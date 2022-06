Como la espuma: Sube el precio de la cerveza y te damos los precios

Veracruz, Ver.- Con el aumento en el costo de la cerveza y la baja distribución la gente ya no podrá “refrescarse con la tradicional chela” ni quitarse las ganas de “la sed de la mala”, porque desde hace tres meses este producto viene incrementando su precio y para junio el impacto ya es visible, dijeron propietarios de bares y cantinas de la zona.

Hasta finales del 2021 el precio del cartón de cerveza, según la marca oscilaba entre los 220 a 360 pesos sin embargo el producto empezó a subir y subir hasta llegar casi a los 500 pesos.

De acuerdo con Rufino Morales Renteral, propietario de un bar en el primer cuadro de la ciudad, desde hace un par de meses está “atorada” la distribución de la cerveza en la zona conurbada. Menciona que los proveedores solo argumentan “que no hay producto” y entregan menos de la mitad de lo que dejaban.

Relata que por ejemplo, la caja de 24 medias de XX lager, tenía un valor de 220 pesos pero en el transcurso del año empezó a subir hasta llegar a los 255 y para este mes ya se encuentra en los 280 pesos. “Tenemos que andar buscando porque no hay, no sé qué pasa con la distribución porque los proveedores ya no vienen tan seguido y cuando vienen nos dicen que traen poco productos, la última vez la caja de medias de 24 de XX Lager la dieron en 255 pero ahorita ya esta en 280, ya son 30 pesos más y lo peor es que el consumidor final no le parece y mejor se van a las promos de las tiendas esas como el OXXO”, explica.

Comenta que la cerveza con más demanda es la Victoria y Corona y en este caso la caja de estas de 1.2 litros pasó de 350 pesos a 440 pesos, es decir casi en los 500 pesos.

Menciona que ante la baja distribución ha tenido que buscar centros de comercialización local para poder adquirir el producto, sin embargo, el aumento ya está repercutiendo en su bolsillo porque en su caso, paga renta del inmueble, agua, energía y sacar para el pago del personal.

“Nosotros estamos resintiendo y el consumidor final también porque ya nada más vienen se toman una o dos y se van, ya no pueden costear tanto, aquí les vendemos además botana y con eso vamos sacando algunos gastos, pero de verdad que ya está muy difícil”, insiste.

Carlos Santos Rendón otro empresario comenta que además de que la cerveza ha subido, las empresas también les han quitado bonificaciones que les permitían un mayor ingreso con la venta del producto.

Detalla que cervezas como la Tecate roja y la Indio han tenido una muy baja producción, además de que también aumentaron su costo entre un 15 a 20 por ciento.

“Tenemos que estar cazando el producto porque casi no hay, nos dicen que el problema es directo de fábrica y su precio está subiendo de 15 a 30 pesos por caja ya tiene como tres meses, la cervecería nos ha quitado bonificaciones", expresó.

En algunas tiendas de autoservicio y centros comerciales, el aumento también ya es perceptible para los consumidores, pues comentan que una de las cervezas más económicas es la Carta Blanca, el "six" se ofrecía en los anaqueles en 48 pesos y actualmente se elevó a 58 pesos. Incluso la cerveza Modelo estuvo en promoción de 2 por 54 pesos, pero hasta este lunes se elevó a 90 pesos.