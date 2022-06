Con carcachas… no vale la pena el aumento al pasaje, se quejan usuarios

Veracruz, Ver.- Usuarios del transporte público en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río no ven con buenos ojos el aumento de tres pesos en el precio del pasaje que proponen concesionarios.

Aunque reconocen que en varios años no se ha tenido un ajuste y podría ser justificada la petición de los transportistas, la mayoría coincide en que el estado de las unidades no vale el aumento que solicitan.

Carmen Morales afirma que de manera mensual gasta en promedio 400 pesos en pasaje, con el aumento este monto subirá de forma considerable.

"Cada día está más caro todo y a uno le cuesta más para obtener las cosas que necesita uno, yo en la semana me gasto unos 400 pesos pero con este aumento es más lastimoso". La mujer señala que el mal estado de los camiones es una queja constante en todas las rutas, pero no puede dejar de tomar el transporte público porque no tendría otra alternativa.

"Todo el tiempo uno viene batallando en los camiones pero como no hay otra cosa uno está dispuesto a pagar lo que le cobran".

Por su parte, Clara Esmeralda González Martínez, quién es estudiante, coincidió en que el aumento no está justificado si se considera el mal estado de las unidades, ya que todas presentan daños que se traduce en un mal servicio.





La verdad no vale la pena el aumento con las condiciones en las que están los camiones... Yo creo que el aumento que están pidiendo es mucho, creo que un peso sería suficiente y no lo que piden



Margarita Rosales Cruz reitera la denuncia de las personas entrevistadas y señala que de manera diaria toma al menos cuatro autobuses del servicio urbano, por lo que el aumento de tres pesos que se propone sería un golpe fuerte a su economía.

"Está muy excesiva porque por lo regular las personas necesitan camión y es mucho el gasto, por lo regular tengo que tomar cuatro camiones para trasladarme de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa", dice. En su caso, considera justo un incremento debido a los ajustes en el nivel de vida en los últimos años, pero cree que tendría que ser cuando mucho de un peso.

"Hay carros que están muy destartalados, no se merece que le suban a la tarifa, más si lo que quieren son dos o tres pesos, un peso nos pega pero sería menos, más para los que tomamos más de un autobús".

Luis Fernando Montejo Espejel coincide, pues aunque también debe tomar entre dos y tres camiones para trasladarse, menciona que un peso podría ser lo suficientemente para no afectar a los usuarios ni a los concesionarios. "Un peso a lo mucho sería razonable, porque más nos pega mucho a la economía".



Finalmente, Ana Isabel reconoce que aunque para ella no será complicado cubrir el ajuste al pasaje, para miles de veracruzanos sí. "Ya que vamos hacer más que pagarlo, diario tengo que tomar cuatro camiones, aunque para mí me parece justificable después de tanto tiempo que no le han subido, por mi parte no me afectará".