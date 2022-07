Le salen alas al huevo: Cono ya alcanza los 90 pesos en negocios

El precio del huevo por cono o caja casi se ha duplicado en las últimas semanas. De acuerdo a comerciantes, el cono ha alcanzado los 90 pesos en los últimos días mientras que la caja de 360 piezas se ha vendido en más de mil pesos en la Central de Abastos de Xalapa.

Por su parte, en las tienditas, el precio del huevo se ha incrementado llegando a los cuatro pesos por pieza para el tamaño grande y a 3.5 la opción el tamaño más pequeño. Este aumento ha significado un duro impacto en los bolsillos de las familias xalapeñas quienes han reducido el consumo de este producto que forma parte de la dieta diaria. De acuerdo a amas de casa, los desayunos han tenido que cambiar por algo más barato y el huevo saldrá de la despensa familiar en tanto su precio no se regule.





Isis Rojas, trabajadora del negocio Huevo El Crío, ubicado en la Central de Abastos de Xalapa, asegura que el aumento en los precios ha provocado que las ventas se desplomen hasta en un 50 por ciento en los últimos días.

Explica que, si bien el precio comenzó a aumentar desde hace varias semanas, fue durante esta última semana de junio que se registraron los mayores precios al grado de que una caja de 360 huevos superó los mil pesos el pasado miércoles. “Estaba en 680 pesos y después pasó a 730 y ahorita ya se vendió en mil pesos. Si es mucho el aumento del precio”, dijo.

Dio a conocer que en su caso, los pedidos se han reducido significativamente y los clientes de mayoreo recortaron sus compras en más de un 50 por ciento. Detalló que se trata de restauranteros, hoteleros y tenderos a quienes el aumento los ha ido “arrinconando” al grado de pasar de comprar 10 cajas a solo 5. “A nosotros nos está bajando mucho la venta, tengo muy pocos pedidos porque se la están pesando para comprar”, señaló.

La empleada del negocio dio a conocer que en menudeo, el cono de huevo más caro que se puede conseguir está en 86 pesos mientras que el más económico está en 75 pesos. Es este último, explica, el que ha sido más buscado por tenderos y locatarios quienes buscan mantener el precio de 3.5 pesos por pieza.

No obstante, dio a conocer que a inicios de esta semana el precio del cono de huevos grande alcanzó los 90 pesos sin embargo, luego de que se acabaran las piezas que tenían en bodega este dejó de surtirse debido a lo costoso y el riesgo de que no se venda. “El cono de huevos estaba en 50 pesos y de ahí fue subiendo hasta llegar a los 90 que es lo más caro que se ha tenido. Ahorita tenemos el de 86 pesos pero no está tan grande”, expuso.

¿Hay escasez de huevo en Xalapa?

Con el aumento de su precio, el huevo comenzó a escasear en abarroteras y bodegones del centro de la ciudad. El producto que antes se exhibía en las calles del centro de la ciudad y mercados ya salió de la vista. Y es que, de acuerdo a trabajadores, las amas de casa dejaron de consumirlo en grandes cantidades y se determinó surtir en menores cantidades.

Juan, trabajador de la empresa La Granja aseguró que el aumento en los precios si ha significado un duro golpe para la economía familiar y que muchas amas de casa han preguntado el por qué del aumento de un producto básico. “La verdad es que la gente al ver el precio se asusta y pregunta qué pasó. Nosotros la verdad no sabemos por qué está aumentando, solo les decimos que así viene”.

Señala que el precio de hasta 87 pesos por cono ha provocado que se compre menor cantidad y por ende, que se disponga de pocas cajas en las bodegas. “Nos dicen que no tiene caso que se compre tanto si no se está vendiendo. Mejor tener poquito e irse así hasta que baje”.

Esta misma estrategia parece seguirse en varios negocios de este tipo quienes tienen apenas unos cuantos conos, medios conos y doceneros de huevos para la venta.

¿Cuánto cuesta el huevo en los supermercados?

Mientras en mercados y negocios el precio del cono de huevos alcanzó los 90 pesos, en los supermercados se vende entre 75 y 86 pesos. Esto ha provocado que la población acuda a estos espacios a surtirse.

En Walmart, el cono más barato se vende en 79.50 pesos mientras que el más caro en 82 pesos; en Chedraui un cono de 30 huevos puede conseguirse desde 75 hasta en 86 pesos y en Soriana, el precio del cono va de 75.90 hasta 84.90 pesos.



El aumento de cajas y conos de huevos ha ocasionado que las tienditas también aumenten el precio de la pieza de huevo hasta en 4 pesos. Otras prefieren mantenerlo a 3 o 3.5 pero ofreciendo un menor tamaño a fin de que las ventas no se vean tan disminuidas. “En unos meses pasamos de tenerlo en 3 pesos a 4 pesos porque ya no alcanza, aquí vendemos un huevo de tamaño regular porque hemos visto que en otras tiendas no le subieron pero venden el más chiquitito y a final de cuentas sale igual o peor porque ese casi no rinde”, asegura Paola, propietaria de una tienda de abarrotes.

Al final, la solución para muchas familias ha sido el dejar de consumir huevo en las cantidades que lo hacía mientras esperan a que el precio regrese a la normalidad. No obstante, reconocen que ahora el temor es que este aumento traiga consigo otros más ya que el huevo es materia prima de alimentos como el pan que también forman parte de la dieta de miles de xalapeños. “Nosotros dejamos de consumir tanto huevo, la verdad es que para los desayunos es fundamental tenerlo pero le hemos ido variando y probando con otras cosas para que no se sienta tanto el aumento que si fue bastante”, señala Margarita, ama de casa xalapeña.

