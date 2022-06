Ricardo Ahued declara ante incrementos sobre el pago del agua, ¿qué fue lo que dijo?

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil refiere que la población no puede ser "pichicate" con el pago del agua ante los incrementos que han existido en otros servicios e insumos, así como las necesidades de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS).

En entrevista insiste que mientras el costo del servicio potable subió 19 por ciento en cuatro años, otros como el gas incrementó 320 por ciento, al igual que el de la electricidad, la telefonía e incluso los servicios de streaming.

"Yo siempre he dicho, está en juego porque necesitamos 250 millones por año en CMAS para invertir para salvaguardar el futuro del saneamiento y el agua de los xalapeños, no podemos ser pichicates en pagar el agua, aquí hay gente que se roba el agua”.

¿Cuánto necesita CMAS para los trabajadores sindicalizados?

Sostiene que la indexación que se hace al cobro del servicio está establecida en la Ley 21 de Aguas, agregando que el organismo operador cada vez requiere de más recursos para poder abastecer del vital líquido.

"Una camioneta que costaba 380 mil pesos, un chasis, ahorita vale 900 mil pesos, pedimos tres camionetas para el personal y nos dieron 90 días de entrega, no hay equipo".

Detalla que se requieren 15 mil mediadores de agua, lo que a su decir es un problema porque no se cuenta con ese recurso, “necesitamos más camionetas, más tuberías, más equipo, nada más de la inflación de este año y de la anterior ha provocado, si ustedes se dan una vuelta y ven cuánto cuesta el acero, el concreto, los vehículos, los insumos para dar cumplimiento”.

Precisa que este año se deben destinar 50 millones de pesos en despensas para los trabajadores sindicalizados de CMAS, aunque no tiene picos y palas para realizar sus labores diarias.

"Las tuberías subieron 76 por ciento en lo que va de dos años y medio, las tuberías tanto de metal como plásticas entonces cuando dice la ley que se indexe la inflación nada más en el paso que el agua subió 19 por ciento (...)”.

¿Qué sucederá con el tanque construido en el parque Natura?

Asimismo, refiere que se está en pláticas con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para echar a andar el tanque de almacenamiento que se construyó en la administración municipal pasada en el parque Natura, mismo que ante la falta de la red hidráulica podría ser concluido hasta el siguiente año.

“Estuve en la mañana en una reunión con Conagua, hay un tema de un tanque que tiene que hacerse una red de agua, pero tenemos que ver si se tiene liberado el paso de servidumbre para que se puedan ejercer y esta semana tenemos otra reunión para agilizar los trámites”.

Expone que ese tanque se hizo en el gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero, pero ahora necesita redes para poder abastecerse del vítal líquido.

“Tenemos que revisar el paso de servidumbre porque si no se tendría que posponer la obra para el próximo año, es el del parque Natura y tenemos que ver si nos da tiempo, porque no está liberado el paso de servidumbre o el derecho de, y tenemos que revisarlo para ver si es factible o, no desperdiciar el recurso, sustituirlo, para que el año que entra podamos liberar ese predio y podamos tener la validación para poderlo incorporar”.

Refiere que, si bien es un buen proyecto, se quedó pendiente la red para la distribución del agua por lo que no puede operar.