Esperanzas rotas para los cañeros de Lerdo; ¿les pagarán una liquidación justa?

Lerdo de Tejada, Ver.- La reactivación del Ingenio San Francisco El Naranjal anunciada en marzo del 2021 no llega y, a la fecha, decenas de obreros siguen en la batalla legal para obtener una liquidación justa luego de años de trabajo.



Rubén Domínguez Mendiola, secretario de Finanzas de la Asociación de Cañeros CNPR del Ingenio San Francisco, asegura que el anuncio hecho por las autoridades del rescate del ingenio ilusionó a todo el pueblo. Sin embargo, meses después del festejo de la reapertura, personas desconocidas se encargaron de desmantelar las instalaciones dejando “sólo la chimenea”. “Ese desmantelamiento nos hizo darnos cuenta que esto fue un engaño”.

Te puede interesar: Trabajadores del ingenio San Francisco acusan de fraude al gobernador y a Gómez Cazarín



Entrevistado en las instalaciones que aún mantiene la agrupación, el extrabajador explicó que en un principio, el plan incluía la reparación de la infraestructura y maquinaria a fin de echarlo a andar con la misma capacidad que tenía pero esto nunca se concretó.

Local Productores de caña denuncian fraude de ingenio de Mahuixtlán



A más de un año del anuncio, el sitio está en completo abandono. Alrededor del ingenio, decenas de casas lucen abandonadas y otras portan letreros de “Se vende” o “se renta”. Y es que, la bonanza económica del San Francisco El Naranjal incluía no sólo a obreros y trabajadores sino a negocios y emprendimientos locales que día a día ven más lejos la posibilidad de desarrollo económico en la región.

“Todo esto quedó en abandono y no solo se trata de los trabajadores que se quedaron sin sustento sino que toda esa área se quedó como un desierto porque el ingenio era una fuente de trabajo que generaba dinero para miles de familias”, explica.



Domínguez Mendiola no descarta que el abandono del Ingenio San Francisco El Naranjal haya tenido como objetivo el fortalecimiento del ingenio San Pedro ubicado en el mismo municipio. Detalla que no se descarta que se haya pensado en dejar un sólo ingenio en la región, esto pese a que el San Pedro no muele lo que debería. “La consigna era acabar con este porque así de chiquito como estaba tenía más rendimiento por eso había pique. ¿Cómo iba a ser que este pequeño le ganaba a un monstruo como aquel?”.

¿Qué esperan los extrabajadores del Ingenio San Francisco?



En medio de la incertidumbre, decenas de trabajadores siguen con la batalla legal para poder obtener una liquidación del 100 por ciento. Con abogados particulares han llevado juicios en contra de la administración del ingenio aunque cada día que pasa las esperanzas de lograrlo van disminuyendo, reconoce el secretario de finanzas de la organización.

Lee más: El campo, abandonado más que nunca: Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas



Ahora nos preguntamos de dónde van a sacar dinero para pagarles porque ya se llevaron todo

"Los que están luchando por el 100 por ciento están en veremos y aunque la esperanza es lo último que se pierde lo vemos difícil”, dice.

Domínguez Mendiola asegura que los que se mantienen en pie de lucha son pocos ya que la mayoría de los exobreros de la industria cañera de Lerdo de Tejada decidieron tomar el recurso que se les ofreció como una liquidación en marzo de 2021. Cuenta que, en su momento, fueron citados en el World Trade Center de Boca del Río, en se les entregó una hoja con sus datos, una cifra marcada y un espacio para su firma aunque destaca que la suma entregada que no correspondía, ni cerca, a lo que por ley les tocaba.

El secretario de finanzas de la asociación explica que en la negociación nunca intervino la Junta de Conciliación y Arbitraje para ver cuánto correspondía a cada uno por los años trabajados y que el acuerdo se firmaba en un papel “común y corriente” en el que decía su nombre y el monto de lo que alcanzaban. “A una persona que le tocaba 200 mil pesos con todas las prestaciones de ley y libre de impuestos les dieron 45 mil pesos. Lo lamentable es que muchos aceptaron pensando en que si no lo agarraban no les iba a tocar nada y pues así fue”, concluye.