Ya no se puede dar barato: Comerciante de Veracruz

En tan solo una semana la caja con 360 huevos se disparó de 800 a 950 pesos situación que impacta en los consumidores finales que ya no aguantan la inflación, advierten pequeños comerciantes.

Patricia Rodríguez, comerciante en la zona explica que apenas en mayo el precio de la caja de huevo que adquiere para vender en su local oscilaba entre los 700 a 730 pesos pero durante todo el mes de junio hubo ajustes diarios de uno a tres pesos.

Argumenta que como comerciante en pequeño trata de buscar el mejor precio para ser accesible en costos con sus clientes y obtener su ganancia, pero desafortunadamente todos los proveedores están manejando un precio superior a los 850 pesos que impide una recuperación.

“Todavía la semana pasada la caja estaba en 760 pesos ya esta última semana nos se disparó, como pequeños empresarios buscamos los mejores precios para no dar tan caro pero ya no se puede, todos los días la gente se queja de que todo esta caro, de que ya no alcanza pero a nosotros tampoco nos alcanza para surtirnos como antes, la situación es muy difícil para todos”, expresa.

Noe Andrés Ruiz, empresario panificador en la zona, recuerda que a finales del 2021 y principios de 2022 el precio de la caja de 360 huevos se mantuvo entre los 600 a 700 pesos en algunos lugares pero con el Coronavirus y ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia todo se salió de control.

“En una semana el precio cambio de a trancazo como se dice coloquialmente, nosotros para la elaboración del pan necesitamos además de harina y azúcar que también están carísimas el huevo es una de las materias primas y el domingo que compramos estaba en 800, al día siguiente subió a 900 y ya el martes 950, esto ya no tiene control, no hay ganancias”, expone.

La afectación mayor es en los hogares pues las jefas de familia ya no pueden absorber los gastos para la alimentación de sus hijos.

Eminia Kerber Capetillo madre de familia propietaria de un negocio de comida, hace referencia que apenas el sábado compró un cono de 30 huevos en 64 pesos y este jueves que acudió al super se llevó la sorpresa de que se elevó a 80 pesos.

“El huevo carísimo está en 80 pesos el cono de 30 nunca había estado así, creo que cada mes se va ajustando su precio, no se puede”, lamenta.

“Fíjate que antes decías que con huevos, frijoles, tortilla y queso podrías llevártela pero ya no se puede, la tortilla la encuentras en 18 a 22 pesos, el queso a 80 pesos el kilo, los frijoles pues ahí va variando pero ya el kilo de huevos está en 19 y 22 pesos, si antes comprabas con 400 a 500 ahora necesitas de mil pesos”, señala la señora Evelina Martínez ama de casa.

Comentan que otros productos que han incrementando su precio son el aceite que llegó a los 40 pesos en algunas marcas así como mantequillas y harinas.

¿Medicamentos y energía eléctrica provocaron aumento del huevo?

Debido a que incrementó el precio del alimento para gallinas, la energía eléctrica que las mantiene tibias y los medicamentos para conservar a las ponedoras en buena condición de salud, el aumento a la gasolina y el diésel son algunas de las razones por las cuales el huevo subió de precio. Actualmente oscila 75 pesos el cono de huevo rojo.

Una vendedora de este producto, comenta que el alza de algunos insumos que mantienen con bienestar a las gallinas ha elevado “el maíz estaba a 3 pesos por tonelada, hoy está en 9 a 10 pesos y si sumamos el costo del sorgo y esto hace que el huevo suba en el costo de kilo”.



Dijo que la energía eléctrica es vital para las gallinas ponedoras, pues no se pueden quedar a oscuras por ello las granjas deben de dejar luz en los espacios donde esta la gallina.



Refiere que el costo de compra de este producto es variado pues el tamaño del huevo e incluso el color y si esta limpio o no es variante para que el precio oscile entre los 40 a 75 pesos, no obstante a quienes compran en tiendas de abarrotes o de conveniencia el precio variará de 2 a 3 pesos el cono.



“Está a costo de compra, eso hace que el que compra el producto lo de a 42 pesos el kilo, pero si le sumamos al que compre el huevo de la tienda de la esquina debe de darlo en 46 pesos el kilo, pese a que el precio del kilo de huevo haya subido el vendedor sigue ganando lo mismo, pues la inversión sube.





Cabe hacer mención que el color del huevo no sugiere a calidad pues los que son en color rojo se dan en granjas de menor producción.vRefiere que otros insumos han elevado como el paquete de cono de huevo, el cartón para empaquetar ha subido a 100 pesos.



Menciona que los precios actuales que ella maneja en su local ubicado en la oriente 9, el rojo está en 70 a 75 pesos el cono, si es que el horno está limpio o no, el cono de huevo blanco está en 35 a 70 pesos pues varía el tamaño del huevo así como si esta limpio o no.



“El precio sube por lo que acabo de decir, cada cono trae un kilo 800 gramos”, indica la vendedora. Señala que la gente continúa comprando este producto considerado dentro de la canasta básica a pesar de que el precio pueda llegar a variar entre una semana y otra.

(Con información de Guadalupe Castillo e Ingrid Ruiz)