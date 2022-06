¿Te gustan los refrescos? Tienditas ya alistan alza a bebidas gaseosas

Veracruz, Ver.- Dueños de tienditas fueron informados que el precio de los productos de Femsa tendrán un aumento a partir del 6 de junio, aunque por el momento no saben de cuánto será el ajuste. Sin embargo en base a los aumentos que les han aplicado en este año, calculan que sea de alrededor de un peso el precio de las bebidas azucaradas.

Salvador Díaz Arango, propietario de una tiendita de abarrotes, indica que estos ajustes se dan regularmente tres o cuatro veces por año. En esta ocasión, indica que los proveedores de grupo Femsa dieron aviso del ajuste a las bebidas de su marca, desde jugos, agua embotellada y sodas.

"No nos han dicho ni qué costos van a subir ni nada, pero ya están notificando, hoy que vienen a levantar pedidos estoy esperando para que nos informen, igual yo preguntaré porque es algo que uno debe saber", menciona.

A pesar del aumento, el microempresario descarta que esto le pueda generar algún tipo de afectaciones, ya que sin importar el precio las bebidas azucaradas, particularmente las sodas, son altamente demandadas por los veracruzanos.

"La verdad no nos pega porque la gente en estos productos aunque les suban la siguen comprando, otros productos como jugos puede que se vendan menos, pero de las cocas esas se venden normal, diario me vendo una caja de la presentación de tres litros", agrega.

El producto más vendido es el refresco, en sus presentaciones de 600 ml y 3 litros, de este último Salvador vende al menos una caja diario entre vecinos y trabajadores de zonas cercanas a su establecimiento.

Elvira Gamboa, dueña de otra tiendita, ubicada en plaza artesanías del malecón, afirma que si bien los refrescos se siguen vendiendo, en otros productos como jugos se debe bajar la inversión porque comienzan a dejar de venderse con cada aumento.

Y aunque no ve complicaciones con las ventas, sí espera los reclamos de los consumidores que arremeten con los encargados de las tiendas. "A mí sí me pega porque nosotros tenemos que subirlo, lo que pasa es que la gente es la que se viene y se queja y nos reclama a nosotros”.

“La gente puede dejar de comprar un kilo de frijoles o un kilo de tortillas, pero no puede dejar de comprarse un litro de Coca-Cola", dice.

Alberto Cristóbal Luis, quien se dice ser un fiel consumidor de refresco, admite que desde que era niño lo consume incentivado por su familia. Ahora como adulto consume hasta cinco refrescos de 600 mililitros diarios, pues a su parecer las temperaturas de Veracruz lo motivan.

"La verdad desayuno, como y cenó con coca, casi ni tomo agua, yo creo que por mi familia, pero siempre he tomado porque me gusta mucho", relata. Para él, el aumento de precio no es grave y está dispuesto a asumirlo, ya que le parece bajo en comparación con los incrementos en otros productos.

En promedio se gasta entre 70 y 80 pesos en comprar bebidas azucaradas. "No lo resiento porque es un aumento cada año, yo no pierdo nada, ni me doy cuenta porque no es un aumento agresivo, a mi punto de vista a mí no me quita nada que suba un pesito", agrega.