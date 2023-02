"Tramitología" frena apertura de empresas: Coparmex y CCE

Veracruz, Ver.- Dar dos o tres vueltas en oficinas gubernamentales y esperar de tres a seis meses para poner en marcha una nueva empresa, son escenarios a los que inversionistas se enfrentan al intentar abrir su negocio en el estado de Veracruz, coinciden líderes de organismos empresariales.



Entrevistados por separados, el representante del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, coinciden en que urgente reducir los trámites a los que se enfrentan los empresarios, ya que sin importar que sea chica, mediana o grande, deben de cumplir con un exceso de trámites.

¿Cuánto tiempo se tarda alguien en abrir una empresa en Veracruz?

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Veracruz, Luis Exsome Zapata, indica que, para abrir una empresa, sin importar el tamaño, lleva de uno a dos meses solo en tramitar el permiso ante la Secretaría de Economía, para después realizar el acta constitutiva ante el Notario Público y llevar el documento a inscribir al Registro Público de la Propiedad.

En este mismo periodo se debe acudir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solicitar una cita que puede prolongarse hasta 30 días, con la finalidad de obtener el RFC que se presentará ante el banco en la que se deberá abrir una cuenta de cheques, para cumplir con los requisitos previos para solicitar licencias federales, estatales o municipales, según sea el caso.



“En mi opinión es muy engorroso, es muy complicado y no voy a empezar una empresa grandota, vamos a empezar un pequeño despacho contable, una pequeña empresa chiquita, todos te venden que van a tener una ventanilla única y que en unos cuantos días vas a tener tu empresa trabajando, pero la verdad es que no es cierto”.



Exsome Zapata señala que esta sobrerregulación afecta no solo a empresas pequeñas, sino también a empresas grandes, muchas de las cuales optan por encontrar espacios en otros lugares con menos requerimientos.



En ese tenor, afirma que las autoridades de los tres niveles de gobierno han quedado a deber a los ciudadanos sobre el tema de la regulación para la apertura de empresas, pues aunque se habla de ventanillas únicas, estas nunca llegan.



“Mínimo seis meses para pensar establecer un negocio grande y un negocio pequeño a lo mejor te tardar tres meses poder echar a andar una empresa, la verdad es que no es fácil, por parte del gobierno federal, del gobierno estatal y gobiernos municipales, la verdad es que cuando están en campaña prometen que todo será muy fácil, pero la verdad es que no”.



A los trámites engorrosos para abrir una nueva empresa, el representante del CCE asegura que se deben enfrentar a las cargas fiscales, entre las que destaca las obligaciones obrero-patronales, así como la corrupción que impera para agilizar el pago de impuestos.



“Yo creo que es una recurrencia, el tema de la pandemia también no ayudó mucho, las cita suspendidas, habría que decir que de repente hasta te venden clandestinamente las citas en el SAT, desalienta la inversión”.

¿Hay rezago en Veracruz?



Por su parte, el presidente de la Coparmex Veracruz, Manuel Liaño, coincide en que la regulación para abrir una nueva empresa, puede ser la diferencia entre decidir si invertir o no invertir en alguna ciudad. En el caso de Veracruz, señala que existe un rezago notorio en comparación con otros estados.

Incluso, señala que puede encontrarse una mayor regulación de municipio a municipio, por lo que se debe de buscar que los ayuntamientos transiten a la agilización de sus trámites, tanto para empresas pequeñas como grandes.



“Creo que tenemos que poner la mirada en el tema de la simplificación administrativa, la desregularización, y yo creo que en el estado hay municipios que han avanzado más que otros y creo que el estado también ha avanzado y creo que el gobierno federal a su vez; de tal manera que creo que vamos por buen camino pero necesitamos mejorar para estar a la altura de otros estados de la República que están recibiendo la inversión”.



Si bien el empresario insiste en que no en todos los casos es necesario que se simplifiquen los trámites, señala que hay otros requerimientos que pueden ser eliminados o digitalizarse para evitar dar tantas vueltas.