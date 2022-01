¿Cuánto has aportado?: veracruzanos pagan $30 millones en multas

Durante 2021, los veracruzanos pagaron 30 millones 160 mil 177.02 pesos de multas por infracciones al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, con 28.5 por ciento más que lo registrado en el año anterior, de acuerdo con la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan).

Según los datos oficiales, en el ejercicio fiscal 2020, la aplicación de las multas e infracciones de tránsito realizadas por la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), generó un ingreso total de 21 millones 563 mil 191.59 pesos; posteriormente, en 2021, la cifra ingresada a la Tesorería del Estado subió a 30 millones 160 mil 177.02 pesos, es decir, 8 millones 596 mil 985.43 pesos más.

De acuerdo con la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria, adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Sefiplan, las multas por conducir alcoholizado y dar positivo al test de alcoholemia, “superando el 0.40 en la sangre o aire espirado”, representó un ingreso anual de 164 mil 901 pesos, durante el año pasado, monto que supera los 39 mil 704 pesos recaudados en 2020.

Las multas relativas a la “conducción con presencia de alcohol, con agravante”, sumaron 43 mil 440 pesos en el 2020; posteriormente, en el 2021, fue de 51 mil 532 pesos.

Por conducir en la vía pública “habiendo ingerido bebidas alcohólicas y dar positivo a la prueba de alcoholemia, superando el 0.80 en la sangre”, el monto recaudado fue de 7 mil 170 pesos.

Las infracciones

Muchos conductores han sido multados en alguna ocasión por haber cometido una infracción de tránsito, para ello personal de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV) se basa en el “tabulador de infracciones”, establecido en el artículo 333 del Reglamento de la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial, en el cual se detalla el tipo de infracción y el monto.

Según el tabulador vigente, las infracciones se encuentran organizadas en apartados como “accidentes”, “aliento alcohólico, ebriedad y consumo de estupefacientes u otras sustancias tóxicas o psicotrópicas”, “ciclistas y motociclistas”, “circulación de vehículos”, “desobediencia civil y ultrajes a la autoridad”.

También se encuentran apartados como “de los dispositivos en vehículos, mantenimiento y buen estado de los vehículos”, “escuela de manejo”, “estacionamiento en la vía pública”, “estacionamientos”, “licencia y permiso de conducir”, “luces”, “placas, tarjeta de circulación, póliza de responsabilidad civil, daños a terceros y documentos obligatorios para circular”, “protección al ambiente”, “semovientes”, “servicios auxiliares vehículos de carga especializada para el arrastre y salvamento de vehículos”, “transporte público de carga, de pasajeros”, “vía pública”, “vehículos de servicio oficial, emergencia o seguridad pública”.

Las multas, y su costo por sanción, depende de la gravedad del hecho, por ejemplo, abandonar a personas lesionadas o víctima de un accidente se sanciona con una multa de 31 UMA, aproximadamente 2 mil 982.82 pesos o más.

De acuerdo con Reglamento de la citada Ley, las infracciones se aplicarán en Unidades de Medida y Actualización (UMA), que para este 2022 tendrá un valor de 96.22 pesos diarios.

De esta manera, por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias tóxicas o psicotrópicas, el conductor podría ser acreedor de una multa de 80 a 115 UMA, es decir, entre 7 mil 697.6 a 11 mil 065.3 pesos.

En cambio, por conducir de manera “temeraria, imprudente o sin cuidado”, la multa va desde los 31 a 40 UMA, entre 2 mil 982.82 pesos hasta los 3 mil 848.8 pesos.

La multa que se paga por conducir a exceso de velocidad es de 5 a 15 UMA, desde los 481 pesos a mil 443 pesos, aproximadamente; pasar un alto implicaría una multa entre los 31 a 40 UMA.

En tanto que por "ofender e inferir ultrajes a la autoridad”, el tabulador señala que la conducta amerita el arresto administrativo de 12 a 36 horas.

Las infracciones se clasifican en leves, cuando no se pone en riesgo la vida o el patrimonio de personas; graves, cuando sin poner en riesgo la vida, se afecten la integridad física, el patrimonio de las personas o el interés colectivo; muy graves, cuando además de poner en peligro la vida o la integridad física, se ocasionen daños a más de una persona, o se afecte la vía pública o la infraestructura urbana, o cuando se conduzca en estado de ebriedad.

Conforme al artículo 330 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, se aplican descuentos en el pago de las infracciones: si se pagan dentro de los cinco días siguientes a la imposición de la multa, tendrán 65 por ciento de descuento sobre su total; si se paga entre el sexto y décimo día siguiente a su imposición, tendrá un descuento del 50 por ciento.

La única ocasión en que se no aplicarán descuentos es cuando se conduzca en estado de ebriedad.

Para conocer los conceptos de infracciones y las multas aplicables se puede consultar la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/wp-content/uploads/sites/18/2020/12/Tabulador-de-infracciones.pdf

Estacionarse en lugares prohibidos y conducir llamando por celular, infracciones más comunes

Estacionarse en lugares prohibidos, conducir mientras se llama por celular o de manera temeraria por parte de los motociclistas, ante el incremento de estas, son las infracciones más comunes por parte de los automovilistas revela el jefe del departamento de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Xalapa, Alfonso López Pineda.

“Hay un problema que se repite constantemente y es la falta de respeto a las zonas donde se puede y no se debe estacionar, hay una confusión y muchos usuarios, muchos conductores, el hecho de que no vean una señal cercana les hace suponer que ahí se puede uno estacionar, a veces la señal queda un poquito atrás o unos metros adelante y a su juicio interpretan que en su lugar no hay una señal e intentan estacionarse con el riesgo de ser infraccionados”.

Expone que muchas veces, independientemente de la infracción como tal, el problema mayor es lo que se genera como el congestionamiento en la ciudad.

“La gente por ejemplo se estaciona en una curva y ese punto lo vuelven ciego y aunque no haya una señal, deberíamos todos los que conducimos un vehículo tener esa forma de manejo a la defensiva para evitar colocar nuestro vehículo en un lugar donde puede generar un riesgo mayor”.

Explica que muchas veces ese problema se llega a erradicar donde la autoridad está pendiente y vigila, “si no hay en ese momento una autoridad, la gente dice, aquí no pasa la autoridad y hacen la práctica de estacionarse en ese lugar”.

Hacer uso del celular pese a que se va manejando es otra de las faltas más comunes, sabiendo que es un distractor y que puede ocasionar percances por no darse cuenta de la distancia que se tiene con el carro de adelante, atrás o a los lados, señala.

Agrega que el número de motociclistas se ha incrementado sustancialmente en el último año porque ahora hay una práctica común de actividad comercial, paquetería, así como comida a domicilio Y muchas personas se han empleado en ello.

El problema mayor, dice, es que los conductores de las motocicletas, no respetan el uso de la vía pública y manejan utilizando cualquier carril, rebasan por cualquiera de los lados, no respetan el uno por uno y se les olvida que son vehículos.

“Se vuelve una forma temeraria de conducir y a su vez para todos los demás conductores es un peligro constante tener cercano a una persona que usa una motocicleta, pero que solamente respeta lo que le conviene, esas son las principales faltas que de manera reiterada se están haciendo, que muchos conductores de motocicleta aún cuando porten una licencia para conducir, se les olvida porque es el respeto al reglamento de tránsito”.

Refiere que cualquiera de estas faltas es motivo de una infracción por parte de las autoridades de Tránsito, que pueden ir de los 300 a los 400 pesos, aunque también hay lugares donde no hay una “actuación clara o continua” para respetar los señalamientos.

