesos al igual que los plumones; tendrán que buscar lo más económico de acuerdo a las marcas. Las plastilinas al ser especiales para los niños, tienen un valor de hasta 30 pesos por un bote de 100 gramos en tanto que los gises se venden entre los 15 a 20 pesos.

Los cuadernos de dibujo alcanzaron un precio de 45 pesos y los paquetes de hojas se venden entre los 40 a 55 pesos, las tijeras están por alcanzar los 50 pesos cuando anteriormente se ofrecían entre los 15 a 25 pesos dependiendo la marca.

El papel para forrar los cuadernos y libretas no pasan de los 25 pesos, pero la mejor opción es el papel autoadherible que de 80 pesos pasó a los 137 pesos. Los cuadernos y libretas oscilan entre los 30 a 80 pesos, pero la mayor demanda es para la libreta de pasta dura que se vende en los 65 pesos ya que los vendedores la ofertan como la mejor opción para evitar problemas con el espiral.

Las mochilas también vienen con variaciones pues las que tienen los personajes de moda alcanzan superan los 800 pesos mientras que otras más sencillas cuestan entre los 300 y 400 pesos definitivamente de 200 ya no se encuentran ni en los mercados.

“Todavía no nos han entregado la lista de útiles pero sin duda el gasto más fuerte para nosotros fue el kínder porque te piden muchos materiales para la elaboración de las manualidades, un paquete de hojas pasa de los 50 pesos lo que representa una libreta, ya no hay gomas y sacapuntas de a peso, ya cuestan cuatro a cinco pesos al igual que los lápices cada uno cuesta cuatro pesos, vamos a comprar el paquete”, expresa uno de los padres de familia que recorre algunos de los pasillos de la tienda.

Algunos padres señalan que de la lista de útiles podrían incluso reciclar cosas como tijeras, diccionarios y juegos de geometría y solo comprar las libretas. Señalan que otra preocupación para los papás son los ajustes que harán las escuelas con las colegiaturas.

En tanto los empleados de las papelerías reconocen que este año derivado de la inflación los productos escolares están mucho más caros. Sin embargo en algunos lugares se están manejando ciertas promociones para lograr un pequeño descuento del 10 por ciento e incluso si algún artículo no está en existencia pueden llevarse otra cosa de regalo con el compromiso de que surtirán toda la lista.

“Si este año todo vino muy caro pero en este caso estamos haciendo promociones para quienes surten la lista de útiles escolares con nosotros pueden tener el beneficio de descuento en un 10 por ciento, ofrecemos todos los productos, algunos de la misma calidad y de diferentes precios porque queremos adaptarnos al bolsillo de los padres de familia”, menciona el trabajador.

¿No reciclarán útiles en Orizaba?

Pese al cambio de grado o nivel escolar, padres de familia dicen que no podrán reciclar los útiles escolares, pues afirman que cada docente pide cosas diferentes. Por ello se dicen listos para hacer gastos que podrían ascender a más de 2 mil pesos.

Libretas, hojas, fólderes, lápices de colores, lapiceros, goma, corrector y juego de geometría son algunos de los artículos que pueden emplearse para reciclaje en el próximo ciclo escolar, sin embargo, los padres de familia comentan que algunos útiles fueron reutilizados para el ciclo escolar que acaba de finalizar, por lo que se verán obligados a hacer compras de todo tipo, aunque esperan que no sea mucho gasto.

Dicen que el cambio de ciclo escolar implica la adquisición de muchos artículos nuevos, como uniformes y mochilas, por lo que dicen que aunque sea con esfuerzo harán esos gastos para que sus hijos sigan sus estudios.

Sofía García comenta que su hija mayor pasó a tercer año de preparatoria, mientras que su hijo pasó a tercer año de secundaria; "las libretas sí las tengo que comprar porque hace un año las ocupamos; de hecho ya voy a ir comprando, pues aunque no han salido de clases más o menos me imagino que van a pedir".

Otro gasto que le preocupa son los uniformes y zapatos, pues en su caso sus hijos crecieron. "Vamos a tratar de gastar lo menos que se pueda; pienso en armar mis propias libretas comprando las hojas sueltas; ahorita las más económicas salen en 25 pesos y antes estaban en 10 pesos".

También se prepara para el pago de inscripciones y cuotas voluntarias, así como libros; calcula un gasto de aproximadamente 2 mil 500 pesos.

Verónica Arreola, madre de familia, señala que el cambio de grado escolar de su hija le implicará gastos, pues este martes se gradúa de secundaria y está a punto de ingresar a la preparatoria. Afirma que tratara de reciclar los colores, lapiceros y lápices, pero las libretas es una compra obligatoria, ya que el ciclo escolar pasado empleó todo su reciclaje de hojas para crear nuevos cuadernos.

"En algunos casos estaré reciclando lapiceros, pinturas y no creo que tanto las libretas porque gran parte de ellas se las acabó mi hija. Entre sus uniformes nuevos, útiles, libros, zapatos... fácil son más de 3 mil pesos lo que invertiré, pero todo sea por su educación".

Jennifer González comenta que su hija pasó a tercer año de secundaria y aunque no le fue obligatorio adquirir el nuevo uniforme las libretas serán nuevas, puesto que cada maestro tiene su forma de pedir las cosas de acuerdo con su materia.

"Todavía no me da lista de útiles, pero ya sabes que son libretas lo que tengo que comprar primero; algunas deben de ser de pasta gruesa y te especifican el color, de rayas o cuadros. Reciclar no podré porque como fueron clases semipresenciales ocupó mucha libreta".



También los papás de pequeños que continúan en jardín de niños deberán hacer comprar nuevas; así lo dio a conocer Iraís Tiza, madre de familia de un pequeño que ingresó a su último año de preescolar y entre sus compras más básicas están los zapatos y mandil.

"Mi hijo creció y debo comprarle nuevo; no le piden libretas, pero sí hojas de colores, papel, colores, tijeras y otros artículos que debo comprarle, pues el año pasado no lo pidieron", dijo.

Padres y madres de familia comparan precios

En la víspera del regreso a clases de manera presencial, padres de familia buscan precios, comparan, compran y reciclan la lista de útiles escolares que sus hijos llevarán al pre-escolar, primaria o secundaria, para comprar únicamente lo necesario.

Con familiares y amigos, preguntan si tienen alguna mochila, libretas y cuadernos en buen estado que se puedan reutilizar y ahorrar unos pesos cuando acudan a la papelería a surtir lo que les falta.

Reconocen que las autoridades educativas han ido flexibles en el regreso a clases, dejando a criterio de padres de familia y de los mismos alumnos el reciclar libretas o utilizar algunas de ellas para varias materias. Madres de familia son las que comienzan a visitar las papelerías para surtir la lista de útiles después de dos años de ausencia en las aulas, y según los compradores, las escuelas no se pusieron muy exigentes para el nuevo ciclo escolar.

Comercios del centro histórico comienzan a lucir con más afluencia de personas que lo habitual, que va a verificar precios de la lista de útiles que necesitan.

La inversión de los padres de familia, sobre todo para quienes tienen hijos en años intermedios dicen, no es tan fuerte, pues van a reciclar mochilas, loncheras, lapiceras, juegos de geometría y libretas. Para quienes el panorama es distinto es para quienes tienen hijos que comienzan el primer grado. Con la experiencia de tener un hijo mayor, que cursará el tercer año de primaria, señala que con él reciclarán mochila y lonchera.

(Con información de Ingrid Ruiz, Guadalupe Castillo y Mayra Figueiras)