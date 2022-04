El Poder Judicial debe y solo tiene buenas intenciones de pago, dice el IPE

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) presentó una denuncia penal en contra del Poder Judicial de Veracruz por un adeudo de 46 millones de pesos por concepto de cuotas obrero-patronales y los intereses continúan aumentando.

Al respecto, el subdirector jurídico del IPE, José Luis Soto Benítez, refirió que la denuncia fue presentada hace tres años y a la fecha sólo se cuenta con una buena intención de pago de parte del Poder Judicial, pero no existe nada concreto.

“Hemos tenido acercamiento y han mostrado mucha disposición, yo espero que llegue el momento en que nosotros podamos tener buenos resultados”, dijo. Refirió que por este retraso también se realizó la notificación correspondiente al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

Por otra parte, mencionó que por el retraso en los pagos también se realizó la denuncia en contra de 39 ayuntamientos.

Hace algunas semanas la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, se dijo “extrañada” de las declaraciones de la titular del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, quien denunció pagos pendientes por 42 millones de pesos de dicho organismo.

"Fíjate que me decían que son unos intereses, pero ella nunca me ha requerido para nada, lo saca en medios, pero nunca me ha requerido", sostuvo la magistrada en entrevista, quien añadió que dichos pasivos no eran pagos pendientes.

De acuerdo con la titular del Poder Judicial en Veracruz únicamente se adeudan intereses que se generaron por cuotas atrasadas; sin embargo, dijo desconocer a cuánto asciende el monto a saldar.

Las denuncias involucran el último mes del exmagistrado Alberto Sosa Hernández como presidente del Tribunal Superior de Justicia, el inicio de la administración del también exmagistrado Edel Humberto Álvarez Peña.

Posteriormente llegó a la presidencia la exmagistrada Sofía Martínez Huerta, quien fue sustituida por la magistrada Isabel Inés Romero Cruz.

Desde la presentación de la denuncia a la fecha, por la Presidencia del Poder Judicial han pasado tres magistrados y ninguno ha querido resolver la deuda que se tiene con el IPE, que cada día crece por los intereses moratorios no devengados.