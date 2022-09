Con 73 años de edad, “El Canelo” es un experto escalando el Pico de Orizaba

Coscomatepec, Ver. - Don Fernando Gutiérrez Álvarez, mejor conocido como "El Canelo", comenzó a escalar el Volcán Pico de Orizaba desde hace más de 45 años, "cuando chicos en vez de mandarnos al mar o de vacaciones, no había dinero y nos mandaban a la Sierra", y fue así que empezó su vida cerca de la montaña. Hoy con 73 años de edad continúa llevando grupos de excursionistas que buscan conocer el Parque Nacional Pico de Orizaba de donde también fue guardia en alguna etapa de su vida.

Fueron más de 18 años de su vida los que entregó al cuidado del Parque Nacional Pico de Orizaba como guardia de este exágono de más de mil 500 hectáreas, comenta que al estar ahí, con árboles caídos y cortezas construyeron unas cabañas subiendo por el lado oeste de Coscomatepec, en Potrero Nuevo, en donde fijaron un punto para realizar los tours con los que fomentaban el amor a la montaña.

Sus primeros ascensos cuando era joven los hizo con herramientas rústicas y hechas en casa, fue con el tiempo que fue adquiriendo los conocimientos y documentándose para poder aprender los conceptos y la formación necesaria para hacer de su gusto un deporte que compartir con más personas.

"Fui evolucionando, vas conociendo alpinistas experimentados que suben y te enseñan, llega mucho extranjero en la cara Norte, empecé a agarrarles tips y después de ser guardia forestal tomé cursos de primeros auxilios, de alta y media montaña, tengo varios diplomas y cursos para ser guía alpino", afirma don Fernando.

Con más de 140 ascensos puede sentirse satisfecho de esta historia de esfuerzo, escalada y conocimiento, comenta que su mente se transforma al llegar a la cima, para él una escalada siempre es un logro.

"Es demostrar que el hombre puede superarse así mismo, en una escalada pasas diferentes eventualidades que te hacen decir si no podía hacer eso, ahora ya superé esto y entonces si puedo hacerlo todo, yo lo hago porque me da la oportunidad de decir tengo vida y puedo intentar mientras Dios me dé vida", expresó el experimentado alpinista de Coscomatepec.

"El Canelo" recomienda contar con un guía profesional y reconocido que sea capaz de decirte cuando sí y cuando no subir / Foto: Cortesía | Fernando Gutiérrez

Integrante de la Brigada de Rescate Alpino

"El Canelo" cuenta que ha tenido experiencias no tan agradables en cuestión a accidentes, como integrante de la Brigada de Rescate Alpino con sede en Coscomatepec deben ayudar cuando los excursionistas tienen algún contratiempo, afirma que son los extranjeros los que constantemente tienen estos contratiempos.

"La mayor cantidad de accidentes son de los gringos de Estados Unidos, traen todas las brújulas, localizadores, termómetros, tecnologías y se saben todo, allá tienen nieve, temperaturas muy extremas, pero no tienen un glaciar que es empinado a casi 45 grados, 172° de inclinación y esa técnica es difícil si no la haz practicado por eso es importante buscar un buen guía que sea reconocido porque te va a decir que hacer", explicó.

Recomienda contar con un guía profesional y reconocido que sea capaz de decirte cuando sí y cuando no subir, si las condiciones climáticas y ventiscas permiten el ascenso, si no se congela la ruta, o si es mejor esperar un día más, afirma, "la montaña no se va a ir, a veces es mejor esperar, porque un buen guía es que el que te va a asegurar volver de una buena escalada, que es cuando pisas el umbral de tu casa".

Sus primeros ascensos cuando era joven los hizo con herramientas rústicas y hechas en casa / Foto: Cortesía | Fernando Gutiérrez

Comida y equipo para subir al volcán

En lo que se trata de indumentaria para poder ascender se necesitan tres capas de ropa, explica que es para que no tengas frío, pero pueda salir el sudor y la última capa es para protegerte de una ventisca, para que no entre el aire, las botas son especiales para alpinismo.

Se debe llevar casco con cámara frontal, arnés, cuerda, piolet, granpones, una mochila de asalto que incluye al menos 2 litros y medio de agua, un sleeping compactado, un botiquín y comida, la comida puede ser hidratada, enlatada, frutos secos.

"Es importante llevar un energético como la miel porque el cuerpo la absorbe y con eso te reactivas, sientes que revives. Aunque ya uno con la experiencia y los años ya no llevó tantas cosas, yo llevo una bolsa de sandwiches y con eso tengo", comentó entre risas.

Hoy con 73 años de edad continúa llevando grupos de excursionistas que buscan conocer el Parque Nacional Pico de Orizaba / Foto: Cortesía | Fernando Gutiérrez

El tiempo estimado que don Fernando se lleva para subir la montaña es de tres días ida y vuelta, pese a que fue a sus 18 años que subió por primera vez, hoy a sus 73 sigue amando la montaña.

Publicado originalmente en El Sol de Córdoba