Policías que mataron a jóvenes orizabeños ya tienen condena; ¿cuántos años?

Un juez sentenció a 63 años de prisión a los seis expolicías municipales de Orizaba por el homicidio de los hermanos Ernesto y Román, registrado el 1º de noviembre de 2018, en la colonia Omiquila, de esa ciudad, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los sentenciados son Abraham Raschid “N”, Jesús “N”, Jaime Alfonso “N”, Pedro “N”, Álvaro “N” y Marco Antonio “N”, quienes en ese entonces, como elementos activos de la Policía Municipal de Orizaba, mataron a tiros a los hermanos, de 33 y 31 años de edad; uno era odontólogo y el otro profesor.

Además, se les dictó una multa por la cantidad de 894 mil 203.20 pesos, sin beneficios de pena, por concepto de reparación del daño. De acuerdo con el expediente 169/2018, los hechos ocurrieron durante la madrugada de ese día, cerca del domicilio de las víctimas, en la calle Colón Oriente, del fraccionamiento Electricistas, ubicado en la colonia Omiquila.

El crimen fue cometido por los entonces efectivos de la Policía Municipal, que inicialmente persiguieron a uno de los profesionistas, que iba en un automóvil.

El joven se detuvo cerca de su casa, bajó del auto y sus gritos de auxilio fueron escuchados por su hermano; al salir en su auxilio, ambos fueron asesinados a tiros. La corporación, en ese entonces, estaba a cargo de Juan Ramón Herebia Hernández.

Personal de la Fiscalía Regional con sede en Córdoba estuvo a cargo de las investigaciones y tras detectar anomalías en la escena del crimen, además de inconsistencias en las versiones de los uniformados, se ordenó detenerlos.

Los hechos también causaron la indignación de la sociedad, que a través de manifestaciones exigieron proceder conforme a derecho en contra de los uniformados.

Familiares de las víctimas también ejercieron presión para asegurarse de que las diligencias fueran debidamente desarrolladas, pues señalaron que los jóvenes aún estaban vivos y que los uniformados no pidieron la intervención de paramédicos.

En su momento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al ayuntamiento de Orizaba, en ese entonces a cargo del priista Igor Rojí López (2018-2021), tras comprobarse que los dos hermanos no estaban armados, que no cometieron algún delito y que los uniformados hicieron uso de la fuerza letal de forma indebida, además de que modificaron la escena del crimen.

El caso fue turnado a un juez de control, que mantuvo bajo prisión preventiva a los expolicías y tras revisar detalladamente cada una de las pruebas otorgadas por la autoridad ministerial, finalmente los encontró como culpables y los sentenció a la pena de 63 años en el penal de Zongolica por los delitos de homicidio doloso calificado y contra la preservación del lugar de los hechos.